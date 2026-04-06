Ce a pățit, de fapt, Mircea Lucescu la Brescia. Acolo au apărut primele probleme de sănătate

Mircea Lucescu se zbate între viață și moarte la Spitalul Universitar de Urgență București. „Il Luce” e în comă la ATI din cauza problemelor cardiace, care au apărut încă din perioada Brescia
Cristian Măciucă
06.04.2026 | 15:30
Mircea Lucescu (80 de ani) traversează cea mai grea cumpănă a vieții sale. Antrenorul emerit este în stare critică la ATI din cauza repetatelor infarcturi pe care le-a suferit după Turcia – România 1-0. Puțină lume știe că problemele cardiace ale lui „Il Luce” datează încă din perioada Brescia, adică de mai bine de 30 de ani.

Problemele medicale ale lui Mircea Lucescu au apărut când antrena Brescia

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București, duminică, 29 martie, după ce a lesinat în cantonamentul naționalei le ședința tehnică de dinaintea deplasării în Slovacia. Inițial, fostul selecționer a suferit o sincopă cardiacă, după care situația sa s-a agravat. Cel mai decorat antrenor român nu e străin deloc de probleme cardiace, având în vedere că a mai fost protagonistul unor episoade similare în Italia, la Brescia, și în Ucraina, la Șahtior. „Il Luce” suferit preinfarcturi și intervenții la inimă în 1992, 2009 și 2023.

Brescia este a doua echipă din străinătate pe care și-a trecut-o în CV Mircea Lucescu. Românul i-a pregătit pe italieni în perioada 1991-1995, după o primă experiență la Pisa (1990-1991). La scurt timp după sosirea pe „Mario Rigamonti”, „Il Luce” s-a confruntat cu primele probleme mai serioase de sănătate.

Ioan Chirilă a scris despre preinfarctul din ’92: „Am o meserie în care riscul e trecut în caietul de sarcini”

Mai exact, în 1992, când avea doar 47 de ani, Lucescu a suferit un preinfarct chiar în timpul unei ședințe de pregătire și a fost internat de urgență. Cel mai prolific gazetar de sport român și apropiat al tehnicianului a scris despre acel episod în cartea „Lucescu”: „Medicii i-au recomandat o pauză de cel puțin o lună. Mircea a respins imediat, în gând, această restricție. Nu s-ar fi numit Lucescu dacă…

La meciul cu Foggia a evadat pur și simplu, a făcut rost de un aparat de radio emisie-recepție, a tras un fular în jurul gâtului și a urcat în tribună, sus, cât mai sus, ca să nu fie văzut. A făcut imediat legătura cu Moro și a condus echipa din vârful tribunei. A fost un mare risc, dar, vorba lui, ‘am o meserie în care riscul e trecut în caietul de sarcini’.

După acest contrașoc, starea sănătății lui a început să se amelioreze. Mircea a continuat să evite băutura. Mi-a spus că are colesterolul mărit – tot stresul – că medicii i-au spus să fie precaut, deoarece s-ar putea întâmpla ca accidentul vascular să revină după cinci ani… În cazul lui Lucescu nu poate fi vorba de precauție”.

După 17 ani, pericolul a revenit

Ulterior, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit și a fost ferit de pericol timp de 17 ani. În 2009, când era antrenor la Șahtior, românul a ajuns la spitalul Kalinina din Donețk acuzând dureri mari în piept. Atunci, medicii ucraineni au stabilit că „Il Luce” suferise un preinfarct și au luat decizia de a îi monta un stent pentru a corecta îngustarea unui vas de sânge.

În Elveţia m-am simţit rău, făcusem un infarct. Am zis că duc totul pe picioare, dar după ce am ajuns în Ucraina a fost şi mai rău, mi se îngustase un vas de sânge, am aflat după operaţie. A venit o echipă de medici de la Kiev şi mi-au pus un ‘stent’ care mi-a lărgit artera” – Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, la al 5-lea stent coronarian

Vineri, 3 aprilie, în ziua în care trebuia să fie externat de la Spitalul Universitar, Mircea Lucescu a suferit un infarct și a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale. Medicii i-au montat al 5-lea stent coronarian. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a trecut printr-o procedură similară și în 2023, când o pregătea pe Dinamo Kiev.

Înainte să fie operat la șoldul stâng, medicii i-au evaluat și inima, având în vedere antecedentele. Deși rezultatele nu au ridicat atunci probleme majore, s-a decis să i se înlocuiască stentul coronarian. Procedura a fost realizată la Institutul Inimii din capitala Ucrainei.

Mircea Lucescu visează să moară pe terenul de fotbal

Mircea Lucescu antrenează din anul 1979, adică de 47 de ani! Uriașul tehnician român a declarat tot timpul că nu vrea să se retragă din fotbal. Ba, mai mult, într-un interviu acordat colegilor de la gsp.ro, în urmă cu 16 ani, „Il Luce” a mărturisit că își dorește să moară pe terenul de fotbal, așa cum s-a întâmplat cu Jock Stein, mentorul lui Sir Alex Ferguson.

„Fotbalul e viața mea și mă ține viu. M-aș retrage doar dacă m-aș simți inutil sau dacă lumea m-ar dezaproba. Niciun antrenor nu se retrage cu adevărat. Antrenorii sunt ca actorii: nu ies niciodată de pe scenă. Nu vreau să ajung ca Brigitte Bardot să plimb câini.

Problemele de sănătate? Nici nu am ştiut că există, erau doar o glumă pentru mine, nu le-am luat în seamă. Eu şi Ferguson suntem nemuritori! Nu te gândeşti că o biată arteră se poate înfunda. Este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor (n.r. – să moară pe teren). Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul, în mijlocul luptei, acolo unde se joacă totul”, spunea Mircea Lucescu în 2010.

  • 1992 este anul în care Mircea Lucescu a promovat cu Brescia în Seriea A
  • 81 de ani va împlini Mircea Lucescu pe 29 iulie 2026
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
