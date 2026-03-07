Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”

ADVERTISEMENT

Retras din activitate în urmă cu mai bine de 2 ani, Gabi Tamaș continuă să fie în lumina reflectoarelor. În cadrul unui podcast a făcut o dezvăluire surpriză. Aceasta are legătură cu momentul în care era invitat la o nuntă.

Cum a reacționat Gabi Tamaș la o nuntă

Gabi Tamaș a plecat de la Concordia Chiajna, unde ocupa funcția de director sportiv pentru a participa la Survivor România. Anterior, a fost concurent la Asia Express, show pe care l-a câștigat alături de Dan Alexa.

Una dintre despre o relație amoroasă. Acum, fostul fotbalist a povestit un episod neașteptat care a avut loc la o nuntă unde se afla în calitate de invitat.

Evenimentul s-a petrecut în urmă cu câțiva ani, însă l-a marcat pe fostul sportiv. A fost la un pas să reacționeze impulsiv după ce o persoană i-a atras atenția că nu ar fi reușit să aibă o carieră de succes dacă nu era împins de la spate de tatăl său.

„Ne-am certat, ne certam rău de tot. Bine, fără bătăi sau ceva, dar ne certam, că ajunsesem la un nivel în care îți dai seama…”, a declarat Gabi Tamaș, la Un podcast mișto by Bursucu, conform .

Gabi Tamaș, revoltat de afirmația unui bărbat

„Să vă dau un exemplu, am fost cred că acum vreo 2-3 ani la o nuntă. Am și eu 42 de ani, atunci aveam 40-39. Și vine unul și îmi spune că tatăl meu m-a crescut, că e familia mea, că tu ai ajuns datorită lui.

Bă, ok, înțeleg anumite chestii, dar stai puțin că am în cârcă 10 cluburi, 20 de cluburi câte am. Plus 67 de selecții la echipa națională. Adică tot tata m-a ajutat să mă duc și acolo? Nu poți.

Părinții îți dau un impuls. De acolo trebuie să te descurci singur în orice sport. Și când am auzit chestia asta îmi venea să stric nunta aia. Îți dai seama că n-ai ce… i-am zis: «bine, domnule, lasă-mă naibii».

Mai era și băut ăla, du-te bă și vezi de treabă, ca să vezi cum stă treaba. Și acum lumea se gândește: «bă, datorită tatălui tău ai ajuns!». Taică-miu nu putea să decidă anumite chestii”, a adăugat Gabi Tamaș.

Ajuns la vârsta de 42 de ani, Faimosul de la Survivor România a subliniat relația tensionată pe care a avut-o cu tatăl său. Bărbatul a încetat din viață pe 2 martie 2022. Internat la Spitalul Fundeni din București, fostul șef al Poliției din Poiana Brașov a murit din cauza unei boli la ficat.

Iosif Tamaș fusese transferat de la unitate medicală din Brașov. Fundașul se afla pe terenul de fotbal când a primit vestea că figura paternă a murit. S-a întâmplat înaintea meciului dintre CFR Cluj și Astra, partidă terminată cu scorul de 2-1.

Gabi Tamaș a jucat alături de colegii de echipă, în ciuda faptului că antrenorul îi dăduse voie să plece la familia sa. În altă ordine de idei, concurentul de la Antena 1 a avut parte de un .