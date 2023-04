Ce a fost nevoit să îndure, pentru Valentina Pelinel, din închisoare, Cristi Borcea: ”Asta făceam”

Pasiunea dintre Cristi Borcea și Valentina Pelinel a fost una cât se poate de puternică. Deși căsătorit, omul de afaceri a renunțat la tot pentru a fi alături de fostul fotomodel, femeia care i-a dăruit, deja, trei copii, un băiețel și două gemene. Dar, până să fie împreună, Cristi Borcea a fost nevoit să facă sacrificii grele, în închisoare, pentru clipele dulci petrecute alături de frumoasa Valentina, cea care îi e acum soție.

Cristi Borcea, sacrificii din închisoare pentru Valentina Pelinel

a pornit în perioada în care era încă însurat cu Alina Vidican. Se îndrăgostise la modul serios de fotomodelul care, la acea vreme, era o figură celebră în SUA, acolo unde afaceristul își petrecea o bună bucată din timp.

ADVERTISEMENT

”Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: `Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea`”, a spus Cristi Borcea, la Fanatik SuperLiga.

Dar dragostea pe care i-o purta Valentinei nu a fost suficientă pentru a-l scăpa de probleme. Iar Cristi Borcea, condamnat la ani grei de închisoare, ajungea după gratii. Cu toate acestea, nici necazul acesta nu l-a ținut departe de dragostea vieții lui.

ADVERTISEMENT

Așa că, fără să se sfiască, Cristi Borcea a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i fi alături Valentinei Pelinel. Chiar dacă asta a însemnat să facă sacrificii importante, din închisoare. Ba chiar să facă lucruri pe care, din statutul lui de milionar, nu credea că le va face vreodată.

Cristi Borcea, harnic în închisoare

Când își amintește de perioada petrecută în închisoare, lui . ”I-a fost foarte greu. Eu am fost… (la închisoare, n. red.). Am făcut toți cei trei copii fiind în detenție”, povestește el la Fanatik SuperLiga cu Ioana Cosma.

ADVERTISEMENT

De altfel, recunoaște el, acesta a fost și motivul pentru care s-a spetiti, la propriu, cu munca în spatele gratiilor. ”Veneam acasă, în permisii. Trebuia să muncești ca să poți să beneficiezi de ele. Să participi la cursuri să primești permisii”, explică Cristi Borcea.

Și, parcă încă ușor jenat, deși acceptă că e o muncă ca oricare alta, a explicat ce făcea pe când își executa pedeapsa. ”Eu am dat cu mătura și cu mopul. Mă specializasem (zâmbește, n. red.). Și la spălătorie am fost. Dacă voiam să plec și să am permisie trebuia să mătur holul, să dau cu mopul, trebuia să fac curățenie. Și asta făceam”, ne-a mărturisit el.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, credea Cristi Borcea, coșmarul părea să se fi terminat Fusese eliberat și primea o veste uriașă de la Valentina Pelinel. Fostul fotomodel era însărcinată cu gemene, iar el era acasă. Doar că, un nou dosar îl trimitea, din nou, pentru câteva luni, în închisoare.

ADVERTISEMENT

”Cu gemenele am fost acasă până la opt luni. După aceea a fost cu Constanța (restul de pedeapsă executată, în alt dosar, de Cristi Borcea, n. red.)”, și amintește Cristi Borcea. Dar, la cum vorbește, problemele lui par să fi fost într-altă viață. Pentru că, recunoaște el, acum totul e bine. Și are motive să fie, cu adevărat, fericit și optimist.

Cristi Borcea: ”Acum e important că suntem foarte bine”

Când vine vorba de familie și de copiii pe care îi are, Cristi Borcea este tot un zâmbet. Și deși are mulți copii, făcuți cu patru femei, omul de afaceri are toate motivele să fie mulțumit. Mai ales că, deși împart mame diferite, copiii lui se înțeleg de minune.

”Acum e important că suntem foarte bine și copii sunt oarte bine. Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. (…) Cei mari, cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez, cum fac toți – material, cât de cât. Am trei în America – Melissa, care e geamăna (lui Patrick, n. red.), Alex și Gloria, și șase îi am aici”, a mai spus Cristi Borcea la Fanatik SuperLiga.