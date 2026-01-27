Ce a pățit, în România, unul dintre cei mai mari antrenori din lume. S-a întâlnit cu Giovanni Becali și Gică Popescu: „Unde mâncăm?”

ADVERTISEMENT

Legendarul antrenor Louis van Gaal a trecut printr-o experiență „bahică” la una dintre vizitele sale în România. Giovanni Becali a povestit un episod memorabil din urmă cu câțiva ani, în care reputatul tehnician a fost îmbătat la un restaurant din Capitală. Gică Popescu a fost și el prezent la eveniment.

Cum s-a îmbătat Louis van Gaal la un restaurant din România, alături de Giovanni Becali și Gică Popescu

În afară de vizitele sale în calitate de antrenor al naționalei „Portocalei Mecanice” sau a unor echipe de club, marele Louis van Gaal (74 de ani) a mai fost în țara noastră, în urmă cu mulți ani, și la un eveniment dedicat tinerelor talente. Televiziunea Română, în parteneriat cu firma Becali Sport, a organizat în trecut un concurs la care participau tineri dornici să ajungă la Ajax.

În cea mai recentă ediție a emisiunii Giovanni Show, cunoscutul impresar a povestit o întâmplare care l-a avut în centrul atenției pe Louis van Gaal. După evenimentul dedicat tinerelelor talente, Becali și Gică Popescu l-au dus pe marele antrenor batav la un restaurant din Capitală. Acesta s-a simțit foarte bine aici, a mâncat și a băut peste măsură. „S-a făcut praf. Abia l-am dus la hotel. Era mort (n.r. de beat)”, .

„Louis van Gaal a venit o dată la restaurantul nostru, nu dăm nume. Și au venit ăștia cu vioara. Am fost la televizor, că noi, Becali Sport, făceam o emisiune, cu o firmă, cu copiii, care era mai bun la 15 ani. Și Ajax îl invita pe copil la probă și dacă era bun rămânea.

Și vine van Gaal. Eu, Popescu și jucătorul. Bă, TVR 1, două milioane. Și Popescu zice: ‘bă, Giovanni, unde mâncăm?, la o pizzerie’. Eu zic: ‘bă, Gică, la pizzerie nu avem unde să băgăm farfuria. Hai să mergem la masa noastră de rege, de un metru jumate, întinsă, cutare, cu puțină muzică. Nu?’.

Zice ‘bine, mă, mergem acolo’. Am venit noi acolo. El foarte, că Louis (n.r. van Gaal) bea, probează vinul, vezi dacă avem… Aveam 7 păcate a lui Nețoiu. Probează Louis, zice: ‘Ok!’. Stătea așa, de-abia aștepta să ia vinul și să plece dimineața, că avea avion.

Și vine unul cu o vioară. Ciocârlia. Și îi cânta, lui van Gaal. Pac, paharul (n.r. băut). Zice Louis: ‘Giovanni, fantastic! Fantastic Giovanni’. A băut de s-a făcut praf. Abia l-am dus la hotel. (n.r. A pierdut și avionul?). Nu, l-am dus și la avion, dar era mort”, a spus cunoscutul impresar.

Ce face în prezent marele Louis van Gaal

Din păcate pentru lumea fotbalului de înalt nivel, . A făcut un pas înapoi la finalul Cupei Mondiale 2022 din Qatar. Atunci a demisionat din postura de selecționer al Olandei din cauza problemelor de sănătate pe care le traversa.

Ulterior, vești foarte bune au venit din Olanda. Anul trecut, tehnicianul a spus că „nu mai este deranjat de cancer”. Se pare că tratamentul prin care a trecut a fost un succes. Van Gaal se simte mai bine, iar starea sa de sănătate s-a îmbunătățit semnificativ după operații și terapie.

Cine a fost Louis van Gaal în fotbal

Puțini sunt iubitorii fotbalului care să nu fi auzit de Louis van Gaal. Născut pe 8 august 1951, Amsterdam, Olanda, acesta a jucat și fotbal la viața lui, pe postul de mijlocaș. A bifat peste 350 de meciuri la echipe olandeze ca Ajax, Sparta Rotterdam sau Telstar. A jucat și în Belgia, la Royal Antwerp.

Succesul major în fotbal a venit pentru van Gaal după ce s-a așezat pe „banca” tehnică. . Enumerăm aici: Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen sau Manchester United.

În vitrina sa cu trofee sunt: Liga Campionilor cu Ajax (1995) și titluri de campion în Olanda, Spania și Germania. Cu Bayern München, a ajuns în finala Ligii Campionilor (2010).

La echipa națională, van Gaal a fost selecționerul Olandei în mai multe rânduri. Cel mai bun rezultat obținut a fost locul 3 la Cupa Mondială 2014 din Brazilia.