Ce a însemnat Alex Mitriţă la echipa naţională: convocat rar, episoade controversate, puţine goluri şi regretul unui turneu final ratat!

prin intermediul unei scrisori publicate de FRF. Atacantul în vârstă de 30 de ani a dezvăluit că distanţa de parcurs din China în România şi prioritizarea familiei l-au făcut să renunţe la prima reprezentativă.

Ce a însemnat Alex Mitriţă la echipa naţională

Dar Alex Mitriţă la echipa naţională este mai mult o poveste de ceea ce putea fi decât ceea ce a fost. Pentru că a fost destul de puţin. În şapte ani la prima reprezentativă, Mitriţă a acumulat doar 24 de selecţii şi a marcat patru goluri.

A fost debutat de Cosmin Contra în luna martie a anului 2018 într-un amical cu Israel. A dat pasa decisivă la golul de 2-1 marcat de Ţucudean. Şi avea potenţialul de a fi un jucător de top în prima reprezentativă.

Cosmin Contra s-a bazat pe el atât în Nations League, cât şi în campania de calificare pentru Euro 2020, competiţie găzduită şi de România. În preliminarii a marcat primele sale goluri: 3-0 cu Feroe şi 1-1 cu Norvegia, la Bucureşti. Dar obiectivul a fost ratat după înfrângerile dure din ultimele două etape ale preliminariilor: 0-3 cu Suedia şi 0-5 cu Spania.

Gol important în preliminariile pentru CM 2022!

În mandatul lui Mirel Rădoi a fost folosit mai puţin. În campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2022 a prins doar două meciuri, dar a marcat un gol crucial. Pe 10 octombrie 2021 a a înscris cu capul în România – Armenia 1-0, victorie care ne ducea aproape de barajul pentru Mondialul din Qatar.

Cu Alex Mitriţă accidentat, România nu a putut bate Islanda şi Macedonia de Nord ne-a suflat locul 2 în grupă. Un eşec răsunător al primei reprezentative soldat cu plecarea lui Mirel Rădoi de la cârma naţionalei.

Controverse mandatul lui Edi Iordănescu: nu a fost luat în lotul de Euro!

Mandatul lui Edi Iordănescu a fost cel mai problematic pentru Alex Mitriţă. Atacantul a fost convocat la început de noul selecţioner, ba chiar a jucat la debutul lui Edi, în amicalul cu Grecia, scor 0-1.

Dar, de atunci a prins doar 25 de minute în întreg mandatul lui Edi Iordănescu. la debutul în Liga Naţiunilor, 0-2 cu Muntenegru. De atunci, atacantul nu a mai fost convocat deşi evoluţiile sale îl recomandau pentru prima reprezentativă.

România a reuşit calificarea la Euro 2024 fără aportul lui Alex Mitriţă, iar evoluţiile atacantului de la Universitatea Craiova au pus presiune pe selecţioner. Dar Edi Iordănescu a ales să meargă pe mâna grupului care a obţinut calificarea şi Alex Mitriţă nu a fost luat în lotul pentru Euro.

„Poate lumea o să mă creadă nebun acum, dar vreau să-i mulțumesc domnului Edi Iordănescu”

La finalul anului trecut, Mitriţă a dezvăluit la Gala Fanatik cum a decurs discuţia cu Edi Iordănescu înaintea turneului final: „Poate lumea o să mă creadă nebun acum, dar vreau să-i mulțumesc domnului Edi Iordănescu. Am avut o lecție de învățat din partea dânsului, m-a făcut mult mai puternic.

Îmi doream să fiu la echipa națională. Lumea mă vede un tip foarte orgolios, dar sunt un tip foarte sensibil, mă închid în mine. A fost o discuție cu dânsul. Trebuia să mă schimb, să fac ceva cu viitorul meu.

Cu siguranță am avut de învățat din această problemă. Orice jucător își dorește să fie la un campionat european sau mondial. Vreau să felicit toți jucătorii care au fost la EURO 2024, să felicit echipa Steaua care a câștigat campionatul”, .

Uşi deschise, doar o reuşită în perioada lui Mircea Lucescu!

Venirea lui Mircea Lucescu i-a deschis uşile lui Alex Mitriţă la echipa naţională. A fost convocat încă de la prima acţiune şi la al doilea meci al lui „Il Luce” pe bancă avea să marcheze al patrulea şi ultimul său gol la echipa naţională: 3-1 cu Lituania.

Imediat după reuşită atacantul a oferit o imagine iconică, îmbrăţişându-l pe selecţioner. Deşi a fost folosit în primele patru meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Mitriţă nu a mai reuşit să se remarce, fiind de cele mai multe ori introdus în final de meci.

Ultimele minute în tricoul echipei naţionale au fost bifate în amicalul cu Canada, scor 0-3. Atunci a evoluat în ultimul sfert de oră, iar în meciul cu Cipru a fost rezervă neutilizată. Deşi se afla pe lista stranierilor pentru „dubla” cu Moldova şi Austria, Mitriţă a decis să se retragă de la prima reprezentativă.

O decizie neaşteptată, având în vedere că atacantul are 30 de ani. Dar, în acelaşi timp, Mitriţă şi echipa naţională au avut o relaţie complicată, rareori fructuoasă, iar decizia retragerii poate fi în beneficiul ambelor părţi.