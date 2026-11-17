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Ion Țiriac are doi nepoți de la fiul său cel mare, Alexandru. Adolescenții, pe numele lor Nicholos și Alexandru, nu apar foarte des în lumina reflectoarelor, însă cel mare a explicat ce a fost nevoit să facă. Acesta a pus cabluri la complexul sportiv din Otopeni.

Ocupația pe care nepotul lui Ion Țiriac a ”testat-o”

Nepotul cel mare al lui Ion Țiriac (87 ani), Alexandru (18 ani), a venit din Emiratele Unite Arabe pentru a fi aproape de familia sa. Tânărul a luat parte la deschiderea oficială a noii baze sportive din cadrul Allianz-Țiriac Summer Arena. A avut un discurs foarte bun. .

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Cu această ocazie, a ținut să spună în ce fel s-a implicat în construirea arenei. Acesta a dezvăluit că în urmă cu câteva luni a aflat pe propria piele ce înseamnă munca. În plus, a observat partea practică a unei afaceri de milioane. Astfel, a recunoscut că a lucrat cot la cot cu muncitorii care au fost implicați în acest proiect de amploare.

Prin urmare, a fost cel care s-a ocupat de instalarea cablurilor de internet. A lucrat sub îndrumarea unui electrician-șef, căruia i-a dat și numele. Mai mult decât atât, a subliniat că a fost zi de zi alături de persoanele care au ridicat baza sportivă care este dedicată celor care vor să practice judo, scrimă sau înot.

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„Vara asta am făcut un stagiu aici, domnul Dan Nicolae era șeful meu și am fost un fel de electrician, puneam cabluri de internet în sala Nadia și în această piscină. De ce vă spun asta? Nu e faptul că puneam cablurile alea, era faptul că eu am venit aici zi de zi și am văzut eforturile făcute de oamenii ăștia. Toată lumea care a venit împreună să construim această arenă fabuloasă, nou-nouță, de judo, scrimă și înot. A fost un moment excelent”, a povestit Alexandru, , în cadrul ceremoniei de deschidere a arenei sportive din Otopeni.

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Cine este nepotul lui Ion Țiriac

Alexandru Țiriac este fiul cel mare al lui Ion Ion Țiriac și al fostei sale partenere de viață, Ileana Lazariuc. Tânărul de doar 18 ani a crescut în cea mai mare parte a existenței sale alături de figura maternă, în Dubai. Are un frate mai mic cu un an, Nicholas, ambii având o legătură extrem de strânsă cu România, unde vin destul de des. Se înțeleg extraordinar de bine cu ambii părinți care au decis să divorțeze în anul 2017. Au făcut anunțul despre separare abia 2 ani mai târziu. În schimb, au păstrat o relație de co-parenting foarte bună în ceea ce privește creșterea și educația celor doi băieți. Ambii sunt extrem de discreți și nu postează foarte des pe rețelele de socializare.

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Nepotul lui Ion Țiriac a admis în decembrie 2025, la New York University Abu Dhabi. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute instituții universitare internaționale din Emiratele Arabe Unite. Anterior, a luat parte la un program de formare în domeniul financiar, organizat la Londra. În timp ce se afla în Marea Britanie a aflat mai multe informații despre administrarea investițiilor și gestionarea averilor.

Mesajul lui Alexandru Țiriac, în mediul online

„Finalizarea Allianz Țiriac Summer Arena marchează încă un reper în drumul de completare a complexului sportiv de la Otopeni. Obiectivul fundației Țiriac a fost dintotdeauna clar ca lumina zilei și continuă să fie același: oferirea de oportunități copiilor de a practica sportul și de a se educa, promovarea sănătății, sprijinirea celor aflați în nevoie și sprijinirea persoanelor în vârstă.

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Am avut onoarea de a vorbi la inaugurarea noii piscine olimpice. Sportul mi-a permis și continuă să le permită miliardelor de oameni să facă ceea ce iubesc și să se exprime fără cuvinte.

Construirea unei piscine, a unei săli de gimnastică sau a câtorva terenuri de tenis nu va rezolva epidemia de lipsă a oportunităților în sport cu care ne confruntăm. Cu o floare nu se face primăvara. Totuși, ne apropie cu un pas de acest drum”, a notat nepotul lui Ion Țiriac, pe pagina de .