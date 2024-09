Ce a găsit o femeie în mașina de spălat. Nu înțelegea de ce hainele sale miros urât cu toate că le-a curățat de mai multe ori. Incidentul nefericit a făcut-o să vorbească cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Ce a descoperit o gospodină în interiorul mașinii de spălat. Nu reușea să afle care e motivul pentru care . Leah Pickard, care locuiește în apropiere de Philadelphia, a povestit totul într-o filmare de pe social media.

Videoclipul pe care l-a postat pe Instagram a adunat peste două milioane de vizualizări. Femeia a dezvăluit că a curățat obiectele vestimentare de mai multe ori, însă de fiecare dată aveau un miros mucegăit.

Mirosul a persistat pe durata a mai multor cicluri de spălare până când femeia a realizat ce se întâmplă. S-a uitat mai atent la aparatul electrocasnic și a avut parte de o surpriză pe care o va ține minte pentru tot restul vieții sale.

„Am spălat rufe și, ca multe mame ocupate, am uitat imediat de ele timp de o zi. Când am deschis capacul pentru a muta totul în uscător, am observat un miros de animal putrezit.

Am presupus că este din cauză că hainele ude au stat acolo prea mult timp. Am decis să usuc hainele și să spăl totul din nou, deoarece spălarea singură nu funcționa”, a mărturisit femeia, conform .

Șoarecele, vinovat de mirosul neplăcut din mașina de spălat

„Transferam hainele când am găsit adevărata sursă a mirosului. Am țipat. Vinovatul? Un șoarece mort, blocat cumva în mașina de spălat, nevăzut timp de trei cicluri complete”, a mai spus gospodina, mai arată sursa citată.

Femeia obișnuiește să fie foarte activă pe rețelele de socializare, unde are tot felul de postări despre viața de zi cu zi. De această dată a ținut să sublinieze că această experiență casnică a fost una complet ieșită din comun.

I-a fost extrem de greu să scoată șoarecele din rufe, însă în cele din urmă a reușit să facă acest lucru. În altă ordine de idei, spune că nu și-a imaginat niciodată că va trece printr-o astfel de situație.

„Nu am visat niciodată că ceva atât de scârbos precum spălarea accidentală a unui șoarece”, a completat Leah Pickard, mai arată sursa menționată mai devreme.