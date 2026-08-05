Ce a pățit fanul turc, care s-a dus la prezentarea lui Mohamed Salah în tricoul lui Galatasaray! Rivalii l-au taxat pe loc

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La prezentarea lui Mohamed Salah la Trabzonspor, în Turcia, și-a făcut apariția și un fan rival de la Galatasaray. Cum au reacționat suporterii când și-au văzut adversarul de față. Imaginile fac deja înconjurul lumii.

Un fan al lui Galatasaray s-a dus la prezentarea lui Mohamed Salah la Trabzonspor. Imagini virale

După aventura de la CM 2026, unde s-a oprit cu Egiptul , Mohamend Salah revine la treabă. Superstarul egiptean a lăsat în urmă , iar acum a ales să bată palma cu . Miercuri, 5 august, sute de suporteri l-au întâmpinat pe aeroportul Atatürk din Istanbul, unde atacantul a coborât din avion îmbrăcat în tricoul noii sale echipe.

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În marea mulțime de suporteri ai lui Trabzonspor și-a făcut apariția și un susținător al rivalei Galatasaray. Doar că fanii grupării de pe Papara Park nu au stat la discuții. Aceștia l-au obligat pe suporterul Galatei să dezbrace imediat tricoul cu însemnele clubului său de suflet, clarificând încă o dată rivalitatea intensă dintre cele două echipe.

A Galatasaray supporter arrived at Mohamed Salah’s unveiling today, wearing his club colours… but Trabzonspor fans quickly made their feelings clear and convinced him to remove the shirt. 😅👕 Just another reminder of how intense Turkish football rivalries can be. 🇹🇷🔥 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra)

Ce a spus Mohamed Salah la despărțirea de Liverpool

Liverpool l-a adus pe Mohamed Salah de la AS Roma în vara anului 2017. De atunci, egipteanul a „vrăjit” publicul de pe Anfield și a contribuit din plin la succesele recente ale echipei din Premier League. La începutul anului acesta, el transmisese deja că nu va mai continua din vară alături de „cormorani”. La despărțirea de gigantul englez, Salah a avut un mesaj emoționant.

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„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din club în perioada în care am fost aici. Nu am suficiente cuvinte. Nu este niciodată ușor să pleci. Mi-ați oferit cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Acest club va fi mereu casa mea. Datorită vouă, nu voi merge niciodată singur”, a fost doar o parte a mesajului scris de Salah pe contul său de Instagram.

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Numele lui Salah va rămâne în istoria clubului. Alături de Liverpool, el a cucerit două titluri în Premier League, UEFA Champions League, FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup, FA Cup și a două Cupe ale Ligii, precum și FA Community Shield.

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