Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”

A luat pe toată lumea prin surprindere când a acceptat să antreneze o echipă dintr-o țară marcată de război și probleme economice. Laurențiu Reghecampf a fost numit antrenor al celor la Al-Hilal Omdurman.

De ce a ajuns Reghecampf în Sudan și ce a găsit acolo

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit de ce a plecat în . Antrenorul de fotbal a luat această decizie pe fondul unei ambiții personale. În România, anterior, acesta o antrenase pe CS Universitatea Craiova. Rezilierea contractului s-a produs în anul 2022.

După ce a stat departe de terenul de antrenament a hotărât că este momentul să facă o schimbare radicală. Sportivul în vârstă de 49 de ani a semnat cu echipa din țara africană până în iunie 2026. În plus, are posibilitatea de a prelungi contractul.

În primul rând, a decis să facă acest pas pentru că are șansa de a câștiga un trofeu. Așadar, are oportunitatea de a pune mâna pe un premiu mare, cum ar fi Champions League Africa. În al doilea rând, a subliniat faptul că are un salariu motivant.

„Pentru mine ar fi un trofeu mare. Este o ambiție personală pentru ceea ce mi s-a întâmplat cu Esperance. Am luat-o de pe locul 6, am câștigat Supercupa, am calificat-o în Champions League.

Apoi am fost demis și nu am avut posibilitatea să continui în Champions League. Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa”, a spus Laurențiu Reghecampf pentru FANATIK.

Milioane de copii înfometați: „Sunt piele și os”

În Sudan sunt milioane de copii înfometați. Țara unde a semnat Laurențiu Reghecampf se confruntă cu cea mai gravă criză umanitară din lume. Acest lucru se întâmplă din cauza finanțării insuficiente și a intensificării violenței.

Din păcate, această națiune africană este lipsită de cele mai elementare servicii. Oamenii nu au protecție, hrană și apă curată. În plus, conflictul civil care durează de 2 ani duce la pierderea a numeroase vieți nevinovate.

Comunitățile sunt sfâșiate de durere, în timp ce autoritățile sunt depășite de situație. Sheldon Yett, reprezentantul Fondului ONU pentru Copii (UNICEF) în Sudan, vorbește despre o catastrofă iminentă care afectează femeile și copiii.

„Mulți dintre copii sunt reduși doar la piele și oase”, a spus reprezentantul UNICEF, pentru publicația . La ora actuală, malnutriția este principala problemă cu care se confruntă locuitorii din Sudan.

Date oficiale: 3,2 milioane de copii sub 5 ani, în pericol de malnutriție

ONU a adunat mai multe informații și a venit cu date oficiale legat de malnutriție. Organizația a anunțat că aproximativ 3,2 milioane de copii sub 5 ani sunt în pericol din cauza lipsei de hrană. Din păcate, până acum micuții au fost strămutați de patru sau cinci ori.

În plus, peste trei sferturi dintre copiii sudanezi nu merg la școală. În momentul de față, copiii au acces limitat la apă potabilă, alimente și asistență medicală. Acest lucru face ca malnutriția să fie larg răspândită în Sudan.

Conflictul dintre armată și paramilitarii din Forțele de sprijin rapid (RSF) a strămutat milioane de oameni. A divizat țara în zone de control rivale, ceea ce a făcut ca mai multe regiuni aflate la sud de capitala țării, Khartoum, să fie expuse riscului de foamete.

„Din cauza reducerilor recente de finanțare, mulți dintre partenerii noștri din Khartoum și din alte părți au fost forțați să își reducă activitatea… Suntem suprasolicitați la limită în tot Sudanul, iar copiii mor de foame.

Suntem pe punctul de a provoca daune ireversibile unei întregi generații de copii din Sudan”, a mai subliniat reprezentantul UNICEF în Sudan, Sheldon Yett, la începutul lunii august, conform .

Problemele reale din Sudan: război, sărăcie și lipsă de resurse

Sudan, țara cu care a semnat , are parte de multiple probleme. Una dintre principalele neplăceri este cauzată de războiul care a făcut ca gospodăriile să fie conduse de femei. Ele au un acces mai redus la venituri.

Femeile nu sunt doar victime în acest caz, ci și agenți ai schimbării în situații de criză. Drepturile omului se deteriorează pe zi ce trece tot mai mult. De asemenea, un alt factor negativ este reprezentant de sărăcie, foametea fiind confirmată în mai multe zone.

Niciun aliment nu a ajuns în ultimul an, spre exemplu, în tabăra ZamZam. Al-Fashir, capitala asediată a Darfurului de Nord, din vestul Sudanului, riscă să ajungă în aceeași situație. În prezent, se confruntă cu un risc iminent de foamete.

În acest context, locuitorii din Sudan și-au transformat viețile într-o supraviețuiere zilnică. Această luptă constantă le-a modifical complet existența, lipsa de resurse putând duce la pierderea de vieți omenești, mai ales în cazul copiilor.

Cum arată viața de zi cu zi pentru familiile afectate

Sheldon Yett a călătorit de mai multe ori în Sudan și a observat cum arată viața de zi cu zi a oamenilor. Familiile sunt afectate de războiul civil care a dus la creșterea violenței și a infracțiunilor de tot felul. O întreagă generație de copii suferă din lipsă de mâncare.

Oamenii au ajuns să mănânce buruieni și plante sălbatice pentru a putea supraviețui. În general, ierburile sunt fierte în apă cu sare. Unii oameni supraviețuiesc cu o singură masă pe zi, aceasta constând în terci de mei.

În Darfurul de Nord, locuitorii au ajuns să mestece bucăți de cărbune pentru a-și potoli foamea. Pământul și frunzele se numără printre ”alimentele” pe care oamenii le consumă în lupta pentru supraviețuire.

Uneori trec zile întregi fără a avea hrană. Alteori, stau la coadă pentru a primi trei linguri de linte. În schimb, cea mai mare criză alimentară din lume a dus la creșterea prețurilor. A fost redusă inclusiv suprafața agricolă, cu toate că odinioară țara era grânarul lumii.

În altă ordine de idei, în tabăra Zamzam din Darfurul de Nord prețurile au crescut considerabil. Un singur kilogram de zahăr costă 33 de dolari, iar un săpun se vinde cu suma de 17 dolari.

Mulți dintre bărbații în vârstă și-au pierdut viața din cauză că nu au primit la timp tratament medical adecvat. În această situație se află și numeroase femei însărcinate și copii, care au murit de foame în ultimii doi ani.

De ce atrage Sudanul atenția comunității internaționale acum

Sudanul atrage atenția comunității internaționale din mai multe puncte de vedere. Această națiune sfâșiată de război are cea mai mare savană intactă din Africa. În plus, găzduiește milioane de antilope și gazele migratoare în fiecare an, oferind o priveliște uimitoare.

De asemenea, dispune de locuri naturale sacre. Biodiversitatea trebuie neapărat protejată de conflictul care s-a aprins în urmă cu mai bine de 2 ani. Impactul ecologic asupra acestor zone este unul foarte mare, motiv pentru care specialiștii trag un semnal de alarmă.

Mai multe organizații și inițiative de conservare lucrează la protejarea populațiilor de animale sălbatice rămase în această țară africană. Totodată, acestea depun eforturi semnificative pentru a reface echilibrul ecologic.

În prezent, conservarea faunei sălbatice din Sudanul de Sud este crucială pentru menținerea echilibrului delicat al ecosistemelor. De asemenea, acest pas este esențial pentru asigurarea supraviețuirii speciilor pe cale de dispariție.

În altă ordine de idei, țara are un potențial major pentru a înscrisă pe lista patrimonialul mondial UNESCO. Sudanul de Sud are o gamă largă de situri de moștenire naturală și culturală, de la rute de migrare a faunei sălbatice până la munți sacri și rute istorice ale sclavilor.