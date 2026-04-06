Ce a pățit, de fapt, Mircea Lucescu la Brescia. Acolo au apărut primele probleme de sănătate

Mircea Lucescu (80 de ani) traversează cea mai grea cumpănă a vieții sale. Antrenorul emerit este în stare critică la ATI din cauza repetatelor infarcturi pe care le-a suferit după Turcia – România 1-0. Puțină lume știe că problemele cardiace ale lui „Il Luce” datează încă din perioada Brescia, adică de mai bine de 30 de ani.
Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București, duminică, 29 martie, după ce a lesinat în cantonamentul naționalei le ședința tehnică de dinaintea deplasării în Slovacia. Inițial, fostul selecționer a suferit o sincopă cardiacă, după care situația sa s-a agravat. Cel mai decorat antrenor român nu e străin deloc de probleme cardiace, având în vedere că a mai fost protagonistul unor episoade similare în Italia, la Brescia, și în Ucraina, la Șahtior. „Il Luce” suferit preinfarcturi și intervenții la inimă în 1992, 2009 și 2023.
Brescia este a doua echipă din străinătate pe care și-a trecut-o în CV Mircea Lucescu. Românul i-a pregătit pe italieni în perioada 1991-1995, după o primă experiență la Pisa (1990-1991). La scurt timp după sosirea pe „Mario Rigamonti”, „Il Luce” s-a confruntat cu primele probleme mai serioase de sănătate.
Mai exact, în 1992, când avea doar 47 de ani, Lucescu a suferit un preinfarct chiar în timpul unei ședințe de pregătire și a fost internat de urgență. Cel mai prolific gazetar de sport român și apropiat al tehnicianului a scris despre acel episod în cartea „Lucescu”: „Medicii i-au recomandat o pauză de cel puțin o lună. Mircea a respins imediat, în gând, această restricție. Nu s-ar fi numit Lucescu dacă…
La meciul cu Foggia a evadat pur și simplu, a făcut rost de un aparat de radio emisie-recepție, a tras un fular în jurul gâtului și a urcat în tribună, sus, cât mai sus, ca să nu fie văzut. A făcut imediat legătura cu Moro și a condus echipa din vârful tribunei. A fost un mare risc, dar, vorba lui, ‘am o meserie în care riscul e trecut în caietul de sarcini’.
După acest contrașoc, starea sănătății lui a început să se amelioreze. Mircea a continuat să evite băutura. Mi-a spus că are colesterolul mărit – tot stresul – că medicii i-au spus să fie precaut, deoarece s-ar putea întâmpla ca accidentul vascular să revină după cinci ani… În cazul lui Lucescu nu poate fi vorba de precauție”.
Ulterior, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit și a fost ferit de pericol timp de 17 ani. În 2009, când era antrenor la Șahtior, românul a ajuns la spitalul Kalinina din Donețk acuzând dureri mari în piept. Atunci, medicii ucraineni au stabilit că „Il Luce” suferise un preinfarct și au luat decizia de a îi monta un stent pentru a corecta îngustarea unui vas de sânge.
În Elveţia m-am simţit rău, făcusem un infarct. Am zis că duc totul pe picioare, dar după ce am ajuns în Ucraina a fost şi mai rău, mi se îngustase un vas de sânge, am aflat după operaţie. A venit o echipă de medici de la Kiev şi mi-au pus un ‘stent’ care mi-a lărgit artera” – Mircea Lucescu
Vineri, 3 aprilie, în ziua în care trebuia să fie externat de la Spitalul Universitar, Mircea Lucescu a suferit un infarct și a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale. Medicii i-au montat al 5-lea stent coronarian. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a trecut printr-o procedură similară și în 2023, când o pregătea pe Dinamo Kiev.
Înainte să fie operat la șoldul stâng, medicii i-au evaluat și inima, având în vedere antecedentele. Deși rezultatele nu au ridicat atunci probleme majore, s-a decis să i se înlocuiască stentul coronarian. Procedura a fost realizată la Institutul Inimii din capitala Ucrainei.
Mircea Lucescu antrenează din anul 1979, adică de 47 de ani! Uriașul tehnician român a declarat tot timpul că nu vrea să se retragă din fotbal. Ba, mai mult, într-un interviu acordat colegilor de la gsp.ro, în urmă cu 16 ani, „Il Luce” a mărturisit că își dorește să moară pe terenul de fotbal, așa cum s-a întâmplat cu Jock Stein, mentorul lui Sir Alex Ferguson.
„Fotbalul e viața mea și mă ține viu. M-aș retrage doar dacă m-aș simți inutil sau dacă lumea m-ar dezaproba. Niciun antrenor nu se retrage cu adevărat. Antrenorii sunt ca actorii: nu ies niciodată de pe scenă. Nu vreau să ajung ca Brigitte Bardot să plimb câini.
Problemele de sănătate? Nici nu am ştiut că există, erau doar o glumă pentru mine, nu le-am luat în seamă. Eu şi Ferguson suntem nemuritori! Nu te gândeşti că o biată arteră se poate înfunda. Este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor (n.r. – să moară pe teren). Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul, în mijlocul luptei, acolo unde se joacă totul”, spunea Mircea Lucescu în 2010.