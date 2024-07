Ce a făcut tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, la aproape un an de la moartea fiului său: “Vreau să-l am mereu aproape”

În câteva săptămâni se împlineşte un an de la teribilul accident de la 2 Mai, în urma căruia doi studenţi la Facultatea de Geografie, Sebi şi Roberta, au fost ucişi de un alt tânăr, .

14 august, următorul termen în procesul lui Vlad Pascu

Prietenii şi foşti colegi de facultate nu l-au uitat pe Sebastian Olariu şi sunt alături de familia acestuia pentru a se face dreptate. În acelaşi timp ei cinstesc frecvent memoria prietenului lor, iar recent au mers la mormântul acestuia.

Tinerii au împodobit cu flori mormântul lui Sebi, iar acolo, în curtea cimitirului, a avut loc şi un alt moment emoţionant, fiind lansaţi către cer porumbei albi şi baloane albe.

Cât despre tatăl lui Sebastian Olariu, acesata încă nu îşi revine din şocul pierderii fiului şi, pentru a-l simţi pe Sebi aproape, la câteva luni de la tragedie şi-a tatuat pe braţ chipul acestuia şi un mesaj tulburător: “I will always wonder who you would have become” (“Mă voi întreba mereu ce ai fi devenit”).

“Mi-am făcut un tatuaj… Vreau să-l am mereu pe Sebi lângă mine. Sebi voia să devină regizor, îi plăcea foarte mult camera de vederi.

Visa să devină cel mai mare regizor, chiar el îmi spunea: Tată, dă-mi mie banii acum, că o să vă umplu eu de bani, când mă voi face mare. Îl am și pe el, și acesta (tatuajul – n.r.) reprezintă ochiul mamei”, spunea la vremea respectivă Valentin Olariu, citat de Ziua de Constanţa.

Următorul este prevăzut pentru data de 14 august, la Judecătoria Mangalia, cu cinci zile înainte să se împlinească un an de la moartea celor doi studenţi, Sebi şi Roberta.

La ultimul termen, din 21 iunie, conform unei declaraţii în instanţă date de un apropiat al familiei, atât Selena, sora lui Sebi, cât și mama acestuia, au avut nevoie de tratament psihiatric, pentru a suporta durerea morţii băiatului.

În acelaşi timp, Valentin Olariu este nemulţumit de felul în care evoluează procesul, mai ales că la precedentul termen noua judecătoare a respins solicitarea de a schimba încadrarea juridică a lui Vlad Pascu de la omor din culpă la omor calificat.