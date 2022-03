Ce a însemnat Iuliu Mureșan pentru CFR Cluj. De la Liga 3 la trofee pe bandă rulantă dar și o tradiție controversată legată de antrenori

Înainte de intrarea în play-out, Dinamo încearcă să scoată măcat un punct pe stadionul lui CFR Cluj. Misiune aproape imposibilă, iar Iuliu Mureșan știe asta cel mai bine. A fost timp de 17 ani președintele formației din Gruia, încă de când echipa era în Liga a 3-a.

Originar din Baia Mare, Iuliu Mureșan a ajuns la Cluj-Napoca pentru a face Facultatea de Medicină. Ajuns ulterior medic ortoped, “Muri” a legat o prietenie în anii ’90 cu unul dintre cei mai potenți oameni de afaceri din Gruia, Arpad Paszkany. Iar după câțiva ani accepta o primă reconversie profesională.

La finalul anilor 90, Iuliu Mureșan accepta funcția de director la societatea Ecomax, deținută de Arpad Paszkany. Ecomax era un dealer auto autorizat să vândă în Ardeal mașini marca Open. Ulterior, din 2004, compania avea să vândă și automobile marca Chevrolet. Până atunci, însă, la finalul anului 2001, Arpad Paszkany pornea și o afacere în fotbal. Cumpăra pe CFR Cluj, echipă de Liga a 3-a.

Deși înființată în 1907, CFR Cluj nu trăise momente de glorie și nici nu avea o bază serioasă de suporteri, precum Universitatea Cluj, echipa fanion a orașului. La scurt timp după ce a preluat echipa, Paszkany i-a propus prietenului Iuliu Mureșan o nouă reconversie profesională. Că doar toată lumea se pricepe la fotbal. În primă fază, doctorul a fost sceptic. Așa cum avea să povestească într-un interviu acordat pentru Adevărul, în 2010.

“Timp de o lună am observat că vechiul preşedinte nu se implică şi i-am zis lui Arpi că trebuie să aducem pe altcineva. Am încercat tot felul de variante, dar, ulterior, Arpi mi-a zis să rămân eu până în iarnă. Era vorba de două, trei luni, apoi urma să luăm pe cineva. Şi uite că de la o lună, două, s-au făcut nouă ani!”, povestea Iuliu Mureșan pentru , în 2010.

La finalul sezonului 2001-2002, CFR Cluj obținea promovarea în Liga 2. Cu un buget peste cel al rivalelor din al doilea eșalon, era de așteptat ca ardelenii să forțeze încă din primul sezon promovarea în primul eșalon. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce poate fi trecută ca prima bilă neagră pentru Iuliu Mureșan în lumea fotbalului.

CFR Cluj termina sezonul 2002-2003 al Ligii 2 doar pe locul locul 8 în seria 2, departe de locurile de promovare. Ca palidă consolare, peste rivala din oraș, Universitatea Cluj. Totuși, s-au remarcat câțiva dintre jucătorii pe care Iuliu Mureșan pariase. În frunte cu golgheterul echipei, Cosmin Tilincă.

Campania de transferuri pentru sezonul 2003-2004 a fost clar una de nota 10 pentru Iuliu Mureșan. Doctorul a fost inspirat și a pus bazele unei echipe care avea să obțină primele mari rezultate din istoria clubului. Achiziția cea mai de răsunet a verii s-a dovedit a fi Adrian Anca, un atacant venit de la Gloria Bistrița. 24 de goluri în Liga 2 în primul sezon pentru el, golgheterul seriei a 3-a.

CFR Cluj obținea promovarea la capătul acelui sezon, dar venea și primul mare scandal în fotbal pentru Iuliu Mureșan. Iar oponent îi era patronul celor de la Jiul Petroșani, Alin Șimota. Jiul terminase sezonul pe locul 2, la doar un punct în spatele Clujului, și rata astfel promovarea. Iar Șimota i-a acuzat pe Mureșan și Paszkany că au premiat alte echipe în partidele contra “minerilor”.

Încă novice în lumea fotbalului, Iuliu Mureșan răspundea cu o sinceritate care, peste ani, avea să îl bântuie. “Lupta a fost corectă din partea noastră. Sigur că și noi am motivat financiar alte echipe, dar altceva nu am făcut”, recunoștea sincer Iuliu Mureșan. Poate chiar prea sincer.

Din postura de conducător, prima victimă cu nume a lui Iuliu Mureșan a fost… Dinamo! La final de august 2004, CFR Cluj învingea pe propriul teren pe Dinamo, scor 4-2.

Dar a doua parte a acelui sezon avea să fie un dezastru pentru clujeni, care ajunseseră chiar să aibă emoții la retrogradare. Au terminat în cele din urmă pe 11 și au acceptat să joace în Cupa UEFA Intertoto. O competiție de care multe echipe fugeau, pentru că adesea însemna mai degrabă o gaură considerabilă în buget.

Dar Arpad Paszkany intrase în fotbal pentru glorie europeană și era dispus să facă orice sacrificiu financiar. La ideea lui Iuliu Mureșan, la echipă a fost adus Dorinel Munteanu ca antrenor-jucător. Și aveau să fie și primele mari victorii europene pentru parteneriatul Paszkany / Mureșan.

După un tur 1 fără istoric, 7-3 în dublă manșă cu lituanienii de la Vetra, CFR Cluj primea vizita celor de la Athletic Bilbao în turul 2. Pe 2 iulie 2005, CFR Cluj trecea de formația bască, scor 1-0, gol marcat de Tilincă. Se juca pe actualul stadion, doar că la vremea respectivă avea doar o peluză și o tribună. Plus multe case pe lângă.

O săptămână mai târziu, CFR Cluj rezista eroic pe San Mames cu un singur gol încasat. Se ajungea la lovituri de departajare, unde se concretiza o performanță istorică. Ardelenii erau în turul 3 al Cupei UEFA Intertoto, urma o altă formație de tradiție: AS Saint-Etienne.

Pe 17 iulie, CFR Cluj bifa o remiză pe propriul teren în partida cu Saint Etienne, scor 1-1. Iar o săptămână mai târziu scria din nou istorie, un 2-2 în Franța care a adus calificarea în semifinalele Intertoto, datorită golurilor marcate în deplasare. Iar semifinalele au fost o formalitate, un 7-2 la general cu alți lituanieni, Zalgiris.

CFR Cluj a luptat în finala Intertoto, pentru un loc în Cupa UEFA, cu Lens. A fost 1-1 la Cluj, pentru ca miracolul să fie așteptat tot în Franța.

Nu a mai fost cazul, însă. Lens se impunea cu 3-1 la retur și așa se termina prima aventură europeană pentru Iuliu Mureșan și CFR Cluj.

De notat că Iuliu Mureșan s-a dovedit foarte abil în alegerea transferurilor și pentru sezonul 2005-2006. Au venit jucători ca Romeo Surdu, Alin Minteuan, Cristi Coroian, dar și regretatul Martin Tudor. În plus, în Gruia ajungea și un puști care avea să scrie istorie. Ciprian Deac, 19 ani, era adus de la Unirea Dej în vara lui 2005.

Și în campionat lucrurile au mers mult mai bine, iar CFR Cluj termina sezonul 2005-2006 pe locul 5. Părea deja un miracol, dar ambițiile lui Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan erau mult mai mari. Voiau titluri și glorie europeană. S-au consultat și au făcut o schimbare radicală de abordare.

S-a decis să se meargă pe jucători străini, iar filiera aleasă a fost cea portugheză. S-a considerat că pot fi aduși jucători valoroși, la prețuri rezonabile. Au venit Cadu, Tony, Semedo, Didi, Dani, Manuel Jose. Dar și alți jucători străini care nu au prins în România. Oricum, procentajul de reușită pentru aceste transferuri a fost unul foarte bun. Firește, încrederea lui Paszkany în Iuliu Mureșan a crescut. La fel și puterea doctorului în club.

S-a mers și pe mâna unui antrenor străin, iar alesul a fost Cristiano Bergodi. Italianul avusese rezultate apreciate la FC Național și primise pe mână un lot foarte bun. CFR Cluj termina acel sezon pe locul 3. Un semnal că miza pe străini este direcția potrivită, dar doar la nivel de jucători. Pentru că Bergodi avea să fie înlocuit de Ioan Andone. Din nou, Mureșan a avut o contribuție importantă.

În vara lui 2007, CFR Cluj își oficializa legătura cu piața portugheză printr-un parteneriat semnat cu Benfica. A fost și un amical contra “vulturilor”, disputat la Cluj. În plus, erau aduși și alți jucători din Portugalia. Dar, și mai important, s-a testat piața sud-americană. S-a mers în special pe argentinieni, iar la club ajungeau Fabbiani, Culio, Dubarbier, Peralta.

Doar că startul sezonului avea să fie unul chiar de coșmar. Și o pată neagră inclusiv în CV-ul lui Iuliu Mureșan. Cu noile vedete pe teren, CFR Cluj era zdrobită pe propriul teren de modesta Anorthosis Famagusta. Ciprioții au avut 3-0, iar scorul final a fost stabilit de golul marcat de Trică din penalty. A fost 0-0 la retur, iar CFR Cluj suferea prima rușine europeană. Una greu de digerat, date fiind ambițiile conducerii.

Până la urmă, acel sezon 2007-2008 avea să intre în istoria clubului ca unul de mare succes. A adus primul titlu de campioană pentru CFR Cluj, dar și prima Cupă a României. Cu eventul în palmares, Iuliu Mureșan devenea un conducător cu adevărat important în fotbalul românesc. Și venea cu o decizie șocantă: “mazilirea” lui Ioan Andone. Maurizio Trombetta devenea interimar și urma să pregătească echipa în debutul acelui sezon.

CFR Cluj obținuse direct calificarea în grupele Champions League. Visul lui Arpad Paszkany devenea realitate. Iar totul începea absolut fantastic, cu un meci care rămâne în istoria fotbalului românesc. În prima partidă din grupa A a sezonului 2008-2009 de Champions League, CFR Cluj învingea pe AS Roma, scor 2-1, chiar pe Olimpico. Culio era eroul, cu o dublă de “senzație”. Iar Trombetta scăpa de statutul de interimar.

Acel sezon avea să mai aducă doar un singur moment important, remiza cu Chelsea, pe propriul teren, scor 0-0. CFR termina grupa cu 4 puncte și era eliminată din Europa. Dezamăgire și în campionat, unde echipa termina pe locul 4. Singura consolare, Cupa României. Al treilea trofeu pentru CFR Cluj și pentru Iuliu Mureșan. Iar pe parcursul sezonului, Toni Conceicao a fost adus în locul lui Trombetta.

Startul european în sezonul 2009-2010 a fost apreciat, cu calificare în grupele Europa League și apoi o victorie cu FC Copenhaga în primul meci. Au urmat cinci înfrângeri la rând într-o grupă din care au mai făcut parte PSV și Sparta Praga. O nouă dezamăgire pentru conducerea CFR Cluj. Cădea și capul lui Conceicao, iar Mureșan avea deja un renume pentru desele schimbări de antrenori la care avea mare influență.

Andrea Mandorlini venea spre finalul anului 2009. Iar italianul obținea rezultate excelente și aducea al doilea titlu de campioană la finalul sezonului 2009-2010. Acel sezon mai aducea și un nou trofeu în Cupa României, dar și Supercupa. Iuliu Mureșan era deja printre cei mai titrați conducători de club din Liga 1, cu 7 trofee.

Dar Iuliu Mureșan și Arpad Paszkany păreau să aibă deja o tradiție când venea vorba de antrenori: ai câștigat titlul, pleci! O pățise și Ioan Andone, după primul titlu, a pățit-o și Mandorlini. Italianul era demis în septembrie 2010, iar în locul lui venea Sorin Cîrțu. Un antrenor cu nume, dar care nu a avut cele mai bune rezultate la Cluj. Și a rezistat mai puțin de 3 luni.

CFR Cluj a jucat din nou în grupele Champions League, în sezonul 2010-2011. Din nou start bun, 2-1 cu Basel pe propriul teren, dar apoi cinci înfrângeri consecutive. Primele două dintre ele la mare luptă, 1-2 cu AS Roma, pe Olimpico, și 2-3 pe terenul lui Bayern Munchen. Până la final, CFR a mai scos un singur punct, o remiză cu AS Roma, la Cluj, 1-1. A terminat grupa pe locul 4.

CFR Cluj avea să termine acel sezon cu Alin Minteuan pe bancă. Dar pe un dezamăgitor loc 10 în Liga 1. Astfel că Mureșan și Paszkany au decis să revină pe filiera portugheză. Jorge Costa era numit la startul sezonului 2011-2012. Costa a început perfect, dar rezultatele din retur au fost modeste. Și avea să fie demis după un 0-5 cu Rapid. Mureșan și Paszkany l-au adus din nou pe Andone.

“Fălcosul” a redresat echipa și a securizat titlul cu numărul 3. Ultimul dintre cele 7 în care Mureșan a avut influență uriașă. La titlul din 2018, următorul, rolul lui Mureșan în club era serios diminuat. Dar sezonul 2012-2013 a adus cele mai glorioase momente pentru ardeleni la nivel european. Cu Andone pe bancă, ardelenii treceau de Basel și se calificau în grupele Champions League.

O grupă cu Manchester United, Galatasaray și Braga în care CFR Cluj reușea cel mai spectaculos parcurs în grupele Champions League: 10 puncte. Au fost două victorii cu Braga, o remiză cu Galata și, cel mai spectaculos rezultat, o victorie pe Old Trafford, contra lui Manchester United, în ultima rundă. Totuși, CFR Cluj rata la limită calificarea în optimile Champions League.

Nici Ioan Andone nu a mai prins meciul cu Manchester United, după ce a pățit-o din nou. A fost demis la scurt timp după titlul câștigat, în octombrie 2012. A fost adus portughezul Paulo Sergio, cel care a stat pe bancă la victoria cu United. Paradoxal, în ciuda victoriei uriașe, începeau problemele.

CFR Cluj termina sezonul pe locul 8 și apăreau problemele financiare, după ce Arpad Paszkany a fost nevoit să vândă acțiunile. Totul a devenit oficial în ianuarie 2014, iar din acel moment era clar că Iuliu Mureșan nu va mai continua nici el. Noii acționari i-au schimbat contractul, care era pe perioadă nedeterminată. Iar când a expirat noul contract, la finalul lui 2018, a fost îndepărtat din club. Dar oricum, rolul lui în ultimii ani a fost mult mai puțin important în club.

„Sunt în relații mai reci, să zicem. Cu Neluțu Varga sunt în relații mai bune, este un om pe care nu poți să te superi. Nu am mai mers pe stadion, am niște resentimente. După ce am plecat eu, l-au trimis și pe ginerele meu, care era antrenor la juniori, acasă. Sunt lucruri pe care le iert și le înghit mai greu. Am o vârstă, am un statut, am un caracter și nu pot trece peste aceste lucruri” (Iuliu Mureșan, în mai 2021, pentru ).