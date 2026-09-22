Sport

„Plătește-ne toți banii, 1 milion de euro!” Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii au încercat să-i pună barieră în drumul spre FCSB. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf renunță la o sumă uriașă pentru a reveni ca antrenor la FCSB! Tunisienii au încercat să-i pună piedici până în ultima clipă.
Emanuel Roşu
22.09.2026 | 15:20
Platestene toti banii 1 milion de euro Ce a facut Reghecampf aproape de miezul noptii dupa ce tunisienii au incercat sai puna bariera in drumul spre FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) „lasă” nu mai puțin de 1,2 milioane de euro din mână pentru o nouă aventură la FCSB. Atât ar fi avut garantat din contract în următorii 2 ani la Esperance Tunis. A rezistat în funcție doar 4 meciuri. FANATIK a obținut informații de la întâlnirea pe care Reghecampf a avut-o cu șefii lui Esperance luni după-amiază și vi le prezintă în exclusivitate.

Tunisienii i-au spus lui Reghecampf să plătească 1 milion de euro ca să plece

Meetingul a început cu o poziție de forță a oficialilor lui Esperance. I-au transmis lui Reghecampf că-i vor da drumul numai dacă achită contravaloarea contractului până la final: „Plătește-ne toți banii, 1 milion de euro, și pleci!” Antrenorul român s-a repliat și a spus că nu poate accepta o asemenea condiție, iar ședința s-a încheiat fără o concluzie clară. Cel mai probabil, tratativele au continuat telefonic, pentru că înainte de finalul zilei Reghe și-a sunat unul dintre colaboratorii locali și i-a dezvăluit că nu mai există cale de întoarcere și că va semna cu FCSB.

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Un indiciu important că Esperance a acceptat la rândul său ideea rupturii de Reghe este faptul că a început deja tratative cu alți antrenori. Reghecampf nu a plecat astăzi cu echipa în cantonament și, cel mai probabil, va sosi în București în cursul zilei de miercuri. Mai lipsește doar anunțul oficial al despărțirii sale de Esperance.

Reghe către tunisieni: „Am simțit că v-ați pierdut încrederea în mine”

Reghecampf avea o relație dificilă cu ierarhia din club încă de la al doilea său meci din actualul mandat la Esperance. A pierdut cu 3-1 în fața lui JS Omrane, echipă mult mai slab cotată. A fost luat la întrebări din cauza schimbărilor pe care le-a făcut pe parcursul partidei, precum și a deciziilor tactice pe care le-a luat. Conducerea i-a transmis că nu vede calitatea jucătorilor reflectată în prestațiile grupului, iar presa și fanii au reacționat la rândul lor.

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„Am simțit că v-ați pierdut încrederea în mine după meciul cu Omrane”, le-a spus Reghecampf oficialilor lui Esperance. Postul său nu era în siguranță și o eventuală ratare în Champions League, peste 3 săptămâni, i-ar fi adus aproape sigur demiterea.

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Tehnicianul va avea la dispoziție două săptămâni pentru a o pregăti pe FCSB înaintea confruntării cu Oțelul, de pe 10 octombrie.

  • 3 victorii în 4 meciuri a înregistrat Reghecampf la Esperance
  • 1,79 este media punctelor obținute pe meci de Reghecampf ca antrenor al lui FCSB între decembrie 2015 și mai 2017, ultima sa perioadă ca antrenor al echipei
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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