Ce a făcut Vlad Dragomir înainte de venirea la națională. Sunt vești bune pentru Mircea Lucescu

Pafos a învins Villarreal, scor 1-0, și este în cărți pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Champions League. Este un succes uriaș pentru campioana Ciprului, iar Vlad Dragomir va avea un moral foarte bun pentru partidele naționalei României.

Motiv de bucurie pentru Mircea Lucescu: Vlad Dragomir este pe cai mari înainte de o nouă acțiune la naționala României

Mijlocașul român a fost extrem de entuziasmat de victoria obținută de formația sa în etapa a 4-a a grupei unice de Champions League, mai ales că adversarul a fost unul de calibru, dintr-un campionat de top al Europei.

”În primul rând, sunt obosit (râde)… A fost o victorie dificilă împotriva unui adversar mare. Istorică pentru noi, pentru echipă și pentru suporteri. Este o seară specială… Aceasta este calea pe care trebuie să mergem.

Este mai dificil la acest nivel, pentru că adversarii au multă experiență. Când crezi că joci bine, ei găsesc o modalitate de a te presa… Și au făcut-o, și-au creat avantaje și și-au arătat calitatea. Este un meci bun pentru a învăța și a acumula experiență care ne va ajuta pe viitor”, a declarat Dragomir, conform .

Ce legături are Vlad Dragomir în SuperLiga

Este un succes cu adevărat nemaipomenit pentru Pafos, care a obținut prima sa victorie din istorie în . Campioana Ciprului s-a impus cu 1-0 după golul marcat de olandezul Derrick Luckassen.

Fundașul central al lui Pafos este fratele mai mic al atacantului Kevin Luckassen, care evoluează în prezent la FC Argeș. Cel mai cunoscut dintre frați este Brian Brobbey, legitimat în Premier League la Sunderland, în timp ce Samuel Brobbey, evoluează în liga a treia din Olanda.

După disputarea a 4 etape din grupa de Champions League, Pafos a acumulat 5 puncte și se află pe locul 20, care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

Vlad Dragomir, din nou în vizorul lui Mircea Lucescu pentru o convocare la naționala României

Victoria senzațională obținută de Pafos vine cum nu se poate mai bine pentru Vlad Dragomir. Mijlocașul se află pe pentru jocurile cu Bosnia și San Marino, din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.

Este clar că jucătorul campioanei Ciprului va fi păstrat în lotul definitiv și ar putea fi chiar titular, așa cum s-a întâmplat și la duelul cu Austria din octombrie, câștigat de ”tricolori” pe Arena Națională cu scorul de 1-0.

Reprezentativa României va întâlni Bosnia la Zenica, pe 15 noiembrie, urmând ca trei zile mai târziu să încheie campania de calificare cu San Marino, la Ploiești. Până atunci, Dragomir mai are de jucat o partidă în campionatul Ciprului, Pafos având meci în deplasare, duminică, 9 noiembrie, cu Anorthosis.

Câte convocări are Vlad Dragomir la națională

Până în prezent, mijlocașul în vârstă de 26 de ani a bifat trei selecții la echipa națională a României, fără să marcheze vreun gol. El este născut la Timișoara și a crescut la LPS Banatul și ACS Poli Timișoara.

Ulterior, a făcut pasul spre juniorii lui Arsenal, după care a mai avut experiențe în Italia, la Perugia și Virtus Entella, înainte de a ajunge la Pafos, actuala sa echipă.