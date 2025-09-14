Ce a pățit celebrul milionar care a făcut bani din sport când a ajuns la închisoare. Nu i-a venit să creadă când a văzut cine a intrat peste el în celulă

Calvarul de care a avut parte un celebru milionar care a făcut bani din sport. Ajuns în spatele gratiilor, acesta nu a avut deloc liniște, ci a fost „vânat” de infractori. Recent, a vorbit despre clipele de groază pe care le-a trăit în închisoare.

Prin ce a trecut un milionar care a făcut bani din sport în momentul în care a ajuns în închisoare

Un celebru milionar care a făcut avere din sport a trăit clipe de coșmar în închisoare. Boris Becker, în vârstă de 57 de ani, a povestit cum a ajuns să fie „vânat” de infractori români. și deținător a 6 titluri de Grand Slam a avut parte de clipe de coșmar cât timp a stat în spatele gratiilor.

Boris Becker a făcut milioane din sport, dar, la un moment dat, a ajuns falimentar. Din cauză că a decis să ascundă anumite active, fostul milionar a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare. În spatele gratiilor, viața sa s-a schimbat radical și a trăit momente care l-au marcat definitiv.

Boris Becker și-a ispășit pedeapsa în închisori din Huntercombe și Wanderswort, iar ulterior, după 8 luni de detenție a fost eliberat și deportat în Marea Britanie. După ce a fost eliberat, milionarul și-a făcut curaj și a vorbit despre momentul în care a fost la un pas să își ia bătaie de la niște infractori români.

De ce a fost Boris Becker, „vânat” de infractori români în închisoare

Fostul mare tenismen a fost un împătimit al pokerului, iar pasiunea lui l-a băgat în belele. În închisoare, , care voiau să îl bată pentru că nu a achitat o datorite de 500 de lire sterline. Din cauză că nu a plătit datoria acumulată la poker, Becker a intrat în vizorul deținuților români.

„Am jucat cu niște criminali adevărați. Când nu am plătit imediat, au venit în celula mea să mă bată. Dacă un prieten din afară nu ar fi trimis banii, azi aș fi fost alt om.”, a declarat Boris Becker pentru .

Cele 8 luni petrecute în închisoare au fost suficiente pentru ca viața lui Boris Becker să se schimbe radical. Cât timp a stat în spatele gratiilor, fostul tenismen a slăbit 7 kilograme, iar regimul drastic de acolo i-a rămas întipărit în memorie pentru tot restul vieții. Potrivit lui, singurele momente de liniște erau acelea în care reușea să vorbească la telefon cu soția lui, Lilian de Carvalho Monteiro.

„Închisoarea îți fierbe mintea. Totul e controlat de prizonieri. Am slăbit șapte kilograme în primele patru săptămâni. Mă culcam îmbrăcat cu două geci și două perechi de șosete, era frig și cina se servea la ora patru după-amiază.”, a mai declarat Boris Becker.

Toate premiile câștigate de-a lungul carierei i-au adus lui Becker 25 de milioane de dolari. Acestora li s-au mai adăugat și banii din sponsorizări, Becker reușind să adune o avere de 100 de milioane de euro. Din păcate, câteva investiții neinspirate l-au făcut să piardă tot.