Ce a însemnat un bilet de 150.000 de dolari la finala Cupei Mondiale: șansa de a sta lângă Shakira, acces pe teren și o ofertă gastronomică incredibilă

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Peste 80.000 de spectatori au asistat duminică, 19 iulie 2026, la finala Cupei Mondiale de la New York / New Jersey dintre Spania și Argentina. O parte dintre acești fani au avut șansa de a trăi câteva ore de-a dreptul ”de vis”. Ce a însemnat un bilet de 150.000 de dolari la acest eveniment grandios. Facilitățile incredibile de care a avut parte un american.

Câte bilele s-au vândut la finala Cupei Mondiale 2026. Prețuri uriașe

O Cupă Mondială unică, cu 48 de echipe și 104 meciuri s-a încheiat cu stil peste ocean. Vorbim din punct de vedere organizatoric, întrucât fotbalistic meciul Spania – Argentina nu a adus absolut nimic în afară de nervi, non-fotbal și multe violențe din partea sud-americanilor. Unica parte bună din teren a fost că, extrem de greu, dar fotbalul a triumfat în final.

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Finala Cupei Mondiale a atras un interes uriaș din partea suporterilor din întreaga lume. Cum era de așteptat, biletele disponibile pentru meciul disputat pe MetLife Stadium au fost epuizate. La ultimul act al competiției au asistat peste 80.663 de spectatori. Arena a fost ocupată aproape în totalitate. Cererea foarte mare pentru .

Au existat și prețuri mai ”mici”, de 150.000 de dolari. Un fan din Statele Unite ale Americii a prezentat, pe contul său de Facebook, experiența de care a avut parte după ce a intrat în posesia unui ”FIFA Hospitality Guest Pass”. De fapt, acesta nu este doar un simplu bilet la meci, ci un pachet VIP care oferă acces la zone exclusive și servicii premium.

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Ce facilități a adus acest bilet de 150.000 de dolari: ”vecin” de lojă cu Shakira, acces pe teren la decernarea trofeului și o mulțime de preparate

Jacks Dining, fericitul care a avut parte de acest tichet la finala Cupei Mondiale din weekendul trecut, le-a prezentat urmăritorilor săi din social media de ce ”bucurii” a avut parte pe stadionul MetLife Stadium din New York / New Jersey. Încă de la intrarea pe arenă, americanul a fost ”blindat” cu mai multe brățări de acces.

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This is what the $150K all access World Cup final ticket looks like. That's crazy! I guess its worth it to some people. — BILLIONAIRE COLLECTION ® (@BillionMagazine)

Grație acestor brățări VIP/Hospitality, posesorul biletului a putut intra la loje, saloane VIP sau alte zone premium. În acest clip, suporterul prezintă detaliat toate facilitățile de care a avut parte. Printre ele: locuri premium, de regulă aproape de teren sau în zonele centrale, acces la saloane VIP, mâncare dintr-o multitudine de specialități (pizza, steak, paste, scoici etc) și băuturi premium (inclusiv alcool, unde este permis).

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În privința locului din stadion, americanul a fost extrem de aproape de starul muzicii internaționale, nimeni alta decât Shakira, cea care a cântat imnul Cupei Mondiale. De altfel, acesta a și filmat momentul întâlnirii cu artista columbiancă. Un alt avantaj al acestui bilet a fost acela că, după meci, posesorul său a avut acces la zona de pe teren de unde se poate vedea .