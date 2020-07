Ce-a fost şi ce-a ajuns. „Împăratul“ Adriano, rupt de beat pe străzile din Rio de Janeiro. Video

Adriano, fostul mare atacant carioca, a căzut în patima alcoolului şi nu reuşeşte să scape de această dependenţă nicicum.

Recent, el a fost filmat pe străzile din Rio de Janeiro în stare de ebrietate, fiind ţinut cu greu de un prieten ca să nu se prăbuşească pe asfalt.

Brazilianul merge împleticit şi încearcă să salute mai multe persoane. Deşi filmuleţul postat pe reţelele de socializare are numai 12 secunde, se vede clar starea lui Adriano.

Totul a pornit de la moartea tatălui

Problemele brazilianului cu alcoolul au început în perioada în care era la Inter, în urma decesului tatălui său.

„Numai eu ştiu cât am suferit. Moartea tatălui meu a lăsat un mare gol, mă simţeam foarte singur. După moarte lui totul s-a înrăutăţit, pentru că m-am izolat.

Eram singur în Italia, trist şi deprimat, şi am început să beau. Era fericit doar când beam şi o făceam în fiecare seară. Beam orice găseam: whisky, vin, votcă, bere. Multă bere“, mărturisea chiar atacantul într-un interviu din 2018, înpresa din ţara natală.

„Nu m-am putut opri din băut şi, în cele din urmă a trebuit să părăsesc Inter. Nu ştiam cum să ascund. Ajungeam beat la antrenamente. Mereu eram prezent, chiar dacă eram criţă şi stafful medical mă ducea la infirmerie să dorm. Inter spunea în presă că sunt accidentat.

Mai târziu am realizat că oamenii din jurul meu erau problema. Prieteni care mă duceau la petreceri cu femei şi băutură, fără să se gândească. Când m-am întors în Brazilia am renunţat la milioane, dar am câştigat fericire“, declara brazilianul în acelaşi interviu.

După cum se vede în filmuleţul care face înconjurul lumii pe internet, problemele bahice au revenit pentru Adriano.