Ce a găsit, de fapt, Louis Munteanu în SUA. Cum s-a adaptat atacantul naționalei printre americani

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Atacantul naționalei de fotbal a României, Louis Munteanu, a spus ce a găsit, de fapt, în Statele Unite ale Americii. Cum s-a adaptat printre americani, dar și care sunt transformările pe care le-a observat la propria persoană.

Louis Munteanu, despre transformarea suferită peste Ocean

Louis Munteanu (24 ani) a vorbit despre cum arată existența sa de când a plecat de la CFR Cluj și a semnat cu echipa D.C. United. Anunțul a fost făcut la sfârșitul lui decembrie 2025, însă mutarea a devenit oficială abia la începutul lunii ianuarie 2026. De atunci și până în prezent au trecut aproximativ 9 luni, perioadă în care fotbalistul s-a schimbat enorm.

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Jucătorul care evoluează pe postul de atacant, , a dezvăluit transformările de care a avut parte peste Ocean. Odată cu plecarea în Statele Unite ale Americii a fost nevoit să se descurce singur și astfel, s-a maturizat. Sportivul susține că sunt diferențe majore între fotbalul din Europa și cel din America.

Astfel, a subliniat că nu mai trebuie să stea în cantonament înainte de meciurile oficiale. În prezent, tânărul care , este direct responsabil pentru cariera sa. Cu toate acestea, atacantul spune că lucrurile s-au aranjat foarte bine în viața sa și s-a adaptat stilului american.

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„La început mi-a fost puţin greu, din România în America, drumul lung şi fusul orar, dar acum totul este bine. M-am acomodat cu ritmul de acolo, viața, sunt foarte fericit. Nu mi s-a întâmplat în România, poate cu domnul Hagi, să mergem direct la meciuri, fără să stăm în cantonament.

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Acolo gestionezi tu singur totul ca să ai rezultate. Trebuie să îţi gestionezi tot timpul ce faci, să îţi faci de mâncare şi trebuie să fii profesionist sută la sută ca să obţii rezultate. Simt că sunt mai matur. Eu momentan merg în cantonament”, a declarat Louis Munteanu, relatează .

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Louis Munteanu, despre venirea lui Gică Hagi la națională

Louis Munteanu are numai cuvinte de laudă pentru selecționerul naționalei Gică Hagi. Fotbalistul a transmis că vine cu mare plăcere la echipă alături de tehnicianul cu care s-a format la Viitorul. În plus, consideră că sportivii aflați sub tricolor vor avea rezultate bune în viitor. Din păcate, până acum au pierdut meciurile cu Suedia (1-2) și Bosnia Herțegovina (2-4).

„Mă bucur că am avut rezultate la națională, m-am simțit bine cu băieții, cu Mister. Sper să joc la fel dacă mă mai cheamă. M-am simțit bine cu Gică Hagi, îl știam de când eram copil, sper să avem evoluții bune. Am avut o perioadă grea la națională, dar cu principiile lui Mister sper să fie bine.

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De la prima ședință ne-a spus că se poate. Și va fi bine dacă vom fi uniți. La națională vin cu plăcere, vreau să demonstrez că sunt bun și să ajut echipa cât de mult pot”, a mai spus Louis Munteanu, mai arată sursa menționată anterior. România va întâlni Polonia, în Liga Națiunilor, pe 2 octombrie, începând cu ora 21:45. Partida se desfășoară la Varșovia.