Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după nouă ani de relație, iar actorul suferă foarte mult, dovadă fiind postările de pe rețelele de socializare. Cei doi au făcut anunțul în urmă cu două zile, spre disperarea fanilor, care speră să fie o glumă.

Vlad Gherman și-a făcut bagajul, după cum se poate vedea pe rețelele de socializare, însă nu a oferit niciun detaliu despre locața unde va merge. Cel mai probabil, actorul din „Adela” a decis să se mute din casa în care a trăit cele mai frumoase clipe alături de fosta parteneră.

Vestea a venit ca o bombă în lumea showbiz-ului românesc, mai ales că cei doi au fost împreună atâția ani, în ciuda vârstei fragede, însă au decis să rămână în relații bune.

Ce a făcut Vlad Gherman după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Dovada că suferă foarte mult

Vlad Gherman a postat o fotografie care a stârnit interesul urmăritorilor de pe rețelele sociale. Actorul și-a fotografiat valiza plină cu haine, ceea ce ar putea însemna că părăsește casa Ruxandrei Ion, mama adoptivă a Cristinei Ciobănașu, unde a locuit timp de ani buni.

Mai mult, acesta i-a atribuit imaginii și o descrie, semn că este dornic să înceapă un nou capitol în viața sa, acum că este singur.

„Go with small steps, not with big leaps” (n.r. „Mergi cu pași mici, nu cu salturi mari”), a scris acesta în dreptul fotografiei cu bagajul.

Vlad Gherman are de gând să încerce lucruri noi pentru a o putea lua de la capăt după această perioadă dificilă și le-a transmis fanilor că are de gând să se apuce de vlogging.

„E o perioadă foarte grea, foarte dificilă pentru amândoi. Eram conștienți că va fi o zi infernală cea prin care am trecut. Trebuia să facem lucrul ăsta, trebuia să anunțăm. Nu ar fi fost fair față de nimeni să aflați din alte locuri. Ideea e că în perioada următoare o să încercăm să ne repunem pe picioare, să ne vindecăm și să mergem înainte. Eu cel puțin vreau să mă apuc să fac un fel de vlog în care să vă arăt cum o iau de la capăt și sper să fiți alături de mine, alături de Cris”, a spus Vlad Gherman pe InstaStory.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman i-au luat prin surprindere pe fani

Cei doi actori se află de aproape un deceniu în lumina reflectoarelor, iar de nouă ani publicul i-a văzut doar la „pachet”, motiv pentru care șocul a fost imens la aflarea veștii. Secțiunea de comentarii de pe Facebook și Instagram s-a umplut de comentarii din partea fanilor, rugându-i să se împace și adresându-le mai multe întrebări.

Mai mult, unele adolecente chiar au afirmat că nu mai cred în iubire, acum că idolii lor au decis să meargă pe drumuri separate.

„Plâng, nu mai cred în dragostea adevărată, e o glumă, așa-i?”, „Nu pot să cred că este adevărat, doar voi ne-ați arătat ce este iubirea adevărată, iar sincera să fiu cred/ sper doar că este o farsă!”, „M-am uitat toată ziua la acest clip și nu mă pot opri din plâns”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

De ce s-au despărțit Cristina și Vlad

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au postat un videoclip de câteva minute pe rețelele sociale, unde le-au explicat fanilor motivele care au stat la baza deciziei lor. Se pare că pandemia și-a lăsat amprenta asupra relației lor, astfel că și-au dat seama că nu mai vor același lucru și este mai bine să încheie relația.

„Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 și-a lăsat amprenta și asupra relației noastre. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre.

Ce-am arătat până acum, ce am lăsat să se vadă, ce am postat a fost 100% real și sincer și toate momentele pe care le-am trăit în cei nouă ani au fost extrem de frumoase.

Au fost nouă ani în care am trăit, probabil, cât alții trăiesc într-o viață, doar că, așa cum este în viață, am avut și momente grele pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile fericite și multă iubire.

Eu (n.r. – Cristina) am fost cea care am inițiat discuția. Eu (n.r. – Vlad) nu aș fi avut curaj să inițiez această discuție chiar dacă știam că ajunsesem să nu mai funcționăm”, au transmis cei doi.

Cristina Ciobănașu (24 de ani) l-a întâlnit pe Vlad Gherman (27 de ani) la filmările pentru serialul „Pariu cu Viața”, în urmă cu aproape zece ani, ajungând să se îndrăgostească nebunește unul de celălalt.

În 2014, Vlad a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, însă i-a oferit inelul într-un mod simbolic, din moment ce nunta nu putea avea loc din cauza proiectelor și filmărilor care le ocupau tot timpul.

Au urmat și alte producții televizate pentru tinerii actori, printre care „Când mama nu-i acasă”, „O grămadă de caramele”, „Fructul oprit” și „Sacrificiul”, iar acum „Adela”. Cristina și Vlad au milioane de fani care îi vor susține în această perioadă grea.