Ce a găsit un bărbat într-un spital abandonat, în care nici polițiștii nu vor să intre. Imaginile au devenit virale – Video

Un bărbat pasionat de întâmplări paranormale a fost șocat de ceea ce a găsit într-un spital abandonat, din secolul al XVIII-lea, unde nici oamenii legii nu au avut curaj să intre și să cerceteze zona. Atât de înfricoșător ar fi locul…

Ce a descoperit un bărbat într-un spital fantomă

Moxley, care se descrie drept un vânător de fantome, a mărturisit pe rețelele de socializare că poliția l-a văzut când a pătruns în clădirea veche, aflată în paragină, dar nu i-a spus nimic. L-a urmărit de afară, în vreme ce el filma cu drona.

Este vorba despre Spitalul Meanwood Park din Leeds, Anglia, unde cândva erau internați oameni cu probleme mintale sau cu dizabilități. ”Nici măcar nu a venit să ne întrebe ce facem – a stat acolo și apoi a plecat”, a precizat Moxley, potrivit

Spitalul Meanwood Park din Leeds a fost construit în anul 1760, dar din 1919 a fost transformat într-un centru pentru bărbați, femei și copii cu dizabilități. Treptat, s-a aflat că aceștia erau supuși la chinuri greu de imaginat, mai ales când greșeau.

Unii angajați au relatat cum la un moment dat . La rândul său, Moxley a susținut că a auzit niște pași și foșnetul unor haine de femeie, cât timp s-a aventurat prin interiorul prăbușit al holului.

Moxley cu ajutorul unei aplicații avansate, cu senzori. Ba chiar ar fi fost avertizat că era ”rău peste tot” și că ar trebui să facă rapid cale întoarsă. Moxley și-a continuat ”misiunea”, însă.

Bărbatul a auzit o voce. Ce i s-a spus să facă

Bărbatul a mărturisit și că a auzit o voce la un moment dat, care i-a spus să facă o gaură într-un perete. Cineva a mai procedat astfel, a sesizat Moxley, deoarece exista deja o gaură într-unul dintre pereții încăperii.

În plus, Moxley a mai simțit că era urmărit de sub podea, care scârțâia foarte tare și părea că este pe cale să se rupă oricând. Individul nu a mers singur în spital, ci însoțit de un amic. Și acesta la rândul său a spus că a simțit pe cineva în plus.

În cele din urmă, Moxley și prietenul său au părăsit unitatea medicală, destul de terifiați. Se întreabă de ce nu au făcut asemeni lor și oamenii legii și ce fel fenomene paranormale au loc în interior. Urmăritorii lor din online, le-au sugerat să nu mai facă asta, pentru că se joacă cu răul.