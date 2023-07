Ce a găsit un bărbat din Suceava într-un sendviș pe care l-a cumpărat de la fast food. Nu i-a venit să creadă: “Era viu, mișca”

Un bărbat din Suceava a avut parte de o experiență extrem de neplăcută după ce a cumpărat un sendviș de la un fast-food local. Cu gândul de a-și potoli foamea, bărbatul a comandat un sendviș și s-a așezat la masă pentru a-l savura. Cu toate acestea, bucățica de hrană s-a dovedit a fi mai mult decât ar fi putut el să anticipeze.

Surprize în sendvișuri dintr-un local din Suceava

În timp ce dădea prima gură din sendviș, sub acesta. Uimit și dezgustat, a descoperit cu șoc că acolo se afla un melc viu. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a mers imediat la ghișeu pentru a reclama incidentul. Cu toate acestea, spre surprinderea sa, personalul a ridicat rapid tava, făcând melcul să dispară, și i-a oferit alt meniu, refuzând să-i returneze banii.

“Am intrat să mănânc un sendviș, îmi era foame. Am intrat, am stat la rând, am fost servit cu un sendviș, m-am așezat imediat la masă. Am desfăcut sendvișul, cum am luat prima gură, exact de sub sendviș, un melc viu, care și mișca acolo.

Imediat am luat tava și m-am dus la ghișeu. Am întrebat ce reprezintă melcul ăla acolo, de mi l-ați pus aici. A dispărut tava imediat. Mi-a adus alt meniu. Le-am spus că nu mai pot să mănânc, că mi s-a întors stomacul pe dos, dați-mi banii înapoi. Nu au vrut să mi-i dea.

Am depus plângere la OPC. Nu am nicio pretenție. Vreau să știe lumea, să afle ce se întâmplă acolo, să nu pățească și alții ca mine“, a explicat clientul sucevean pentru

Cu toate că evenimentul poate fi considerat o excepție rară, incidentul evidențiază importanța respectării standardelor și a calității alimentelor oferite de unitățile de fast-food și lansează o miză către autorități de a se asigura că toate măsurile necesare sunt implementate pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Preț mic, gust discutabil

Un clujean a dezvăluit recent impresiile sale despre Cu surprindere, acesta a constatat că prețurile la fast-food-uri erau mult mai accesibile decât cele din orașul său natal, dar calitatea preparatelor a lăsat de dorit.

Bărbatul a comandat un simplu burger și o porție de cartofi prăjiți, plătind în total aproximativ 30 de lei. Deși prețul era mult mai mic decât cel cu care era obișnuit în Cluj-Napoca, el a remarcat că preparatele nu s-au ridicat la standardele pe care le întâlnise în orașul natal. Mâncarea părea seacă și calitatea nu era de o superioritate notabilă.

Cu toate acestea, bărbatul a subliniat că în ciuda aspectului negativ, experiența din Suceava s-a dovedit a fi o alternativă mai convenabilă și mai acceptabilă în comparație cu alți furnizori de mâncare mai scumpi și cu preparate mai puțin satisfăcătoare pe care le-a încercat în trecut. „Halucinant, sincer. Nimic peste 30 de lei. Bine a fost burgerul așa, puțin mai sec, dar am mâncat burgeri în Cluj mai scumpi și mai nașpa”, a mărturisit bărbatul.