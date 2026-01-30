Sport

Ce a pățit cea mai frumoasă femeie din lume? „Vă rog să fiți foarte atenți…”

Experiența negativă de care a avut parte Page, numită cea mai frumoasă femeie de pe glob, în 2022. Mesajul pe care l-a transmis celor care o urmăresc în mediul virtual.
Alexa Serdan
30.01.2026 | 23:15
Ce a patit cea mai frumoasa femeie din lume Va rog sa fiti foarte atenti
Sportiva este victima unei înșelăciuni. Sursa foto: Instagram.com
Paige Spiranac, considerată cea mai frumoasă femeie din lume, a fost victima unei înșelăciuni. Iată cum a reacționat frumoasa blondină când a descoperit situația de pe rețelele de socializare. A luat atitudine instant.

Ce a pățit cea mai frumoasă femeie de pe glob

În urmă cu câteva luni a trecut prin momente dificile, după ce a fost amenințată cu moartea. Fosta jucătoare profesionistă de golf a mărturisit că este pregătită să solicite un ordin de protecție pentru a fi în siguranță.

Acum, Paige Spiranac se confruntă cu o nouă experiență negativă. Cea mai frumoasă femeie de pe glob a transmis un mesaj clar și direct, după ce a aflat că unele persoane se folosesc de numele său. Aceștia vor să facă bani de pe urma ei.

Oamenii rău intenționați utilizează fotografiile sale, motiv pentru care a tras un semnal de alarmă. Pentru că este victima unei fraude i-a încurajat pe fanii din mediul virtual să nu dea curs postărilor care nu vin din surse sigure.

„Salut, doar un memento prietenos, am doar conturile mele sociale verificate. Nu am Telegram sau ceva de genul acesta. Nu joc șah online”, a mărturisit Paige Spiranac, potrivit Fox News.

Sfatul sportivei pentru urmăritorii din online

„Dacă cineva te contactează pretinzând că este un prieten de-ai mei, un membru al familiei, un agent sau un manager, ignoră-l. Sunt escroci și imitatori. Sunt atât de mulți pe internet.

Vă rog să fiți foarte atenți și, dacă ceva pare suspect, înseamnă că este. Așadar, raportați și blocați toți escrocii”, a completat cea mai frumoasă femeie din lume, mai arată sursa menționată anterior.

Pe de altă parte, Paige Spiranac are un punct de vedere și pentru cei care o critică. Sătulă să fie pusă la zid pentru postările provocatoare din social media, frumoasa blondină a decis să dea cărțile pe față. A recunoscut că această ură o doare foarte tare.

Fosta jucătoare de golf este afectată de remarcile negative și de comentariile nepotrivite, dând de înțeles că unele persoane i-au făcut existența foarte grea. Din păcate, au fost unele voci care au îndemnat-o la lucruri nepotrivite.

Decizia luată de frumoasa blondină

Vedeta are 4 milioane de fani, pe Instagram, unde vrea să posteze mai des în perioada următoare. Paige Spiranac a luat această decizie la început de 2026, dorind să se concentreze mai mult pe activitatea din online.

Cu siguranță, postările îi aduc o popularitate crescută, dar și venituri constante. În prezent, are o avere de peste 3 milioane de dolari. Încasează peste 11.000 de dolari de fiecare dată când încarcă o imagine în mediul virtual.

De-a lungul anilor a semnat colaborări de succes cu companii care produc echipamente de golf și case de pariuri. În plus, își mărește veniturile prin intermediul unui calendar în care apar imagini incendiare, care încing gândurile bărbaților.

În unele dintre ele hainele nu sunt incluse. Totodată, cea mai frumoasă femeie din lume este conștientă că aspectul fizic îi atrage pe urmăritorii săi, în trecut dezvăluind că nu a apelat la intervenții la nivelul bustului.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
