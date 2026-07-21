Ce a pățit Daniel Pancu la revenirea ca antrenor la Rapid. Doar 4 minute a fost lăsat așa

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Daniel Pancu și-a început mandatul la Rapid cu o victorie. Giuleștenii s-au impus cu ceva emoții în meciul de pe teren propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Singurul gol al partidei a venit în minutul 88. Tehnicianul a avut însă și alte bătăi de cap. Antrenorul a fost nevoit să își schimbe tricoul după doar câteva minute de la startul întâlnirii.

Rapid, victorie chinuită la revenirea lui Pancu în Giulești

Formația din Giulești a avut probleme în faza de construcție. În partea a doua, Alin Dobrosavlevici a văzut direct cartonașul roșu. Daniel Pancu a făcut câteva modificări, iar ritmul jocului s-a schimbat.

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Până la final, însă, giuleștenii au reușit să spargă gheața. Alex Pașcanu a reușit să îl învingă pe portarul advers în urma unei faze fixe, iar giuleștenii au obținut trei puncte care le dau încredere.

Daniel Pancu, nevoit să își schimbe tricoul după doar 4 minute din Rapid – Sepsi

Daniel Pancu a avut ceva bătăi de cap în debutul meciului cu Sepsi. Antrenorul celor de la Rapid a ales să poarte un tricou simplu, alb. Arbitrul a considerat că echipamentul tehnicianului poate fi ușor confundat cu cel al fotbaliștilor de pe teren, iar Pancu a fost somat să se schimbe.

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În loc să își pună un maiou peste, Daniel Pancu a ales să își dea tricoul jos pe marginea terenului și să își pună unul vișiniu, cu însemnele clubului din Giulești. Momentul a putut fi văzut în transmisiunea live a partidei. Vezi video.