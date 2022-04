Ce a pățit Cătălin Moroșanu după ce a ajutat refugiați din Ucraina: ”Am fost șocat. Nu pot să cred ce răspunsuri am primit!”

Cătălin Moroșanu a povestit ce a pățit după ce a încercat să îi ajute pe refugiații din Ucraina printr-o postare de-ale sale pe conturile de socializare, cea în care lăuda un artist talentat din Kiev și care a provocat dezbateri printre cei care îl urmăresc. După ce a citit comentariile, luptătorul a recunoscut pentru FANATIK că a fost dezamăgit de reacția unor oameni. Cu toate acestea, ne-a dezvăluit el, a continuat – și o va face și în viitor – să le ofere unora câte ceva de muncă, iar copiilor, o ocupație.

Cătălin Moroșanu, ajutor pentru refugiații din Ucraina

Cătălin Moroșanu a descoperit, printre refugiați ajunși în România din Ucraina, un artist talentat. ”El este Misha, refugiat ucrainian, care a fugit din calea războiului și a reușit sa transpună pe peretele Academiei de Arte Marțiale Cătălin Moroșanu visul meu! Un om extraordinar, un talent rar întâlnit, a făcut o capodoperă care va rămâne în eternitate!”, a notat pe contul său de socializare Cătălin Moroșanu.

Contactat de FANATIK, Cătălin a explicat că bucuria pe care i-a produs-o Misha, artistul venit din Ucraina, a fost una uriașă. ”El a plecat din cauza războiului. L-am cunoscut prin niște prieteni comuni. I-am văzut un desen, la un moment dat, și am vorbit cu el să facă ceea ce mi-a și făcut la sală.

Normal că l-am plătit, omul e necăjit, ar fi culmea să fie altfel. Am încercat să fiu discret când a venit vorba de ajutorul pe care l-am dat și îl dau și acum celor din Ucraina. Dar am încercat să îl ajut, să îi găsesc clienți. El este și sculptor, lucrează și în bronz, e top omul!”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, dezamăgit de reacția unor oameni față de refugiații din Ucraina

Postarea lui Cătălin Moroșanu, cea în care încerca să îi facă reclamă lui Misha, artistul venit din Ucraina – originar din Republica Moldova, dar căsătorit cu o femeie din Kiev – a provocat însă reacții ciudate din partea unor oameni.

”M-a dezamăgit însă reacția unor oameni, care spuneau că omul trebuia să rămână în Ucraina, să lupte. El este din Moldova, soția lui e din Ucraina, locuiau la Kiev. Nu pot să cred ce răspunsuri am primit de la oameni care, probabil, stăteau pe la masă, la restaurant, și vorbeau despre război… Păi să se ducă ei, să îi văd cât sunt de curajoși.

Am fost, efectiv, șocat de câți viteji sunt în spatele tastaturii. Nu le-am răspuns, mi-era teamă că nu aș face-o diplomat. Dar, zic eu, ar trebui să înțelegem că oamenii aceștia, refugiații, nu mai au nimic, nu mai au case, nu mai au serviciu. Ei, acum, au doar probleme, război și bombe care le pică în cap”, a spus, pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.

În ciuda unor reacții care l-au dezamăgit, Cătălin Moroșanu ne-a dezvăluit că și-a continuat campania așa cum a simțit el că trebuie să o facă. ”Mă implic și eu cum pot. Am donat mănuși (cu care a luptat și vândute la licitație, n. red.), am donat pentru cauza Ucrainei, am făcut lucruri din-acestea, dar am făcut-o mai discret.

au și venit niște copii ucrainieni, normal, totul au gratuit. Chiar sunt refugiați care stau pe acolo, pe la Romexpo, îi ajut și eu cum pot. O să îi învăț pe cei mici cum să lupte, fac și eu ce pot”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, gală de lupte la Sala Rapid, acolo unde s-a lansat

Cătălin Moroșanu este pe ultima sută de metri cu organizarea unei gale de lupte care va avea loc, peste mai puțin de o lună, la Sala Rapid din București. ”Voi avea, pe 6 mai, o gală, la Sala Rapid. Acolo am devenit eu cunoscut, am avut o luptă cu un cipriot și de acolo lumea a început să mă placă.

Acolo am avut meciul care m-a propulsat în lumea kickbox-ului, de aceea am vrut să mă întorc la sala aceea, să organizez evenimentul. Vin luptători mari, precum Bogdan Stoica, Peter Aerts, vin multe vedete din lumea mondenă și din sport la gală. Va fi o gală de top”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu, pentru FANATIK, mărturisind totodată că va avea și un moment dedicat celor care luptă în Ucraina. ”Nu voi face o tombolă, încă pun la punct amănunte să fie ceva simbolic pentru ei”, a explicat el.

Cătălin Moroșanu, la o zi de la alegerea lui Nicolae Ciucă în fruntea PNL: ”Mă retrag, gata!”

Cătălin Moroșanu a fost, ani la rândul, unul dintre cei mai vizibili liberali din zona Moldovei. Fost lider al tineretului liberal,

La o zi de la alegerea lui Nicolae Ciucă, premierul României, în funcția de președinte al PNL, eveniment produs la Congresul Extraordinar al liberalilor și la care a fost singurul candidat, Cătălin Moroșanu a vorbit despre politică.

”Nu mai am ce să zic despre ce se întâmplă în PNL, eu mă retrag liniștit din politică, nu mă mai interesează. Mă retrag, gata! Am spus că Florin Câțu nu era o alegere bună. Despre Ciucă nu știu ce să zic, dar fiecare cu treaba lui, nu mă mai interesează viața politică.

Îmi văd de viața mea, de promoția mea de lupte, de sala mea, de copiii mei pe care vreau să îi învăț, să îi fac kickboxeri. Am terminat-o cu politica, să se descurce fiecare cum știe, cum vor”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.