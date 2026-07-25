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Ce a însemnat un bilet de 150.000 de dolari la finala Cupei Mondiale: șansa de a sta lângă Shakira, acces pe teren și o ofertă gastronomică incredibilă

Un american a avut parte de experiența vieții sale la finala Cupei Mondiale 2026. De ce facilități incredibile avut parte grației unui bilet de 150.000 de dolari achiționat la meciul Spania - Argentina.
Adrian Baciu
25.07.2026 | 08:15
Ce a insemnat un bilet de 150000 de dolari la finala Cupei Mondiale sansa de a sta langa Shakira acces pe teren si o oferta gastronomica incredibila
SPECIAL FANATIK
Ce facilități a adus un bilet de 150.000 de dolari la finala Cupei Mondiale: ”vecin” de lojă cu Shakira, acces pe teren la decernarea trofeului și o mulțime de preparate. Sursa foto: capturi X / colaj Fanatik
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Peste 80.000 de spectatori au asistat duminică, 19 iulie 2026, la finala Cupei Mondiale de la New York / New Jersey dintre Spania și Argentina. O parte dintre acești fani au avut șansa de a trăi câteva ore de-a dreptul ”de vis”. Ce a însemnat un bilet de 150.000 de dolari la acest eveniment grandios. Facilitățile incredibile de care a avut parte un american.

Câte bilele s-au vândut la finala Cupei Mondiale 2026. Prețuri uriașe

O Cupă Mondială unică, cu 48 de echipe și 104 meciuri s-a încheiat cu stil peste ocean. Vorbim din punct de vedere organizatoric, întrucât fotbalistic meciul Spania – Argentina nu a adus absolut nimic în afară de nervi, non-fotbal și multe violențe din partea sud-americanilor. Unica parte bună din teren a fost că, extrem de greu, dar fotbalul a triumfat în final.

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Finala Cupei Mondiale a atras un interes uriaș din partea suporterilor din întreaga lume. Cum era de așteptat, biletele disponibile pentru meciul disputat pe MetLife Stadium au fost epuizate. La ultimul act al competiției au asistat peste 80.663 de spectatori. Arena a fost ocupată aproape în totalitate. Cererea foarte mare pentru bilete a fost demonstrată de faptul că unele dintre ele au ajuns și la 2 milioane de dolari.

Au existat și prețuri mai ”mici”, de 150.000 de dolari. Un fan din Statele Unite ale Americii a prezentat, pe contul său de Facebook, experiența de care a avut parte după ce a intrat în posesia unui ”FIFA Hospitality Guest Pass”. De fapt, acesta nu este doar un simplu bilet la meci, ci un pachet VIP care oferă acces la zone exclusive și servicii premium.

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Ce facilități a adus acest bilet de 150.000 de dolari: ”vecin” de lojă cu Shakira, acces pe teren la decernarea trofeului și o mulțime de preparate

Jacks Dining, fericitul care a avut parte de acest tichet la finala Cupei Mondiale din weekendul trecut, le-a prezentat urmăritorilor săi din social media de ce ”bucurii” a avut parte pe stadionul MetLife Stadium din New York / New Jersey. Încă de la intrarea pe arenă, americanul a fost ”blindat” cu mai multe brățări de acces.

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Grație acestor brățări VIP/Hospitality, posesorul biletului a putut intra la loje, saloane VIP sau alte zone premium. În acest clip, suporterul prezintă detaliat toate facilitățile de care a avut parte. Printre ele: locuri premium, de regulă aproape de teren sau în zonele centrale, acces la saloane VIP, mâncare dintr-o multitudine de specialități (pizza, steak, paste, scoici etc) și băuturi premium (inclusiv alcool, unde este permis).

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În privința locului din stadion, americanul a fost extrem de aproape de starul muzicii internaționale, nimeni alta decât Shakira, cea care a cântat imnul Cupei Mondiale. De altfel, acesta a și filmat momentul întâlnirii cu artista columbiancă. Un alt avantaj al acestui bilet a fost acela că, după meci, posesorul său a avut acces la zona de pe teren de unde se poate vedea sărbătoarea campionilor, mai exact decernarea medaliilor.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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