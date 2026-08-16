Ce-a fost în capul lui Daniel Pancu în momentul când a bulversat apărarea Rapidului prin schimbări? „Au început să învețe de la Gigi Becali și antrenorii cu patalama!”

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, iar una dintre deciziile luate de Daniel Pancu pe parcursul partidei a atras atenția. Antrenorul giuleștenilor a apelat la o modificare în defensivă care, chiar dacă avea o explicație prin faptul că Graovac era avertizat, nu l-a convins pe Andrei Vochin. Jurnalistul a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce consideră că schimbarea cuplului de fundași centrali trebuie evitată pe cât posibil și a analizat mutarea făcută de Pancu în partea secundă.

Andrei Vochin, verdict despre schimbarea făcută de Daniel Pancu: „Asta nu a fost în regulă”

Andrei Vochin a analizat momentul în care Daniel Pancu a decis să-l scoată pe Graovac și să-l trimită în teren pe Latif. Deși fundașul croat avea deja un cartonaș galben, Vochin consideră că o astfel de schimbare nu este recomandată în mod normal, mai ales când nu există o accidentare care să impună modificarea liniei defensive. Jurnalistul a explicat și de ce fundașii centrali ar trebui, pe cât posibil, să rămână împreună pe durata partidei.

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„Când am văzut schimbarea aia, Latif în locul lui Graovac, am zis – băi, au început să învețe de la Gigi Becali și antrenorii cu patalama -. Pe cuvântul meu. Sunt legi nescrise ale fotbalului sau spuse de mulți antrenori, mai exact dacă nu ești obligat de o accidentare să faci modificări pe linia de fund, nu le faci. Linia de fund este indicat să se păstreze, să nu fie schimbată. Și dacă faci modificări, trebuie din lateral spre interior. Adică, cuplul de fundași centrali trebuie să rămână acolo. Ok, Onea a trecut pe poziția lui, nu putea să-și ajute echipa în ofensivă.

Latif, cel care a intrat, mi-a plăcut cum a făcut-o pentru zona defensivă, a împins jocul și a alimentat careul. Ce nu a fost în regulă a fost să schimbi cuplul de fundași centrali. E adevărat că nici n-avea altă variantă, asta e singura variantă la Rapid, dar n-ar fi trebuit, părerea mea, să-l scoată pe Graovac dacă avea un cartonaș galben. Mai e o chestie. Fundașul lateral, de regulă, aleargă mult mai mult decât fundașul central“, a punctat jurnalistul și consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin.

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Vochin, verdict după Rapid – Dinamo 0-1: „Dinamo a avut un portar în mare formă”

Vochin a pus în balanță evoluția celor două formații în raport cu rezultatul de pe tabelă. În opinia sa, Rapid a avut cifre și situații de gol care puteau duce partida într-o altă direcție, însă Dinamo a beneficiat de . Goalkeeperul dinamovist a avut mai multe intervenții decisive și a arătat siguranță inclusiv atunci când a fost implicat în faza de construcție, iar Vochin vede în el portarul de care „câinii” aveau nevoie de mai mult timp.

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„Așa, ca rezultat, pot spune că nu e chiar corect. Mă gândeam că nici rezultatul de egalitate nu ar fi conform cu ceea ce s-a jucat. Într-un meci în care xG-ul e 2.25 la 0.36, trebuia să dai goluri. Doar că Dinamo a avut un portar în mare formă, iar acest Bellaarouch este un portar de care Dinamo nu a avut de mai bine de trei ani. Epassy avea experiență, dar nu știu dacă i-a scos de două ori anul trecut pe dinamoviști. Ajută mult și în jocul de picior, dovadă că-l folosesc destul de des. Când nu coboară Mărginean alături de fundașii centrali, atunci se joacă cu portarul foarte mult. Au încredere în el“, a adăugat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

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