Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema

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Iubita lui Cristiano Ronaldo a anunțat că a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva o problemă urgentă. Descoperă ce se întâmplă cu Georgina Rodriguez care în ultima perioadă s-a focusat pe business.

Georgina Rodriguez, situație tensionată în online

Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo (41 ani) este una dintre cele mai cunoscute influencerițe. Georgina Rodriguez (32 ani) a câștigat o mare popularitate de când formează un cuplu cu celebrul fotbalist portughez. Îl susține necondiționat, în timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026 fiind o prezență constantă pe stadion.

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La un moment dat, a transmis un . Acesta s-a adresat partenerului de viață, după ce sportivul a jucat în ultimul meci din cadrul evenimentului desfășurat în SUA, Mexic și Canada. De asemenea, a recurs la un , nimeni alta decât soția lui Lionel Messi.

Din păcate, faptul că este o afaceristă foarte renumită vine la pachet și cu aspecte mai puțin plăcute. Bruneta a dezvăluit că se confruntă cu o situație neplăcută, după ce internauții i-au atras atenția asupra unei pagini care are numele său. Vedeta a luat imediat atitudine, mulțumindu-le celor care o admiră și o urmăresc.

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Astfel, a decis să facă o cerere de urgență către autoritățile necesare în acest caz pentru a închide contul respectiv. Georgina Rodriguez nu vrea ca fanii săi să administreze această pagină chiar dacă îi este dedicată. Creatoarea de conținut nu a dezvăluit ce se va întâmpla mai departe, dar este hotărâtă să-și facă dreptate.

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„Bună dimineața! Există un cont de Facebook care se dă drept mine. Iau legătura cu echipa Meta pentru a rezolva această situație cât mai curând posibil. Mulțumesc că mă anunțați mereu și pentru sprijinul vostru. Vă iubesc”, a transmis iubita lui Cristiano Ronaldo, pe Instagram.

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Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo, mai aproape de nuntă

Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo formează un cuplu de un deceniu și au împreună doi copii. Atacantul celor de la Al-Nassr mai are trei urmași, născuți cu ajutorul unor mame surogat. Portughezul și frumoasă brunetă sunt extrem de uniți și de nedespărțit, iar în urmă cu câteva luni au anunțat că sunt pregătiți pentru următorul pas.

Cei doi urmează să ajungă la altar, ceremonia fiind programată în țara natală a starului. Fotbalistul și aleasa inimii sale se vor cununa la Catedrala din orașul Funchal. Petrecerea de nuntă este planificată la o unitate hotelieră de lux din regiune. Până la semnarea actelor, însă, cuplul a recurs la un contract prenupțial.

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Unele dintre clauzele acordului au ajuns de curând în presa internațională. Potrivit , în cazul unui divorț, Georgina Rodriguez va primi 140.000 de euro în fiecare lună, întreaga sa viață. De asemenea, Cristiano Ronaldo se va asigura că bruneta și copiii săi vor duce un stil de viață luxos, cu numeroase vacanțe.

Așadar, va acoperi toate cheltuielile necesare. Mai mult decât atât, locuința din Madrid, evaluată la valoarea de 5,6 milioane de euro, va fi trecută pe numele influenceriței. Totodată, starul care locuiește în Emiratele Unite Arabe s-a asigurat că va pleca singur în deplasări, fără ca partenera de viață să-l însoțească.