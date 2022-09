Ce a găsit o familie de români în podul casei recent cumpărate. În Franța se plătesc bani grei pentru ei, în timp ce în Marea Britanie se dau amenzi usturătoare dacă le strici cuibul

A fost o surpriză totală pentru o familie de români care a decis în această vară să-și cumpere o locuință în mediul rural. La scurt timp după ce au intrat în posesia casei și-au făcut apariția și câțiva locatari.

Ce animale și-au făcut apariția în podul casei

Culmea, nu vorbim despre animale normale, animale care ar mai sta pe lângă așezările oamenilor, ci de o familie de lilieci. Deloc impresionați de noile schimbări, aceștia au început chiar să prindă curaj.

Este adevărat că au contribuit din plin și căldurile de peste vară. i-au făcut să coboare destul de serios și să se apropie fără teamă.

„Am o problemă destul de delicata, în podul casei pe care am achiziționat-o am constatat că își face ,,veacul” o familie de lilieci.

Aveți vreo idee cum aș putea să le mut culcușul sau există cumva specialiști la care să apelez pentru a nu le face vreun rău, mulțumesc! (nu am fi băgat de seamă doar că, cu căldurile astea, au coborât jos la gura podului)”, a notat pe un grup de socializare proprietara casei.

Nu a durat mult până când au apărut și primele sfaturi. Un bărbat a explicat că deja s-a obișnuit să trăiască alături de lilieci. „Eu am doi în beci, când am renovat beciul am lăsat o gaură la fereastra de aerisire să poată intra și ieși liniștiți. Ca fapt divers, liliacul are nevoie să mănânce greutatea lui în insecte per 24 de ore pentru a supraviețui”.

„Lăsați-i acolo, sunt foarte benefici, țin zona curată de muște, păianjeni etc. Sunteți norocos că îi aveți! În Franța fermierii îșă cumpără familii de lilieci să îi instaleze în poduri, pivnițe etc. pentru a ține zonele curate. Trebuie doar măturat din când în când reziduurile lor, dar astea sunt doar sub cuib”, a explicat și Ioana Oprișa.

De remarcat că liliecii sunt singurele mamifere capabile în mod natural de zbor real și susținut. Aceștia reușesc să manevreze mai abil decât păsările, zburând cu degetele lor foarte larg desfăcute.

Interesant este că în toți liliecii sunt protejați de lege prin Legile Vieții Sălbatice și Zonelor Rurale⁠. Mai mult decât atât, perturbarea unui liliac sau a adăpostului său se sancționează cu amenzi mari.