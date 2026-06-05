Ce a însemnat Zeljko Kopic pentru Dinamo! Cum au renăscut ”câinii” sub bagheta croatului

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În ciuda faptului că nu a reușit să câștige vreun trofeu și nici măcar să o ducă pe Dinamo în cupele europene, Zeljko Kopic a fost un antrenor extrem de apreciat de toată lumea și i s-a recunoscut meritul de a fi fost artizanul renașterii. Iar plecarea sa după doi ani și jumătate lasă un gol greu de acoperit.

Dinamo a renăscut sub comanda lui Zeljko Kopic

În primul sezon de la revenirea în SuperLiga, Dinamo a avut un start de campionat mai mult decât modest, fiind pe penultimul loc cu doar 10 puncte acumulate în 17 etape. A fost momentul în care s-a decis că e nevoie de o schimbare la nivelul băncii tehnice.

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În locul lui Ovidiu Burcă a fost adus Zeljko Kopic, însă nimeni nu se aștepta ca noul antrenor să aibă un succes atât de mare. Și începutul a fost extrem de greu, așa cum se și preconiza, dar croatul a făcut 19 puncte în ultimele 13 etape din sezonul regulat și ”roș-albii” au intrat cu speranțe în play-out.

Lucrurile au mers destul de poticnit în lupta pentru evitarea retrogradării, dar în cele din urmă Dinamo a prins un loc la baraj. Salvarea a venit după o ”dublă” cu Csikszereda și ”câinii” au scăpat de rușinea unei noi retrogradări.

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Kopic a început să-i cucerească pe fani

Chiar dacă Dinamo a rămas pe prima scenă a fotbalului românesc, toată lumea îi cânta prohodul înainte de startul sezonul 2024-2025. Și în principal din cauza faptului că lotul era considerat mult prea subțire și sub nivelul celorlalte formații.

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Însă, aici a intervenit priceperea lui Kopic. Croatul a știut să-și capaciteze jucătorii și să scoată maxim de la ei. A schimbat mult în bine jocul echipei, deși se vedea cu ochiul liber că există probleme atunci când era nevoit să apeleze la jucătorii fără experiență de pe bancă.

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În ciuda tuturor acestor neajunsuri, Mister a făcut adevărate minuni și spre surprinderea tuturor a reușit să o ducă pe Dinamo în play-off-ul SuperLigii. Chiar dacă acolo ”câinii” au clacat, fanii au fost extrem de mulțumiți de parcursul echipei și l-au adoptat pe tehnicianul croat.

Kopic, aproape de a o readuce pe Dinamo în cupele europene

Vara lui 2025 a venit cu o nouă provocare, nume importante din lotul lui Dinamo alegând să părăsească echipa: fundașul Josue Homawoo, mijlocașul Patrick Olsen și atacantul Astrit Selmani. În lipsa unui buget prea consistent, conducătorii s-au orientat tot către jucători tineri și către unii mai experimentați care însă veneau după accidentări sau nu impresionaseră la echipele pe unde evoluaseră.

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Încă o dată, multă lume a prezis că Dinamo va înregistra un regres considerabil. Doar că Zeljko Kopic s-a dovedit un adevărat magician, a pus la punct o echipă care a impresionat prin jocul dominant și care a stat între primele locuri tot sezonul. Iar, toate aceste performanțe i-au adus și la Super Gala Fanatik 2025.

Cu obiectiv trasat clasarea pe locurile 4-6, antrenorul croat a dus-o din nou pe Dinamo în play-off. Doar că acum speranțele erau mult mai mari după un sezon regulat foarte bun și toată lumea era cu gândul măcar la cupele europene, dacă nu chiar la un trofeu.

Din păcate, ”roș-albii” s-au oprit în semifinalele Cupei României, după un meci de infarct cu Universitatea Craiova, iar startul modest din play-off i-a împiedicat să încheie pe podium. A fost doar un loc 4 care i-a dus la barajul cu FCSB pentru prezența în Conference League. Deși veneau după un sezon mult mai bun decât rivalii, dinamoviștii au clacat la cel mai important meci al sezonului și au ratat prezența în cupele europene.

Chiar dacă obiectivul stabilit la începutul stagiunii a fost atins, toată lumea a rămas cu un gust amar știind că s-ar fi putut mai mult. Și poate tocmai acest lucru a dus la . Acum, oficialii clubului vor trebui să găsească un antrenor care să continue pe drumul construit de croat, însă va fi greu de găsit omul potrivit.