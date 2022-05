Ce a făcut un român întors în țară după ani de zile petrecuți în Marea Britanie. Gestul lui a devenit viral. „Doar așa România va fi o țară mai frumoasă și mai curată”

Un român care a decis să revină în țară după nu mai puțin de nouă ani de zile petrecuți în Marea Britanie și-a luat inima în dinți și a încercat să ofere un exemplu conaționalilor. Mai întâi de toate a povestit ce a găsit în țara de adopție.

Povestea unui român întors din diasporă

Bărbatul a transmis ce a descoperit în și cum înțeleg englezii să-și iubească țara, dar mai ales să protejeze natura. „În toți acești 9 ani de străinătate, am vizitat zeci de păduri, parcuri naționale, castele și case boierești cu toate împrejurimile lor extraordinare. (Toate astea cu un abonament lunar de 10 lire pe luna/familie)

Cu grădini îngrijite de sute de voluntari, cu păduri transformate în locuri de agrement: pentru adulți(piste de biciclete, cafenele, poteci lungi de kilometrii), pentru copii, locuri de joacă făcute din bușteni, din căsuțe in copaci, frânghii atârnate folosite pe post de leagăn și așa mai departe”, și-a început Gabi Stoica mărturisirea.

Bărbatul nu a ezitat o clipă și le-a explicat românilor că englezii își iubesc nespus țara și natura lăsată de la Dumnezeu. Drept pentru care se dau peste cap să o protejeze.

„Ce am învățat și vreau să împărtășesc cu voi este că străinii (cei din Marea Britanie în cazul nostru) își prețuiesc enorm, unul din darurile cele mai de preț de la Dumnezeu, natura, și fac din ea un loc în care sa vrei sa te duci cat mai des”, a mai zis românul.

Cum reușesc englezii să protejeze natura

Gabi Stoica a povestit și secretul englezilor pentru a avea o natură aparte. Există o organizație în care încearcă să aibă grijă de toate locurile frumoase, însă acest lucru ar fi imposibil fără voluntari.

Peste 500 de locuri sunt îngrijite de englezi care vor să lase moștenire urmașilor o țară frumoasă. „Organizația de caritate care deținea peste 500 de astfel de locuri în toată Marea Britanie se numește National Trust și deși avea câțiva angajați, se baza in marea ei majoritate pe voluntari.

Oameni cărora le pasă de natură, de istoria locului, de a da mai departe dragostea și grija pentru lucrurile frumoase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat in grijă”, a mai punctat bărbatul.

Ce a găsit la revenirea în țară

Revenit în țară, bărbatul a încercat să-și păstreze obiceiurile deprinse în Marea Britanie. Drept pentru care nu a stat o clipă pe gânduri și și-a scos familia la o plimbare prin pădure.

Nu mare i-a fost mirarea atunci când a observat zone întregi în care sticle, peturi și gunoaie aproape că au acoperit frumusețea naturii.

„Și acum ajungem la partea cea mai interesantă a acestei postări…de ce este despre tine și pentru tine!

Pentru că fiecare din noi mergem la picnic, grătar, sau doar sa ne plimbăm in natură, aproape sau mai departe de casă.

Mergând pentru prima dată la pădure cu cei 3 mușchetari, aproape de satul nostru, am avut un șoc să vedem sticle de plastic și peturi la orice pas.

Nu pentru că nu eram învățați cu asta în România înainte să plecăm, ci pentru că această pădure este undeva in “pustietate” prin ulițele satului nostru și apoi traversând un câmp, foarte greu accesibil cu mașina (noi am fost nevoiți să o lăsăm departe și să mergem pe jos)”, a mai zis Gabi Stoica.

Ce soluții propune pentru o Românie curată

Bărbatul spune că România are în față două variante. În prima, am putea continua să facem ce am fost învățați când vedem asemenea mizerie. Adică să dăm vina pe autorități sau să ne plângem altora despre întreaga situație.

Există însă și a doua posibilitate, cea în care am putea ca nație să facem lucrurile să se miște și să găsim o soluție pentru a repara situația, în condițiile în care aleșii neamului nu par foarte dornici.

„Noi am ales sa ne luam o dupa amiază și să ieșim cu copiii, cu 3 saci mari de gunoi și să strângem cat mai multe din aceste pet uri(plastice).

Așa cum veți vedea nu a durat foarte mult sa le umplem și vrem să vă încurajăm și pe voi să faceți la fel!

Gândiți-va că împușcăm cu asta două lucruri dintr-o lovitură, curățăm natura și o ajutăm să fie cât mai sănătoasă și frumoasă, și doi, îi învățăm pe copiii/nepoții noștri o lecție de viață foarte importantă.

Doar prin implicarea noastră a tuturor, România va fi o țară mai frumoasă și mai curată de care sa ne bucurăm cu toții și vom învăța generațiile viitoare să păstreze și să se bucure de frumusețea naturii ca de un dar prețios primit de la Dumnezeu”, a mai punctat Gabi Stoica.