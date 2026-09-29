Sport

„Ce a notat observatorul UEFA în raport despre Gică Hagi”. De departe cea mai bună glumă după România – Bosnia & Herțegovina 2-4

Înfrângerea dureroasă suferită de România cu Bosnia & Herțegovina, scor 2-4, a dat naștere și ironiilor. Naționala lui Hagi a devenit protagonista unei glume savuroase după seara de coșmar de pe Arena Națională
Cristian Măciucă
29.09.2026 | 22:50
Ce a notat observatorul UEFA in raport despre Gica Hagi De departe cea mai buna gluma dupa Romania Bosnia Hertegovina 24
SPECIAL FANATIK
„Ce a notat observatorul UEFA în raport despre Gică Hagi”. Gluma zilei după România - Bosnia & Herțegovina 2-4. FOTO: Fanatik
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România a trăit o nouă seară neagră în Liga Națiunilor. După eșecul din deplasare cu Suedia, scor 1-2, „tricolorii” au cedat și mai drastic în fața Bosniei & Herțegovina, scor 2-4, chiar pe Arena Națională, într-un meci disputat fără spectatori. Bosniacii au profitat din plin de greșelile din naționala lui Hagi și, la pauză, conduceau deja cu 3-1. În minutul 55 s-a făcut chiar 4-1, înainte ca Alexandru Cicâldău să stabilească rezultatul final cu un șut de la distanță.

„Ce a trecut observatorul UEFA în raport”. Gluma zilei după România – Bosnia 2-4

Înfrângerea „tricolorilor”, scor 2-4, cu Bosnia & Herțegovina, a oferit inevitabil și material pentru glume. Iar una dintre ironiile care se potrivesc perfect cu desfășurarea meciului face legătura între jocul României și sancțiunile UEFA.

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„România riscă să joace și meciul cu Suedia fără spectatori. Observatorul UEFA a notat în raport că Gică Hagi a aruncat 11 petarde pe teren!”. Evident, este doar o glumă făcută pe seama prestației extrem de slabe a României și nu există un asemenea raport al observatorului UEFA. Poanta a devenit însă virală pe internet, acesta fiind modul prin care suporterii echipei naționale au făcut haz de necaz de modul în care s-au prezentat „tricolorii”.

Gluma este cu atât mai savuroasă cu cât meciul cu Bosnia & Herțegovina s-a jucat fără spectatori. România a trebuit să execute sancțiunea primită de FRF pentru incidentele de la partida cu Kosovo din 2024, pedeapsă care urma să fie ispășită la următorul meci dintr-o competiție organizată de UEFA.

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Eșecul „tricolorilor” a provocat numeroase reacții, iar printre cei care au analizat în termeni duri prestația României s-a numărat și editorialistul FANATIK Daniel Șendre. Acesta a sintetizat diferența dintre așteptări și realitatea din teren printr-un verdict tranșant: „Ai lor bombă, ai noștri petarde! Hagi s-a crezut selecţionerul Germaniei”.

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România a avut astăzi în teren, în primul 11, cei mai mulți jucători formați complet sau cu o parte importantă a junioratului în diaspora, pe calapodul Marocului, cum ar veni: Ionuț Radu, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Matei Ilie, Vlad Dragomir și Daniel Bîrligea. Marocanii sunt bombă, ai noștri petarde” – Daniel Șendre, editorialist FANATIK

România revine pe Arena Națională cu Suedia

Pentru Gică Hagi și fotbaliștii primei reprezentative nu este prea mult timp pentru a digera eșecurile cu Suedia și Bosnia. România urmează să joace pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia, iar pe 5 octombrie este programată revanșa cu Suedia, pe Arena Națională, luni 5 octombrie. Ambele partide vor începe la ora clasică, 21:45.

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„Mai puțin de 10.000 de bilete disponibile! Cu mai bine de o săptămână înainte de meciul cu Suedia, am depășit 40.000 de bilete procesate. Abia așteptăm să ne revedem și să luptăm împreună pe un stadion plin!”, transmitea FRF, duminică, 27 septembrie, cu o zi înaintea meciului România – Bosnia & Herțegovina 2-4.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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