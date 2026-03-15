Ce a fost în vestiarul lui Dinamo după înfrângerea cu Rapid: „A fost furie! Toată lumea era uluită”. Gestul făcut în premieră de Kopic

Dinamo a pierdut cu 2-3 pe terenul Rapidului, iar „câinii” au resimțit din plin eșecul. Andrei Nicolescu a oferit detalii din vestiarul echipei, dar a spus și ce vor face împotriva arbitrului Istvan Kovacs.
Mihai Dragomir
15.03.2026 | 13:17
Andrei Nicolescu a spus cum au trăit jucătorii lui Dinamo eșecul cu Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Dinamo a ajuns la al patrulea meci consecutiv pierdut în campionat după 2-3 cu Rapid. Andrei Nicolescu a spus cum au trăit jucătorii lui Zeljko Kopic înfrângerea, dar și ce plan are conducerea echipei împotriva arbitrului Istvan Kovacs.

Andrei Nicolescu, detalii din vestiarul lui Dinamo după eșecul cu Rapid

Dinamo se află într-o scădere de formă în ultima vreme. „Câinii” au uitat gustul victoriei în SuperLiga, iar eșecul din derby-ul cu Rapid a apăsat și mai tare pe rana acestora. Andrei Nicolescu a oferit detalii din vestiarul echipei după fluierul final al meciului din Giulești.

„Lumea era uluită în vestiar, apropo de modul de decizie. Erau, efectiv, de la a te uita în gol până la furia aia pe care ți-e trebuie să ți-o exprimi cumva și nu știi cum și găsești orice obiect sau ceva în fața ta cu care să cu care să refulezi. Erau foarte frustrați, mai ales pentru că am știut că în zona mixtă nu e obligatoriu să meargă. I-am oprit și pe Cîrjan și pe Muși să mai meargă la declarații acolo.

A fost o reacție de furie, nu de resemnare, pentru că după aia toți am hotărât că ce s-a întâmplat în seara asta reprezintă spiritul lui Dinamo ca și atitudinea noastră. Am luptat și vom lupta toate aceste meciuri care au rămas cu aceeași determinare și atitudine.

Ce vreau să mai spun este că ar trebui pentru pentru fotbalul românesc să fie un semnal de alarmă faptul că după doi ani și jumate Mister își permite să vorbească despre maniera de arbitraj, lucru pe care cred că nu l-ați văzut niciodată în acești doi ani și jumate, dar a făcut-o cu noduri în gât”, a spus inițial președintele lui Dinamo.

Dinamo cere suspendarea lui Istvan Kovacs

După ce a lansat un atac nuclear la adresa arbitrajului de la Rapid – Dinamo 3-2, Andrei Nicolescu a spus că Dinamo va cere suspendarea lui Istvan Kovacs. De asemenea, oficialul „câinilor” nu mai vrea ca echipa lui să se întâlnească nici cu Cătălin Popa.

„Vom cere suspendarea lui Kovacs, vom cere și conversația de la VAR, vom cere și recuzarea celor doi arbitri, inclusiv zona VAR, unde a fost Cătălin Popa. Dacă se poate să nu ne mai întâlnim, pentru că e foarte complicat. Îmi aduc aminte de meciul acela cu FCSB în care aceeași cuplu de arbitri nu a văzut un henț evident la Ngezana sau Dawa, nu mai știu cine era.

Și atunci am încercat să fim foarte, foarte atenți în declarații și să arătăm respect pentru arbitrajul din România. E treaba dânșilor dacă nu ne arată respect, dar e și treaba CCA-ului să vadă!”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
