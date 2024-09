Ce a pățit Iustina Loghin în ultimul trimestru de sarcină. Concurenta de la Insula Iubirii a cerut sfatul mămicilor cu experiență

Ce a pățit Iustina Loghin în ultimul trimestru de sarcină. Fiind pentru prima dată într-o astfel de ipostază, concurenta de la Insula Iubirii a cerut părerea mămicilor cu experiență.

Ce a pățit Iustina Loghin în ultimul trimestru de sarcină

Iustina Loghin a devenit cunoscută după ce a participat la Insula Iubirii. Acum, , iar această perioadă este plină de provocări pentru ea.

ADVERTISEMENT

Iustina Loghin are mari emoții, mai ales că este pentru prima dată când urmează să aducă pe lume un copil. Din fericire, viitoarea mămică are tot sprijinul în soțul ei, Cornel. Acesta mai are patru copii, ceea ce înseamnă că are suficientă experiență.

După Insula Iubirii, Iustina a început să fie din ce în ce mai activă în online. Tot acolo, soția lui Cornel le-a povestit urmăritorilor .

ADVERTISEMENT

Vizibil îngrijorată, fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a spus fanilor că, de ceva vreme, se confruntă cu roșeață în obraji. Nefiind obișnuită cu așa ceva, a decis să le întrebe pe mămicile care o urmăresc dacă și ele s-au confruntat cu asta.

”Mămici, vreau să știu dacă și voi ați avut probleme în timpul sarcinii cu roșeața în obraji? Mă confrunt cu asta.”, a întrebat Iustina, în mediul online.

ADVERTISEMENT

Iustina și Cornel sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru venirea pe lume a copilului lor

Iustina și Cornel au plecat împreună de pe Insula Iubirii. La ceremonia finală a focului, concurenta i-a arătat testul de sarcină, iar acela a fost momentul în care au știut că vor rămâne împreună pentru tot restul vieții.

Cât timp au stat în Thailanda, niciunul dintre ei nu a picat în ispită. Iustina a fost deranjată de anumite gesturi făcute de Cornel și a acționat în consecință. Chiar dacă s-a distrat fără limite și a spus vorbe dure la adresa lui, Cornel a avut puterea să o ierte.

ADVERTISEMENT

Imediat cum au ajuns în țară, cei doi au avut planificată nunta. Iustina și Cornel și-au jurat iubire veșnică, iar acum, familia lor este pe cale să se extindă.

Atât Iustina, cât și Cornel, sunt emoționați de venirea pe lume a bebelușului lor. Ambii sunt conștienți că acest moment va fi unul magic, iar copilul le va schimba în bine întreaga viață.

Deși se pregătește să nască, Iustina Loghin își găsește mereu timp pentru fanii din online. Fosta concurentă de la Insula Iubirii vorbește constant cu următoritorii, ba chiar le-a transmis că are nevoie de o persoană care să o ajute cu postările din mediul online.