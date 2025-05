Ce a pățit Bianca Drăgușanu la biserică. Vedeta a vrut să aprindă o lumânare, dar a fost revoltată de cele întâmplate: ”Ce înseamnă asta”

Bianca Drăgușanu a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută chiar la biserică. Vedeta recunoaște că e o fire credincioasă, astfel că din când în când mai merge într-un lăcaș de cult ca să aprindă o lumânare.

Ce a pățit Bianca Drăgușanu la biserică

Ce a pățit vedeta? A mers cu sufletul deschis să aprindă o lumânare, dar s-a trezit criticată de o femeie pentru modul în care a așezat lumânările. Mai mult de atât, s-ar părea că acele critici nu s-ar fi oprit doar aici.

Bianca Drăgușanu le-a mai povestit urmăritorilor săi că inclusiv ținuta pe care a purtat-o în biserică a fost una cât se poate de decentă. Se pare însă că nici acest lucru nu a scăpat-o de anumite comentarii.

Vedeta, dezamăgită de întreaga întâmplare

„Să îmi explice și mie cineva. De fiecare dată când ma duc la biserică, am parte de câte o întâmplare memorabilă. M-am oprit să aprind și eu o lumânare astăzi, să mulțumesc pentru tot ce am, și de fiecare dată am parte de câte o întâmplare.

Nu vă imaginați că nu m-am dus acoperită sau conform bunului simț, pentru că așa merg. (…) Dacă intru în biserică găsesc câte o babă de asta sufocată, care se ia de părul meu, de buzele mele, de orice e al meu.

Acum m-am dus să aprind lumânări. Bineînțeles că baba din dotare s-a luat de mine că de ce nu pun lumânările în mijloc și de ce le pun într-o parte. Ce înseamnă asta?”, a declarat Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.

La un moment dat vedeta spunea că cel mai mare regret al său este că și-a vopsit părul blond. Această decizie a costat-o destul de scump pe vedetă, având în vedere că părul ei a ajuns să fie distrus.