Ce a păţit Deea Maxer după despărţirea de soţul celebru. Artista a fost aspru criticată pentru că stă mai mult cu iubitul decât cu cei mici

Deea Maxer pare că trăiește una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața ei. După separarea de Bruneta se iubește de câteva luni cu Robert Drilea, un bărbat care lucrează în vânzări la un service auto. Acesta este cu trei ani mai mic decât Deea, iar cei doi se înțeleg de minune. Atât de bine încât, recent, vedeta a fost criticată că nu ar mai petrece timpul cu proprii copii.

Deea Maxer, aspru criticată după ce s-a fotografiat cu iubitul

, dar și fiicei sale. Se pare că micuța este încântată de noul partener al mamei ei. Cu toate acestea, umrăritorii Deei nu o lasă deloc în pace pe brunetă. La cea mai recentă fotografie cu iubitul ei, cântăreața a primit numeroase critici. Faptul că Deea Maxer a ales să posteze poze cu iubitul ei de 1 iunie, i-a deranjat pe fani.

ADVERTISEMENT

“Unde sunt copiii tăi?”, a a întrebat-o un bărbat pe brunetă. Vedeta nu a rămas indiferentă acestor comentarii, așa că imediat le-a dat replică răutăcioșilor.“Dar voi aveți o problemă mare cu faptul ca eu nu postez copiii? Sunt bine, mulțumesc!”, a fost răspunsul ei.

Nici după ce a răspuns, Deea nu a fost lăsată în pace. Un alt internaut a avut și el ceva de spus. “Auzi, te întreabă dacă ai vreo problema. Pai e o problema atunci când o mama se postează zilnic cu gagicul că pleacă pe ici colo prin țară, iar copiii tai nu sunt cu tine. Mai ales ca fetița ta încă este destul de mica, și băiatul la fel. Și noi suntem părinți și eu una nu ma despart de fetita mea nici sa merg pana la piață, este peste tot cu mine.”, a spus acesta.

ADVERTISEMENT

Deea Maxer, poezie pentru copiii ei care nu i-au fost alături de 1 iunie

Deea Maxer nu a putut trece cu vederea că cei doi copii ai săi nu sunt cu ea de 1 iunie. Fiii ei și ai lui Dinu Maxer au petrecut 1 iunie la țară, la bunici. Cu toate acestea, Deea a vrut să marcheze momentul și a scris o poezie de 1 iunie.

“Copil cu copil am fost/ Duceam căruciorul in metrou, in parc, pe jos/ Le tin iubirea-n adăpost/ Copiii ne sunt tot ce-i mai pretios/ Copilaria lor e in viteza/ Comparand cu a noastră, sunt in antiteza/ Tara tara vrem ostasi , leapșa, elasticul/Asa copilăream, asta ne era jocul/

Mamă tânără mi-am dorit să fiu/ Mi-a fost vis si sfânt principiu/ Acum tot ce imi mai doresc/ Este in sincron cu ei să mai copilăresc”, este poezia compusă de

ADVERTISEMENT

Deea Maxer este deranjată de peroanele care îi dau sfaturi pe Instagram

În ultima perioadă, în special după divorț, Deea Maxer a primit foarte multe sfaturi din partea fanilor. Chiar și așa, pare că vedeta nu le-a primit cu bucurie, ba chiar a fost deranajtă de acest aspect.

Mai mult decât atât, Deea a vorbit public pe baza acestui subiect. Fosta lui Dinu Maxer a susținut că nu înțelege de ce unele persoane simt nevoia să ofere sfaturi, mai ales când nu cunosc anumite situații.

ADVERTISEMENT

“Când oamenii care nu te cunosc simt nevoia să îți ofere sfaturi de viață în miez de noapte. În baza a ce anume vine nevoia asta de a oferi sfaturi? Eu nu pricep. Sfaturile nu sunt acatiste, nu le mai lăsați dacă nu vi se cer. Pus că nici sfătoșii nu-s ușă de biserică. Primesc zilnic sfaturi”, a transmis Deea Maxer.