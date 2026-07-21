Ce a pățit Daniel Pancu la revenirea ca antrenor la Rapid. Doar 4 minute a fost lăsat așa

Daniel Pancu și-a început mandatul la Rapid cu o victorie. Giuleștenii s-au impus cu ceva emoții în meciul de pe teren propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Singurul gol al partidei a venit în minutul 88. Tehnicianul a avut însă și alte bătăi de cap. Antrenorul a fost nevoit să își schimbe tricoul după doar câteva minute de la startul întâlnirii.
Giuleștenii au făcut o primă repriză modestă în meciul cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe. Formația din Giulești a avut probleme în faza de construcție. În partea a doua, Alin Dobrosavlevici a văzut direct cartonașul roșu. Daniel Pancu a făcut câteva modificări, iar ritmul jocului s-a schimbat.
În minutul 59, Alex Dobre a marcat, însă reușita a fost anulată. Până la final, însă, giuleștenii au reușit să spargă gheața. Alex Pașcanu a reușit să îl învingă pe portarul advers în urma unei faze fixe, iar giuleștenii au obținut trei puncte care le dau încredere.
Daniel Pancu a avut ceva bătăi de cap în debutul meciului cu Sepsi. Antrenorul celor de la Rapid a ales să poarte un tricou simplu, alb. Arbitrul a considerat că echipamentul tehnicianului poate fi ușor confundat cu cel al fotbaliștilor de pe teren, iar Pancu a fost somat să se schimbe.
În loc să își pună un maiou peste, Daniel Pancu a ales să își dea tricoul jos pe marginea terenului și să își pună unul vișiniu, cu însemnele clubului din Giulești. Momentul a putut fi văzut în transmisiunea live a partidei. Vezi aici video.