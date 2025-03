Ce-a fost și ce-a ajuns! Omrani s-a întors în timp după experiențele ratate de la FCSB, Petrolul și Poli Iași

Viața lui Billel Omrani s-a schimbat după plecarea de la CFR Cluj, însă nu în bine, așa cum ar fi vrut atacantul francez la acea vreme. Cota fostului jucător de la FCSB sau Petrolul Ploiești s-a prăbușit după despărțirea de Poli Iași.

Billel Omrani s-a întors în timp după experiențele de la FCSB, Petrolul și Poli Iași! Cât a ajuns să valoreze atacantul

Billel Omrani și CFR Cluj și-au spus la revedere la finalul sezonului 2021-2022. Atacantul francez nu și-a prelungit contractul cu ardelenii, deși oficialii grupării din Gruia și-ar fi dorit să-l păstreze în lot pentru următoarele ediții din campionat.

Motivul principal pentru care Billel Omrani nu a rămas la a fost salariul. La acea vreme, jucătorul francez crescut la Olympique Marseille a cerut 40.000 de euro lunar, o sumă record pentru fotbalul românesc în 2022.

Așadar, atacantul crescut la Olympique Marseille pleca din Gruia după șase ani în care a evoluat la cel mai înalt nivel în tricoul „feroviarilor”. Fotbalistul a semnat la scurt timp cu FCSB. La momentul transferului în Capitală, francezul valora 1,30 de milioane de euro pe transfermarkt.

La FCSB nu a avut un sezon reușit. În 22 de partide jucate în SuperLiga, Billel Omrani a marcat doar două goluri în tricoul „roș-albaștrilor” și la un an distanță de la transfer a semnat și rezilierea contractului.

Gigi Becali a sugerat că viața extrasportivă tumultoasă a lui Billel Omrani i-a pus bețe în roate în Capitală: „Omrani l-am testat, afară! E prin București, pe aici. Are ‘echipă’ prin București, prin cluburi. Asta e treaba, n-ai ce să faci!”.

Nici la Petrolul și Poli Iași nu a rupt gura târgului

După plecarea de la FCSB, Billel Omrani a semnat cu Petrolul Ploiești. Cota de piață a scăzut la 550.000 de euro după experiența ratată în Capitală. Lucrurile nu au mers bine pentru francez nici în tricoul „lupilor galbeni”, pentru care a jucat doar cinci meciuri.

După cinci meciuri fără niciun gol în SuperLiga la Petrolul Ploiești, Billel Omrani a ajuns în liga secundă poloneză la Wisla Cracovia. Acesta a jucat doar două meciuri în a doua parte a sezonului.

Atacantul a revenit în SuperLiga la Poli Iași la începutul sezonului actual, însă nici aerul din Copou nu i-a priit. Sub comanda lui Emil Săndoi a intrat de trei ori pe teren de pe banca de rezerve și nu i-a convins pe oficialii moldovenilor că merită să rămână în lot până la finalul sezonului.

După experiența ratată de la Poli Iași, Billel Omrani a ajuns să valoreze 200.000 de euro. Pentru atacantul francez este cea mai mică cotă pe care a înregistrat-o în ultimul deceniu! Acesta a mai fost evaluat la 200.000 de euro în 2011, pe vremea când era legitimat la Olympique Marseille.

Cornel Șfaițer: „Am vrut să închei colaborarea cu el după o lună”

în momentul plecării atacantului din Copou. Oficialul moldovenilor a dezvăluit că a vrut să-l dea afară pe fostul jucător de la CFR Cluj și FCSB după doar o lună de la transfer.

„Din păcate, Billel… eu am crezut în el. Am avut discuții, dar am pus stop. I-am dat o șansă, am avut multe discuții cu el, vreo 7-8, să vină în parametrii fizici. Mi-a promis… am vrut să închei colaborarea cu el după o lună.

I-am dat o șansă. Îl voiam pe Omrani măcar la 70% din ce putea el, ce însemna el cu ani în urmă la CFR. Dar nu a fost așa și ne-am strâns mâna. El mai voia o șansă, dar… 3-4 luni a stat la noi, din septembrie.

Nu pot să spun că nu a tras de el, și-a dorit. Cred că am fost printre puținii care au crezut în el, la fel Tony, la fel Emil, l-a trimis în teren, am făcut concesii, l-am trecut pe listă. Am avut bunăvoință să îl recâștigăm, am fost foarte bine intenționați, nu are ce să ne reproșeze”, spunea Cornel Șfaițer pentru .