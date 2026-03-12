Sport

Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.03.2026 | 19:35
Ce a facut Zelensky cu doar cateva ore inainte sa ajunga la Bucuresti Acuzele pe care lea lansat inaintea intalnirii cu Nicusor Dan
ULTIMA ORĂ
Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Foto: Hepta
Volodymyr Zelensky a făcut o vizită oficială în România și s-a întâlnit cu Nicușor Dan pentru a pune bazele unui parteneriat strategic între Ucraina și România. Înainte de acest moment, liderul de la Kiev a făcut noi acuzații dure în direcția lui Vladimir Putin și vizavi de întregul regim de la Kremlin per total.

Ce acuzații grave a lansat Volodymyr Zelensky înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan

El s-a arătat foarte deranjat de faptul că li s-a permis rușilor să participe la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina. Președintele ucrainean susține că această chestiune ar avea menirea de a susține în mod indirect propaganda făcută constant de Federația Rusă în contextul războiului din Ucraina.

De asemenea, în aceeași notă, Zelensky a condamnat și anumite manifestări culturale care se desfășoară în această perioadă la nivel internațional, cum ar fi festivalul La Biennale di Venezia. În viziunea sa, rușii își doresc ca prin participarea la astfel de evenimente să rămână relevanți din perspectivă geopolitică, mai exact să arate că nu sunt nicidecum izolați pe planetă, așa cum se crede și se dorește.

Ce susține mai exact Zelensky

De aceea ei ar insista ca drapelul statului lor să fie arborat în astfel de contexte, chestiune care a început de ceva timp să se întâmple din ce în ce mai des și care, în mod vizibil, îl deranjează foarte tare pe Volodymyr Zelensky.

„Participarea la evenimente sportive majore reprezintă un mod de a întări influența cuiva, pentru că publicul pe care îl poate atinge este foarte numeros. De aceea Rusia are nevoie ca steagul său să fie prezent și are nevoie de astfel de victorii, pentru a arăta că nu este izolată. Exploatând evenimente sportive, muzicale, cinematografice și de artă, cum ar fi Venice Biennale, nu ajută niciodată”, a spus Zelensky, citat de agenzianova.com. 

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele Ucrainei a mai ținut să transmită și că va încerca împreună cu aliații țării sale la nivel internațional să blocheze astfel de lucruri pe viitor. Nu în ultimul rând, a punctat și că inclusiv copiii și tinerii sunt atrași în acest joc prin prezența lor la diferite festivaluri de muzică la care s-ar face, în opinia sa, propagandă, mascată sau nu neapărat, regimului de la Kremlin.

Ce au discutat Volodymyr Zelensky și Nicușor Dan la București

În primul rând, președintele Ucrainei a dorit să îi mulțumească României pentru sprijinul militar oferit de la startul războiului declanșat de Rusia. De asemenea, prin această vizită se încearcă să se pună la punct un parteneriat strategic între cele două state, în care să se reglementeze inclusiv problemele cu care se confruntă de mai mult timp comunitatea românească, destul de numeroasă, existentă în țara vecină.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
