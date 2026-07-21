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Ce a pățit Daniel Pancu la revenirea ca antrenor la Rapid. Doar 4 minute a fost lăsat așa

Daniel Pancu, pus într-o situație rară la primul meci după revenirea la Rapid! Ce s-a întâmplat pe marginea terenului. Arbitrul a intervenit de urgență, iar tehnicianul s-a conformat.
Alex Bodnariu
21.07.2026 | 09:34
Ce a patit Daniel Pancu la revenirea ca antrenor la Rapid Doar 4 minute a fost lasat asa
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Daniel Pancu, nevoit să își schimbe tricoul după doar 4 minute din Rapid -  Sepsi
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Daniel Pancu și-a început mandatul la Rapid cu o victorie. Giuleștenii s-au impus cu ceva emoții în meciul de pe teren propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Singurul gol al partidei a venit în minutul 88. Tehnicianul a avut însă și alte bătăi de cap. Antrenorul a fost nevoit să își schimbe tricoul după doar câteva minute de la startul întâlnirii.

Rapid, victorie chinuită la revenirea lui Pancu în Giulești

Giuleștenii au făcut o primă repriză modestă în meciul cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe. Formația din Giulești a avut probleme în faza de construcție. În partea a doua, Alin Dobrosavlevici a văzut direct cartonașul roșu. Daniel Pancu a făcut câteva modificări, iar ritmul jocului s-a schimbat.

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În minutul 59, Alex Dobre a marcat, însă reușita a fost anulată. Până la final, însă, giuleștenii au reușit să spargă gheața. Alex Pașcanu a reușit să îl învingă pe portarul advers în urma unei faze fixe, iar giuleștenii au obținut trei puncte care le dau încredere.

Daniel Pancu, nevoit să își schimbe tricoul după doar 4 minute din Rapid –  Sepsi

Daniel Pancu a avut ceva bătăi de cap în debutul meciului cu Sepsi. Antrenorul celor de la Rapid a ales să poarte un tricou simplu, alb. Arbitrul a considerat că echipamentul tehnicianului poate fi ușor confundat cu cel al fotbaliștilor de pe teren, iar Pancu a fost somat să se schimbe.

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Daniel Pancu, nevoit să își schimbe tricoul după doar 4 minute din Rapid -  Sepsi. Foto: SportPictures
Daniel Pancu, nevoit să își schimbe tricoul după doar 4 minute din Rapid –  Sepsi. Foto: SportPictures

În loc să își pună un maiou peste, Daniel Pancu a ales să își dea tricoul jos pe marginea terenului și să își pună unul vișiniu, cu însemnele clubului din Giulești. Momentul a putut fi văzut în transmisiunea live a partidei. Vezi aici video.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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