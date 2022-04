Ce a pățit Dragoș Dolănescu când a venit prima dată în România: “Fugisem de acasă. Atunci am realizat și cât de cunoscut este tata”

Dragoș Dolănescu a venit pentru prima dată în România de unul singur, la vârsta de 15-16 ani. Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu era pe atunci un puști și trebuia să fie așteptat la sosirea pe aeroport de fratele lui mai mare, Ionuț Dolănescu. Însă acesta nu și-a făcut apariția, iar Dragoș s-a urcat într-un taxi și i-a cerut șoferului să îl ducă la casa lui Ion Dolănescu, care

Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, Dragoș Dolănescu, a venit pentru prima dată singur în România, după Revoluție. Mai întâi, el fugise de acasă din Alajuela, Costa Rica, unde locuia cu mama sa, Margarita Valenciano, și a ajuns în America. Acolo, niște fini de-ai tatălui său l-au condus până la scara avionului, pentru a zbura în România. Avea aproape 16 ani și până atunci își mai vizitase tatăl, doar împreună cu mama sa.

”Aveam vreo 15 sau 16 ani. Eu ajunsesem la finul Sandu la New York și m-au dus la aeroport pentru a pleca în România, la tatăl meu. Fugisem de acasă, eram rebel. S-a supărat mama…

Ultima dată când mai fusesem la București eram mic. Se întâmplase pe la vârsta de 8 ani, când m-a luat mama cu ea și m-a adus la tata. Țin minte și acum că era o iarnă cumplită, iar la noi în Costa Rica este tot timpul cald…

Revenind la finul Sandu el m-a pregătit pentru drum și mi-a spus că, în cazul în care se va întâmpla ceva, să mă urc în orice taxi și să îi spun șoferului să mă ducă la casa lui Ion Dolănescu, pentru că toată lumea știa unde stătea tata. Finul Sandu mi-a spus că la sosire în aeroport mă va aștepta fratele meu. Dar el nu era”, a declarat, pentru FANATIK, Dragoș Dolănescu.

”Toată lumea știa unde stă Ion Dolănescu”

Fiul cel mic al regretatului Ion Dolănescu și-a dat seama ce tată celebru are abia când a devenit adolescent.

”Ionuț a uitat de mine… Am așteptat câteva ore și, dacă am văzut că el nu a venit, am luat singur taxiul cum a spus finul Sandu. Am urcat în taxi și i-am spus șoferului să mă ducă la Ion Dolănescu. Taxiul m-a luat imediat și m-a dus la casa tatălui meu din Strada Caimatei.

Finul de la New York a avut dreptate, toată lumea știa unde stă Ion Dolănescu. Eu aveam 20 de dolari în buzunar, dar a plătit tata cursa. Eram puști și credeam că Bucureștiul e ca un orășel mai mic. Aceasta a fost prima mea experiență de unul singur la București.

Atunci am realizat și cât de cunoscut este tata. În trecut erau zile când se făcea coadă la tata la poartă. Veneau oamenii să-l cheme la nunți și la botezuri. Tata a fost un artist foarte iubit”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru FANATIK.

Ionuț și Dragoș nu își mai vorbesc

Cei doi băieți ai artistului, Ani de zile au purtat în instanță un adevărat război pe averea celebrului cântăreț de muzică populară. La final, instanța a decis ca Ionuț să rămână cu vila din Strada Caimatei, în care a murit Ion Dolănescu, iar Dragoș – cu vila artistului din Sinaia și mai multe terenuri în Ilfov, Dâmbovița și Prahova.

Vila din Caimatei a fost evaluată de experți, inițial, la suma de 685 000 de euro, ulterior ajungând la o valoare de 400 000 de euro. În schimb, vila de la Sinaia a fost evaluată inițial la aproape 200 000 de euro, ca apoi prețul ei să ajungă la 300 000 de euro.

La finalul procesului, Dragoș a considerat că i s-a făcut o nedreptate și nu a înțeles cum prețul vilei din buricul Capitalei a putut să scadă așa de mult, iar prețul vilei din Sinaia care i-a revenit lui să crească așa de mult.

Ionuț se împarte între România și America, unde a obținut cetățenia, iar Dragoș este stabilit de ani buni în Costa Rica, țara mamei sale unde a fost ales deputat în Parlament. Atât Ionuț, cât și Dragoș au câte trei copii superbi.