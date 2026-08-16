Ce a găsit Marius Șumudică, de fapt, când „a aterizat” în mijlocul haosului de la CFR Cluj. Obiectivul impus pe termen scurt

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Marius Șumudică se pregătește de debutul la CFR Cluj. Ardelenii se duelează duminică, 16 august, de la ora 21:30, cu Corvinul Hunedoara, în cadrul etapei a 5-a din SuperLiga. „Șumi” a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit ce a găsit la CFR Cluj, club măcinat de probleme în ultima perioadă.

Ce a găsit, de fapt, Marius Șumudică la CFR Cluj

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, și a revenit în fotbalul românesc. Echipa finanțată de Neluțu Varga se află într-o perioadă extrem de complicată, , însă în ciuda acestor dificultăți, antrenorul în vârstă de 55 de ani a ales să semneze cu gruparea din Gruia.

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Marius Șumudică susține că a fost convins de Marian Copilu și Neluțu Varga să semneze și a dat detalii de la primul antrenament alături de jucătorii lui CFR Cluj. „Nu este o situație plăcută, este clar. Dar în momentul de față, mi-am asumat riscul, știu unde am venit. Am înțeles că se vor regla lucrurile, plus că nu-mi venea să stau departe de fenomen. Fiind și Marian Copilu aici, am avut discuții cu el, am vorbit și cu Neluțu Varga.

În final, m-au convins să intru în acest proiect și sper să pun umărul și să-i ajut cât pot de bine. În momentele grele este nevoie de cineva care să-și asume riscul și asta am făcut. Ieri am condus primul antrenament. Am făcut o mișcare, antrenament e mult spus, deoarece erau la 40 și ceva de ore trecute de la meciul cu Tromso, călătoriseră toată noaptea și ajunseseră dimineață. Am stat să învăț prenumele jucătorilor, să văd cum mă adresez astăzi pentru că așa e normal și e greu, nu e ușor. E nevoie de timp să ne cunoaștem mai bine, ei să înțeleagă ceea ce îmi doresc. Nu e frumos și nu vreau să vorbesc despre alți antrenori, care au fost, că nu e problema mea, dar va trebui să îmbunătățim lucrurile”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce obiectiv pe termen scurt are Marius Șumudică la CFR Cluj

Marius Șumudică a recunoscut că îi va fi foarte greu să o readucă pe CFR Cluj pe linia de plutire într-un timp foarte scurt, mai ales că totul se petrece foarte repede și nu are, deocamdată, timp pentru a umbla la mentalul jucătorilor. Campion în România cu Astra Giurgiu, Marius Șumudică susține că obiectivul pe termen scurt, adică până la pauză din iarnă, este clasarea pe un loc cât mai aproape de play-off.

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„În cel mai scurt timp, până în iarnă, până la cele 9 etape care vor rămâne de disputat, când vom avea parte de o pregătire centralizată, îmi doresc să fim cât mai aproape de locurile de play-off, cât de aproape putem. E greu să reglezi în pauza din septembrie. Echipa trebuie să crească, în primul rând din punctul de vedere al relațiilor de joc, al relațiilor inter-umane, au tot venit jucători.

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Sunt foarte multe lucruri de pus la punct, dar nu avem voie să ne plângem și va trebui să scoatem maxim din ceea ce putem la ora asta. Este clar că nu știu ce putem oferi. Trebuie să găsim o strategie prin care, cu armele pe care le avem, să adunăm cât mai multe puncte. Problema este că, dacă aș fi avut 6 luni de muncă, 1 an, mie nu mi-a plăcut niciodată să zic că e rezultatul meu. Nu sunt genul de antrenor care să mut presiunea pe umerii jucătorilor sau să-mi iau meritele pentru o victorie”, a mai spus „Șumi”.

Florin Maxim, primul adversar al lui Marius Șumudică la revenirea la CFR Cluj

Florin Maxim va fi primul adversar pe care Marius Șumudică îl întâlnește la revenirea în SuperLiga. Antrenorul celor de la Corvinul, care a făcut lucruri excepționale la Hunedoara, susține că CFR Cluj nu va avea amprenta lui Marius Șumudică la ora meciului care are loc duminică, de la ora 21:30. Antrenorul „feroviarilor” i-a dat dreptate.

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„Are dreptate Florin Maxim, am doar o zi de când am venit în Cluj. Sper să-i motivez măcar ca dorință de victorie, de agresivitate, să își dea viața pe teren. Atât pot să fac acum, mai departe am și eu strategia mea, vom vedea. Am muncit cu staff-ul, am văzut ce joacă Corvinul Hunedoara. Este o echipă foarte bine pregătită fizic. Florin Maxim este antrenorul acestei echipe de foarte mult timp. Este clar că plecăm cu șansa a doua în acest moment și aici cântărim foarte mult subțirimea lotului, l-am pierdut și pe Fică.

În altă ordine de idei, imaginați-vă că echipa a fost numai pe drumuri. Jucătorii au ajuns la 5 dimineața de la Tromso, apoi am călătorit 5 ore cu autocarul până la Arad următoarea zi. Lucrurile s-au derulat pe un repede înainte. Mă refer la prezentare, să vorbesc cu jucătorii, să-i iau individual. Sunt foarte multe lucruri într-un timp scurt, poate reacția nu va fi imediată. Mi-am asumat, îmi place să lucrez și, având această șansă să lucrez cu un om în care eu cred foarte mult (n.r. Marian Copilu), n-am stat pe gânduri. La început am așteptat unele garanții, am văzut despre ce este vorba, mi-a fost expus planul de redresare a echipei și ceea ce își doresc și atunci m-am înhămat”, susține Marius Șumudică.

Marius Șumudică a avut doar cuvinte de laudă pentru Camora și Ciprian Deac. Sâmbătă, 15 august, Marius Șumudică a avut parte de primul antrenament la CFR Cluj și de la revenirea pe banca ardelenilor. „(n.r. prima discuție cu Camora și Deac) Deac face parte din colectivul ăsta de administrație. Este un tip care este în cadrul clubului. Este liantul dintre antrenor, jucători și conducere. Este un tip foarte apropiat, are un impact extraordinar în cadrul vestiarului. Am avut o relație bună cu el cât timp am fost aici, un tip pozitiv, nu am nicio problemă cu el. Camora, la fel, un tip profesionist, își face treaba.

Nu am ce să le reproșez, deocamdată am văzut doar un antrenament. Am văzut o schimbare, își doreau să arate foarte mult, nu era momentul, dar știi cum este, la venirea unui alt antrenor, toată lumea încearcă să arate și să dea mai mult la momentul respectiv. Este o greșeală pentru că tu trebuie să dai ceea ce poți, dacă vei încerca să faci mai mult decât poți cu siguranță treci în cealaltă parte și vei fi supus erorii.

Este clar că este o echipă apăsată, dar încercăm pe cât posibil să punem umărul, să-i facem să înțeleagă. Sunt jucători străini foarte buni, care probabil că nu s-au întâlnit cu această situație, dar dacă totul decurge normal nu vor avea niciun fel de problemă din punct de vedere material. În momentul în care știi, mai rămâne doar rezolvarea acestei probleme și mă refer la mentalul jucătorilor, să înțeleagă că nu vor avea dreptul de a juca în cupele europene”, a încheiat Marius Șumudică.