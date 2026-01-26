Ce a pățit, de fapt, Sorana Cîrstea la meciul cu Osaka din Australia. Anunțul e surprinzător: ”Mi s-a întâmplat pentru prima dată în viață”

ADVERTISEMENT

La revenirea în România, Sorana Cîrstea (35 de ani) a spus ce a pățit, de fapt, la meciul cu tenismena japoneză, Naomi Osaka. Anunțul despre eliminarea din cadrul turneului desfășurat în Australia este cu totul surprinzător.

Sorana Cîrstea, despre experiența cu Naomi Osaka, de la Australian Open

Sorana Cîrstea a dezvăluit felul în care au decurs lucrurile la ultima competiție la care a participat. A dat cărțile pe față la scurt timp după ce jucătoarea de tenis din Japonia, Naomi Osaka, și-a anunțat retragerea din turneu.

ADVERTISEMENT

Tenismena a fost aspru care au ajuns la concluzia că a făcut acest pas dintr-un motiv foarte bine întemeiat. S-a temut să nu genereze controverse și mai mari, așa cum s-a întâmplat după meciul cu jucătoarea româncă.

Iubita lui Alexandru Țiriac a povestit prin ce a trecut după partida de la Australian Open. A uimit pe toată lumea cu dezvăluirea sa, subliniind că organizatorii s-au comportat ciudat. A fost pentru prima oară în această situație complicată.

ADVERTISEMENT

„Au fost acele pauze, 10 minute la toaletă, 10 minute la fizio. Meciul, foarte sacadat. Mi s-a spus să mă așez pe o anumită bancă, în stânga sau în dreapta arbitrului, lucru care mi s-a întâmplat pentru prima oară în viață”, a mărturisit Sorana Cîrstea, pentru .

ADVERTISEMENT

Cu ce rămâne Sorana Cîrstea după Australian Open

Naomi Osaka a fost taxată dur de foarte multe personalități din lumea tenisului. după ce Sorana Cîrstea a acuzat-o că nu a jucat corect în meciul din turnul 2, din Australia.

Cu toate acestea, sportiva din România spune că a depășit momentul, mai ales că nipona s-a retras după ce a acuzat probleme medicale. A trecut peste dezamăgirea de la Australian Open, unde a jucat pentru ultima oară în carieră.

ADVERTISEMENT

Tenismena și-a propus să vadă partea plină a paharului. Rămâne cu un parcurs profesional extrem de frumos, de-a lungul anilor adunând numeroase experiențe și amintiri. Până acum a câștigat 11 milioane de dolari din premii, în circuitul WTA.

„Sunt douăzeci de ani de emoții, de trăiri, de adrenalină. La final, mereu rămân doar lucrurile bune”, a completat jucătoarea de tenis, mai arată sursa menționată mai devreme. Sorana Cîrstea a câștigat 577 de meciuri de-a lungul carierei.

Mai mult, sportiva din Târgoviște a pierdut 439 de meciuri. În schimb, a cucerit trei trofee la single. În aceeași notă, cea mai bună clasare a fost în august 2013. La momentul respectiv, a ocupat locul 21 în clasamentul WTA.