Ce a pățit, de fapt, Sorana Cîrstea la meciul cu Osaka din Australia. Anunțul e surprinzător: ”Mi s-a întâmplat pentru prima dată în viață”

La revenirea în România, Sorana Cîrstea (35 de ani) a spus ce a pățit, de fapt, la meciul cu tenismena japoneză, Naomi Osaka. Anunțul despre eliminarea din cadrul turneului desfășurat în Australia este cu totul surprinzător.
Sorana Cîrstea a dezvăluit felul în care au decurs lucrurile la ultima competiție la care a participat. A dat cărțile pe față la scurt timp după ce jucătoarea de tenis din Japonia, Naomi Osaka, și-a anunțat retragerea din turneu.
Tenismena a fost aspru criticată de jurnaliștii americani care au ajuns la concluzia că a făcut acest pas dintr-un motiv foarte bine întemeiat. S-a temut să nu genereze controverse și mai mari, așa cum s-a întâmplat după meciul cu jucătoarea româncă.
Iubita lui Alexandru Țiriac a povestit prin ce a trecut după partida de la Australian Open. A uimit pe toată lumea cu dezvăluirea sa, subliniind că organizatorii s-au comportat ciudat. A fost pentru prima oară în această situație complicată.
„Au fost acele pauze, 10 minute la toaletă, 10 minute la fizio. Meciul, foarte sacadat. Mi s-a spus să mă așez pe o anumită bancă, în stânga sau în dreapta arbitrului, lucru care mi s-a întâmplat pentru prima oară în viață”, a mărturisit Sorana Cîrstea, pentru sport.ro.
Naomi Osaka a fost taxată dur de foarte multe personalități din lumea tenisului. Ion Țiriac a avut un cuvânt de spus la adresa acesteia, după ce Sorana Cîrstea a acuzat-o că nu a jucat corect în meciul din turnul 2, din Australia.
Cu toate acestea, sportiva din România spune că a depășit momentul, mai ales că nipona s-a retras după ce a acuzat probleme medicale. A trecut peste dezamăgirea de la Australian Open, unde a jucat pentru ultima oară în carieră.
Tenismena și-a propus să vadă partea plină a paharului. Rămâne cu un parcurs profesional extrem de frumos, de-a lungul anilor adunând numeroase experiențe și amintiri. Până acum a câștigat 11 milioane de dolari din premii, în circuitul WTA.
„Sunt douăzeci de ani de emoții, de trăiri, de adrenalină. La final, mereu rămân doar lucrurile bune”, a completat jucătoarea de tenis, mai arată sursa menționată mai devreme. Sorana Cîrstea a câștigat 577 de meciuri de-a lungul carierei.
Mai mult, sportiva din Târgoviște a pierdut 439 de meciuri. În schimb, a cucerit trei trofee la single. În aceeași notă, cea mai bună clasare a fost în august 2013. La momentul respectiv, a ocupat locul 21 în clasamentul WTA.