Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el

Satul olimpic de la Cortina -Milano și-a deschis porțile încă de la începutul lunii februarie. O tânără a dezvăluit prin intermediul unei filmări ce a găsit într-o baie din complex. A stârnit numeroase comentarii din partea oamenilor.

Articolul neobișnuit de la Jocurile Olimpice de iarnă

Ivanie Blondin este o patinatoare celebră, originară din Canada. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, cucerind o medalie de aur și alta de argint. Perioada aceasta urmează să concureze din nou.

Ajunsă deja în satul olimpic, în vârstă de 35 de ani și-a ținut fanii la curent cu activitățile de peste zi. Cu ajutorul rețelelor de socializare a dezvăluit ce reacție a avut când a descoperit un articol surprinzător.

Femeie a remarcat instant obiectul sanitar esențial pentru igiena intimă. Concret, este vorba de un bideu care seamănă destul de mult cu vasul de toaletă, pe care foarte mulți români l-au văzut în apartamentele în care se cazează când merg în vacanță în Italia. Acesta este dotat, în general, cu o baterie și un jet de apă pentru spălare.

De obicei, este montat lângă WC, oferind confort celor care aleg să îl folosească. „Ooh!”, a spus patinatoarea de viteză, Ivanie Blondin, în baia care este una simplă și curată, într-un clip de pe contul personal de .

„Bineînțeles, suntem în Europa, deci avem bideu”, a spus un alt sportiv, în mediul online. Acesta se numește Xavier McKeever și este un schior de fond. Bărbatul a subliniat că își va petrece următoarele 3 săptămâni într-un pat confortabil.

Concurenții de la se bucură de condiții foarte bune. Toți participanții care vor lua parte la competiția desfășurată în perioada 6 – 22 februarie vor dormi în containere echipate cu toate cele necesare.

România, prezentă la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina au numeroși concurenți. România este prezentă prin intermediul unui număr de 29 sportivi calificați la mai multe discipline. Printre cele mai cunoscute se află schi alpin și sărituri cu schiurile.

De asemenea, sportivii români se vor prezenta și la schi fond, snowboard, biatlon sau bob. Pe listă se mai află patinajul artistic și sania, evoluțiile lor putând fi urmărire atât pe Eurosport 2, cât și HBO Max. Eurosport 1 are rolul de a transmite probele cheie.

Acestui post de televiziune îi revin și alte momente importante, cum ar fi marile finale. Cu siguranță, telespectatorii români care vor să fie la curent cu tot ce se întâmplă la Jocurile Olimpice de iarnă abia așteaptă să urmărească competiția.