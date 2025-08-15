Ce a făcut un șofer de taxi după ce a găsit o poșetă de peste 100.000 de euro uitată în mașina lui. Întâmplarea neașteptată s-a viralizat rapid

Un a intrat în atenția publicului datorită onestității sale. Acesta a povestit ce a făcut după ce a găsit o poșetă superbă, în valoare de peste 100.000 de euro, care fusese uitată în mașina lui. Întâmplarea neașteptată s-a viralizat rapid și a înduioșat milioane de persoane din întreaga lume.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut un șofer de taxi după ce a găsit o poșetă de peste 100.000 de euro

Terry este un șofer de taxi care își face meseria cu devotament și implicare. Bărbatul din Londra, Marea Britanie, a dezvăluit cum a reacționat atunci când a dat peste o , pe bancheta din spate a mașinii sale.

Bărbatul a realizat că poșeta este una valoroasă și nu a stat deloc pe gânduri. A dorit să o înapoieze celei care o uitase în autoturismul său. A făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a lua legătura cu femeia căreia îi aparținea geanta de designer.

ADVERTISEMENT

A făcut un demers demn de un detectiv și a sunat la compania la care apelase tânăra pentru a solicita o mașină. După ce a intrat în posesia numărului, a sunat-o și i-a dat vestea cea mare, aceea că geanta era asupra sa.

Următoarea zi șoferul de taxi s-a întâlnit cu proprietara poșetei de peste 100.000 de euro, la hotelul unde aceasta era cazată. Potrivit , posesoarea articolului este Hana Al Hai care face parte dintr-o familie extrem de bogată. Părinții acesteia dețin un hotel în Dubai.

ADVERTISEMENT

„Am observat geanta de pe bancheta din spate după ce mi-au plătit pasagerii. Mi-am dat seama imediat că nu era o geantă obișnuită. M-am întors direct la hotel ca să o returnez. Asta facem noi.

ADVERTISEMENT

De aceea, taxiurile negre din Londra sunt cele mai bune din lume – suntem de încredere”, a declarat șoferul de taxi care a găsit poșeta de peste 100.000 de euro în mașina sa, mai arată sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT

Poșeta de peste 100.000 de euro, una specială

Geanta de lux găsită în taxiul lui Terry a fost uitată de Hana Al Hai în timpul unei vizite la Londra. Poșeta este evaluată la peste 100.000 de euro și face parte dintr-o colecție a unui designer celebru. Geanta este realizată de Hermès.

Face parte dintr-o serie căutată de multe persoane la ora actuală. Mai exact, este vorba de un Mini Kelly, realizată din piele de aligator negru. Aceasta are accesorii argintii, fiind un model adorat de tinerele care vor să fie în pas cu moda.

Așa se face că Hana Al Hai a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare la scurt timp după ce a intrat în posesia genții sale. A ținut să-i mulțumească șoferului de taxi pentru gestul pe care l-a făcut, cât și pentru onestitatea incredibilă.

„Este rar să întâlnești pe cineva cu atâta integritate și grijă autentică pentru ceilalți. Vă rog să știți cât de mult apreciez greutățile prin care ați trecut și cât de profund recunoscătoare sunt pentru acțiunile dumneavoastră.

Ați transformat ceea ce ar fi putut fi o experiență stresantă într-o amintire a bunătății oamenilor”, a notat tânăra pe social media. Șoferul de taxi a fost recompensat cu un bacșiș de 200 de lire sterline și o vacanță la hotelul pe care îl deținea familia tinerei în Dubai.

Cum a luat naștere geanta Kelly

Geanta Kelly este una dintre cele mai frumoase și mai dorite în rândul femeilor. Poșeta costă peste 100.000 de euro, însă se găsește în dulapurile multor vedete internaționale. Cu toate acestea, puține persoane știu care este povestea acesteia.

Potrivit , poșeta a apărut în anii 1930. A fost creată de Robert Dumas, ginerele lui Émile Hermès. În acea perioadă geanta cu baretă intra în era îndrăznelii și a modernismului. A devenit o legendă când a fost purtată de Grace Kelly.

Actrița de origine americană a fost fotografiată în timp ce ține poșeta peste burtă pentru a ascunde semnele sarcinii. Vedeta devenită ulterior Prințesa Grace de Monaco a intrat în atenția publicului după ce a apărut un geanta iconică „Sac à dépêches”, pe coperta revistei Life.

În prezent, geanta Kelly este disponibilă de la mărimea 40 până la formatul mini. Se remarcă prin faptul că este unică și dedicată femeilor îndrăznețe. În altă ordine de idei, articolul din piele este rezultatul măiestriei unui singur artizan.

Acesta are rolul de a ansambla cu mare grijă și precizie 36 de piese. Are nevoie între 18 și 24 de ore pentru a produce un exemplar, în funcție de dimensiunea acestuia. Doritoarele pot aștepta și câțiva ani pentru a intra în posesia unui astfel de model prețios.