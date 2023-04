Ce a găsit o femeie în punga de banane pe care a cumpărat-o de la supermarket. E ireal: ”Era somnoroasă”

Ce a găsit o în punga de banane pe care a cumpărat-o de la supermarket,la scurt timp după ce a așezat cumpărăturile la locul lor. E ireal. Aceasta a dezvăluit că era somnoroasă, precizând decizia pe care a luat-o ulterior.

Ce a descoperit o doamnă printre bananele achiziționate din magazin, după ce a ajuns acasă. E de-a dreptul de necrezut

Jan Giovinazzo, o doamnă în vârstă de 71 de ani din orașul Epsom, a avut parte de o mare surpriză când s-a întors acasă de la magazin. Aceasta printre bananele achiziționate un amfibian foarte mic și somnoros.

Broasca a ieșit la iveală când femeia a vrut să mănânce unul dintre fructele achiziționate pe care le lăsase pe masa din bucătărie. Și mare i-a fost mirarea când a dat peste această specie venită tocmai din Coasta de Fildeș.

„Mă îndreptam spre chiuvetă pentru a decoji o banană când am observat ceva pe ele. M-am uitat în jos și m-am întrebat: «Ce este acolo?» Uitându-mă mai atent mi-am dat seama că era o broască mică.

Nu mă așteptam la așa ceva. Trebuie să recunosc că era foarte drăguță. M-am uitat pe Internet și am aflat că era o broască Reed din Coasta de Fildeș. Deci, după o călătorie lungă, era somnoroasă.

După ce am văzut-o, următorul pas a fost să pun broasca undeva la cald. Am ținut-o lângă calorifer toată noaptea și a supraviețuit. Așa cum am spus, era drăguță, dar este ilegal să eliberezi o astfel de specie în natură”, a spus femeia pentru .

Bananele cumpărate de femeie, cu sigla broscuței

Bananele cumpărate de femeie au, în mod ironic, chiar sigla formată dintr-o broască mică pentru a demonstra că sunt cultivate în mod durabil. Doamna le-a povestit internauților întreaga întâmplare, primind numeroase mesaje de la oameni.

„Sunt surprins că nu te-au taxat pentru asta”, a spus una dintre vecinele sale, în timp ce o altă persoană a adăugat: „O broască ca animal de companie gratuită cu fiecare pungă de banane este mult mai bună decât Waitrose”.

„Felicitări pentru noul tău animal de companie”, „Această poveste este fabuloasă” sau „Aceasta este mult mai bună decât jucăria pe care o găsești pe fundul cutiei de cereale”, sunt alte comentarii din mediul virtual.