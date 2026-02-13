Ce a fluierat, de fapt, Radu Petrescu la gafa incredibilă din Petrolul – FC Argeș 2-1. Un jucător a auzit totul chiar din teren!

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu a anulat în mod inexplicabil un gol marcat de cei de la FC Argeș în minutul 85 al meciului din deplasare cu Petrolul Ploiești, la scorul de 1-1. Ulterior, în minutul 88, „lupii galbeni” au punctat prin Andres Dumitrescu și astfel au reușit în cele din urmă să se impună cu 2-1.

Cum și-a justificat Radu Petrescu eroarea impardonabilă din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1.

La final, unul dintre jucătorii piteștenilor a dezvăluit ce le-a transmis arbitrul lui și coechipierilor săi în momentele care au urmat imediat după acea fază.

Potrivit lui Mario Tudose, Petrescu ar fi fluierat un fault în atac, chestiune deloc evidentă, ba chiar din contră, după ce anterior ar fi ajuns la concluzia că dictase în mod eronat lovitura liberă din care a rezultat acea fază.

„Din ce am înțeles, a dat fault. Dar, înainte de a executa Micovschi lovitura liberă, a fluierat pentru că i s-a transmis că nu ar fi fost fault. Așa am înțeles, că inițial a dat fault eronat. A întors faza înainte să lovească Micovschi mingea”, a spus Mario Tudose

Dani Coman, criză de nervi în direct

La scurt timp după încheierea meciului, :

„Nu am înțeles expresia ta că Petrolul a reușit să învingă FC Argeș. Nu! Radu Petrescu a reușit să învingă FC Argeș. Își bat joc de noi și nu e prima oară! Ne mai întrebăm de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Ganea. Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare! Își bat joc de munca noastră!

Să ne spună că nu avem voie în play-off și gata! Și-a bătut joc Chivulete acasă cu UTA, ăsta și-a bătut joc acum. Nu există nimic, niciun fault. Să ne spună și ne oprim. Radu Petrescu merită să fie suspendat 40 de etape!”.