Ce a pățit Cătălin Scărlătescu după plecarea de la Chefi la Cuțite. Bucătarul nu se gândea că se va ajunge la așa ceva: ”Nu mai e nimeni în jurul meu”

Cătălin Scărlătescu a oferit noi detalii despre plecarea sa de la Chefi la Cuțite, unde până anul trecut a fost jurat alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Faimosul bucătar nu a luat în calcul ceea ce i s-a întâmplat odată cu demisia.

Cătălin Scărlătescu, dezamăgit după plecarea de la Chefi la Cuțite: ”Jumătate din ei s-au dus”

Cătălin Scărlătescu este în momentul de față jurat al emisiunii unde a debutat în televiziune în urmă cu peste un deceniu, MasterChef, difuzată pe Protv. Se bucură de această experiență, la un an după ce a părăsit Chefi la Cuțite alături de colegii săi Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Invitat la începutul acestei săptămâni într-un podcast, maestrul bucătar a abordat subiecte față de care nu a vorbit public până în momentul de față. De exemplu, a mărturisit că a observat un detaliu foarte interesant

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că a văzut cum mulți dintre cei pe care i-a considerat prieteni nu i-au mai dat niciun semn. Deși are în telefon mii de numere ale unor persoane care i-au oferit sentimentul de încredere, juratul a constatat că s-a înșelat asupra lor.

”Singurul căruia pot să-i demonstrez ceva sunt eu. Mâine, când o să-mi cadă cerul în cap, nu mai e nimeni în jurul meu. Ce am trăit noi în momentele astea, de când ne-am mutat de la Antena la Pro TV, am observat o chestie…

Am vreo 3000 de numere de telefon, presupuși amici, prieteni. Au dispărut! Jumătate din ei s-au dus. Nu știu unde s-au dus, dar nu mai sunt. Cu toate că eu sunt același, pentru toată lumea”, a declarat Cătălin Scărlătescu în podcastul

De ce au părăsit Chefi la Cuțite cei trei jurați

Pentru sursa menționată, Cătălin Scărlătescu a spus și motivul real pentru care el, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au demisionat. Toți trei și-au dorit să filmeze doar un singur sezon pe an, în loc de două,

Cătălin Scărlătescu a mai mărturisit că nu exclude să devină tată și consideră că a ajuns într-un punct în care are nevoie de mai multă odihnă. Între timp, colegilor lui, care sunt deja părinți, le-ar plăcea să petreacă mai mult timp cu copiii.

”Este foarte simplu. I-am rugat frumos să facem un singur sezon pe an. De acolo s-a plecat. Le-am spus tuturor. Eu nu am spus că vreau să plec… nu, niciodată. Păi ce? Nu stăteam bine?

Gândește-te, Dumitrescu atunci când a intrat în poezia asta nu avea nevastă. Acum are nevastă, doi copii, vrea să își ducă și el copiii la școală. Au crescut. Vrea să ducă și el copiii la școală.

Bontea? Copiii lui Bontea erau mici, cum fii-su are aproape 30 de ani, ceva de genul acesta. E mare. Eu? Poate vreau și eu să am copii. Nu mai poți. Am tot încercat un an, doi (n.r. să se înțeleagă cu cei de la Antena 1)”, a mai detaliat cheful.