Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă

Polițistul Andrei Jianu a avut parte de un alt incident neașteptat într-un cartier din București. Află ce i s-a întâmplat
Daniel Coltuc
28.08.2025 | 18:52
Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în cazul livratorului din Bangladesh, s-a făcut remarcat încă din 2020 după ce a ajutat o femeie să nască în timpul unei patrule / Colaj foto: fanatik / Sursă foto: Facebook

Andrei Jianu, noua ”vedetă” a Poliției Române, mai are la activ o faptă care l-a adus în atenția șefilor din Ministerul Afacerilor Interne.

Ce fapte de eroism mai are la activ polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului din Bangladesh

Deși este tânăr, polițistul care a intervenit în cazul livratorului din Bangladesh agresat fără motiv de un bucureștean, a mai trecut printr-o experiență ieșită din comun. În urmă cu cinci ani, când abia intrase în rândurile poliției, el și un coleg de la Secția 7 au asistat la naștere o tânără care a intrat în travaliu în plină stradă.

S-a întâmplat într-o dimineață de joi, în anul 2020, când Andrei și colegul său, Flaviu, patrulau pe șoseaua Colentina. În apropierea podului, cei doi polițiști au fost alertați de strigăte disperate. Atunci când s-au apropiat de mulțimea de oameni strânsă la marginea trotuarului și-au dat seama că o femeie urma să nască.

Cu toate că nu era o situație obișnuită, Andrei și Flavius au acționat ca la carte: au împrăștiat mulțumea, au chemat ambulanța și au asistat în mod direct la prima naștere din viața lor. Ulterior, după venirea medicilor, ei au deschis drumul ambulanței către spital. Femeia a născut o fetiță care a fost perfect sănătoasă și care le datorează acest lucru și celor doi tineri polițiști.

Polițistul Andrei Jianu, lăudat de superiori după ce a ajutat o femeie să nască

”Dimineață. Pe șoseaua Colentina aglomerația firească a orei. Andrei și Flavius, agenți la Secția 7, erau în patrulare. Se apropiau de pod, când au văzut mulți oameni adunați pe marginea drumului și au auzit un strigăt: „Naște!”

N-au stat pe gânduri și au alergat spre ei. Întinsă pe trotuar, o mamă se pregătea de întâlnirea cu pruncul ei. Au împrăștiat curioșii și au chemat ambulanța. Era deja pe drum.

A fost prima naștere la care au asistat, poate nu e ultima, dar au fost acolo când viața a dat viață.

PS. Au deschis drumul ambulanței spre spital. Și mama și fetița sunt bine”, se arată într-o postare a Poliției Capitalei din anul 2020.

Andrei Jianu: ”L-am lovit cum îl lovea”

Andrei Jianu a revenit în atenția publică după ce a intervenit în apărarea unui livrator din Bangladesh atacat din senin de un bărbat. Întâmplarea s-a petrecut pe 26 august 2025, într-un moment în care polițistul se afla în timpul liber.

„L-am văzut cum îl lovea în plină figură cu pumnii și picioarele. Am intervenit pe loc. Când m-a văzut, a încercat să fugă, dar l-am urmărit și l-am prins. Colegii mei au venit imediat și l-au încătușat”, a povestit polițistul, subliniind că victima părea extrem de speriată.

Agresorul și-a prezentat scuze, invocând că nu se aștepta să fie surprins, însă acest lucru nu l-a scutit de consecințele legale. De asemenea, agentul a dezvăluit agresorul a cerut să vorbească cu mama sa. Aceasta a fost condus ulterior la secție.

Reacția președintelui Nicușor Dan după ce un livrator din Bangladesh a fost atacat în stradă

Atacul împotriva unui livrator din Bangladesh este considerat un incident motivat de xenofobie la adresa migranților din România. Fenomenul a fost amplificat de unele afirmații publice precum cea a deputatului AUR Dan Tănasă, care le-a cerut urmăritorilor săi să nu mai accepte produse comandate dacă acestea nu sunt livrate de români.

Incidentul a avut parte și de o reacție de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a condamnat pe Facebook agresiunea asupra lucrătorului asiatic și a declarat că asemenea fapte nu pot fi tolerate în societatea noastră.

”Asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre. Autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

