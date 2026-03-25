Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”

Cu ce neplăceri s-a confruntat Florin Prunea în emisiunea Desafio cu puțin timp înainte să fie scos din joc. Fostul portar al naționalei de fotbal a răbufnit.
Alexa Serdan
25.03.2026 | 14:15
Ce a patit Florin Prunea inainte sa fie eliminat de la Desafio Am casa in Bucuresti de 15 milioane de euro cu piscina si cu sauna si stau in baraca asta
Dezvăluirea făcută de Florin Prunea la Desafio. Sursa foto: Instagram.com
Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a fost eliminat de la Desafio, unde a petrecut o perioadă îndelungată. Iată ce a pățit înainte să afle că nu mai face parte din echipa Norocoșilor, de la Pro TV, după ce a refuzat un avantaj important care îl mai putea ține în reality show.

Florin Prunea, plin de nervi în competiția Desafio

Florin Prunea (57 ani) a fost unul dintre participanții competiției Desafio până de curând. A fost scos din joc în ediția de marți, 24 martie 2026, emisiune în care a avut parte de numeroase neplăceri. S-a confruntat cu probe grele, dar și cu condiții greu de imaginat, dormind sub cerul liber.

Acest trai l-a făcut să nu se mai abțină și a răbufnit. Având o stare de nervozitate destul de accentuată, fostul portar al naționalei de fotbal a dat cărțile pe față. A comparat situația din Republica Dominicană cu cea de acasă. Cu această ocazie, a atras atenția telespectatorilor asupra vilei pe care o deține.

Are o casă pe care și-a construit-o în perioada în care era activ în fotbal. Aceasta se află în zona Bulevardului Ghencea, la o distanță destul de mică de stadionul Steaua. E evaluată la suma de 1,5 milioane de euro. Are o terasă imensă pe acoperiș, precum și o piscină impresionantă.

Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Digi24.ro
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump

„Sunt foarte nervos azi. Nu știu pe cine pică nervii mei. Am un acoperiș deasupra capului… pe bune? Păi eu am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”, a spus Florin Prunea, la Desafio, conform Pro TV.

Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Digisport.ro
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România

Ce i-a lipsit lui Florin Prunea la Desafio

„Ce om sănătos la cap mai face afaceri din astea în afară de Prunea? De nebunul de Prunea. Mi-e dor de cămășile mele, mi-e dor de blugii mei, mi-e dor de pantofiorii meu, mi-e dor de Girela, mașinuța mea, de cățelul meu, de papagalul meu.

Mi-e dor de nepoți, mi-e dor de fiica mea, mi-e dor de cine știu eu…”, a completat fostul portar la Generației de Aur, mai arată sursa menționată anterior. Florin Prunea i-a luat pe toți prin surprindere cu atitudinea sa, mai ales că ulterior a fost eliminat.

A izbucnit în lacrimi la auzul veștii că părăsește compeția moderată de Daniel Pavel. Cunoscutul analist sportiv a recunoscut că este trist că se desparte de colegii cu care a luptat cot la cot până acum. În schimb, e bucuros că se întoarce acasă.

„Nici nu știu cum să fiu: trist sau vesel. Trist că mă despart de voi, de toți, dar pe de altă parte și bucuros, că știu că lumea ține la mine. Asta te face să mergi mai departe, aprecierea oamenilor. La vârsta mea să plâng în fața oamenilor…

De aici plec cu o lecție de viață și pentru mine. Sunt convins că o să fiu mult mai bun după ce am fost aici. Eu chiar nu mai puteam! Nu am niciun regret!”, a încheiat Florin Prunea, care a analizat în detaliu portarii convocați de Mircea Lucescu pentru Turcia – România.

Arda Guler, comparat cu Gică Hagi înainte de Turcia – România! Cum a...
Fanatik
Arda Guler, comparat cu Gică Hagi înainte de Turcia – România! Cum a răspuns starul lui Real Madrid. Video
Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul...
Fanatik
Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul Universității Craiova înainte de accidentare
Naționala României a ajuns în Turcia. Cum au fost primiți ”tricolorii” la sosirea...
Fanatik
Naționala României a ajuns în Turcia. Cum au fost primiți ”tricolorii” la sosirea la hotelul Le Meridien. Video
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Prunea, revoltat de cât i-a venit factura la gaze: 'Mi-a stricat ziua, mă doare ficatul!'
iamsport.ro
Prunea, revoltat de cât i-a venit factura la gaze: 'Mi-a stricat ziua, mă doare ficatul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!