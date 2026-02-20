Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe la un avantaj uriaș

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș, una dintre vedetele ediției 2026 a emisiunii Survivor România, un reality-show de televiziune filmat și transmis din Republica Dominicană, a fost în centrul unui nou moment inedit. Fostul fotbalist de națională a renunțat la un avantaj uriaș. De ce s-a întâmplat acest lucru și ce au spus organizatorii.

Ce s-a întâmplat cu Gabi Tamaș la Survivor România. Anunțul organizatorilor: ”Perioada lui de păstrare a trecut”

În cursul acestei săptămâni, Survivor România 2026, emisiunea difuzată în țara noastră de postul de televiziune Antena 1, a adus un nou moment tensionat. Acesta l-a avut în prim-plan pe Gabriel Tamaș, una dintre vedetele din Echipa Faimoșilor.

Ce s-a întâmpla mai exact? În emisiunea de la mijlocul săptămânii în curs, s-a petrecut o schimbare majoră pentru fostul fotbalist. Tamaș a fost obligat să renunțe la imunitatea câștigată. În primă fază, organizatorii le-au cerut participanților să desemneze câte doi concurenți din fiecare trib care nu s-au adaptat în grup.

. El a fost astfel transferat din echipa Faimoșilor în tribul rival al Războinicilor. Fostul fotbalist a plecat din echipă cu imunitatea câștigată. Nu a folosit-o însă, iar ulterior a aflat, spre surprinderea sa, că nu se mai poate folosi de ea.

Gazda emisiunii din Dominicană, Adi Vasile, i-a ”retras” lui Tamaș imunitatea. ”Gabi, ai în posesie ceva ce ai ales să nu-l folosești. În acest moment, am să te rog să mi-l dai înapoi! Puterea acestui simbol este anulată”, a spus Vasile.

”Gabi nu a considerat că are nevoie să folosească simbolul de imunitate pe care-l avea de când a fost în tribul albastru, iar perioada lui de păstrare a trecut! La ultimul Consiliu, simbolul a fost dat înapoi, așa că nimeni nu mai este în siguranță!”, au mai transmis organizatorii Survivor România, pe .

Cum au reacționat fanii Survivor România după gestul lui Gabi Tamaș

Faimos deja pentru temperamentul lui puternic și coleric, fostul internațional român a mai avut momente tensionate în acest sezon la Survivor România. Ceea ce s-a întâmplat recent, cu pierderea imunității, pare că a umplut paharul în relația lui Gabi Tamaș cu fanii show-ului de televiziune.

Pe platformele de socializare, cele petrecute în această săptămână i-au adus lui Tamaș numeroase critici și multe cuvinte care nu pot fi reproduse: ”Ce caracter slab este și Tamaș ăsta! A eliminat-o pe Larisa pentru energiile din capul lui” / ”Păi, Tămaș nu joacă într-o echipă, din ce a arătat până acum joacă băiatul în avantajul lui. Dacă era pentru echipă, o salva pe Larisa și îl trimitea pe Ceanu la duel” / ”Acel avantaj era doar pentru a se salva pe el, în caz că ajungea la duel! Au fost preferații mei, dar după ce i-au făcut Larisei, adio”, sunt doar câteva dintre reacții.

Ce spunea Gabi Tamaș înainte de a ajunge la Survivor

Pentru Gabi Tamaș, nu a fost o surpriză. Recent, fostul fotbalist a participat la Asia Express împreună cu Dan Alexa. A fost un show pe care cei doi l-au și câștigat. În decembrie, înainte de plecarea în Republica Dominicană, acolo unde se desfășoară show-ul de la Antena 1, Tamaș a făcut declarații despre experiența pe care o va avea departe de România.

”Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta.

Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor. Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua”, a declarat Gabi Tamaș.