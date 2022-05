Ce a pățit Andra din cauza emisiunilor lui Cătălin Măruță: “Oamenii te judecă într-un anumit fel”

Cătălin Măruță a dezvăluit, în podcast-ul pe care îl moderează pe YouTube, ce a pățit Andra din cauza emisiunilor pe care acesta le prezintă la Pro TV.

Ce a pățit Andra din cauza emisiunilor lui Cătălin Măruță

La un moment dat, i-a spus lui Cosmin Seleși că Andra a avut mai multe neplăceri din cauza lui.

Oamenii care priveau emisiunea pe care acestea o moderează la Pro TV se întâlnea cu artista la evenimente și o întrebau cum poate sta alături de el.

Prezentatorul recunoaște că a fost judecat greșit de multe ori de-a lungul timpului.

“Oamenii nu cunosc oameni, dar judecă foarte ușor. Erau oameni care, după ce se uitau la emisiuni – erau certuri la emisiune, cu Mexicanul, cu familia Dolănescu –, se întâlneau la evenimente cu Andra, și îi spuneau: ‘dar cum poți să stai cu ăla, cum îl suporți?’ (…) Oamenii te judecă într-un anumit fel.”, a spus acesta în cadrul podcast-ului .

Cosmin Seleși i-a mărturisit lui Măruță că nu l-a plăcut la început și că îl considera o persoană arogantă. “Nu te-am suportat la un moment dat (…) Mi se părea că erai arogant așa, la început.”, a spus fostul prezentator de la Te Cunosc de Undeva.

Cătălin Măruță, despre relația cu Pepe

Andra și Cătălin Măruță au fost nașii de cununie ai lui Pepe, atunci când acesta s-a căsătorit cu Raluca Pastramă, de care s-a despărțit în toamna anului 2020.

Prezentatorul de la Pro TV se înțelege foarte bine cu Pepe și vorbesc din când în când. De altfel, artistul l-a sunat de Paște pe Cătălin Măruță pentru a-i transmite gânduri bune.

“Relația mea cu Pepe este o relație foarte mișto. În vacanța de Paște am fost plecați, iar duminică, în ziua de Paști, m-a sunat și primul lucru pe care mil-a spus: ‘finuțu’, te iubesc nașu’, ce faceți, vă pup’.

Pentru mine, omul ăsta este un exemplu de coloană vertebrală, indiferent de ce a făcut. Un om fabulos.”, a spus Cătălin Măruță.

La rândul său, și Cosmin Seleși a spus că are o părere foarte bună despre Pepe, pe care îl consideră un om pe care se poate baza.

De ce a plecat Cosmin Seleși de la Te cunosc de undeva

Alina Pușcaș și Cosmin Seleși au prezentat împreună Te cunosc de undeva timp de 9 ani. Actorul în sezonul 17, întrucât și-a dorit și alte provocări.

“E un proiect superb, un proiect pe care l-am îndrăgit, pe care-l iubesc în continuare. Dar eu sunt om activ, mie îmi plac provocările… nu că m-am plictisit, dar… 9 ani a durat proiectul, am fost primul prezentator.

Ne-au dat cei de la Fremantle (n.r. compania de producție) și o diplomă, fiind singurul format din lume care a avut atâtea ediții.

A fost o experiență foarte frumoasă, am cunoscut oameni mișto, am învățat foarte multe lucruri, am avut o echipă fantastică, am rămas cu unii în relații foarte bune, dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. (…) Nu cred că totul se rezumă la bani. Am mai vrut să renunț.

Adică eu vreau să merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Am văzut, am făcut, cred că am facut performanță, din punctul meu de vedere sunt convins, e un show care a livrat foarte bine.

Cred că mi-am făcut treaba acolo și cred că am spus tot. Nu mai exista nicio provocare pentru mine.”, i-a spus Cosmin Seleși lui Cătălin Măruță.