Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E inexplicabil! Mă cunosc cu el de peste 20 de ani”

ADVERTISEMENT

Lucian Lipovan a trăit o mare dezamăgire după Inter – Juventus 3-2, deși echipa antrenată de Chivu a câștigat un derby extrem de important și a mai făcut un pas uriaș spre Scudetto. Cu toate că jurnalistul a mers pe „Giuseppe Meazza” și l-a așteptat zeci de minute pe antrenorul român la conferința de presă, Cristi Chivu nu s-a oprit nici măcar să îl salute, în ciuda faptului că se cunosc de foarte mult timp.

Lucian Lipovan nici nu a fost băgat în seamă de Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2

Cristi Chivu a avut o mare presiune asupra sa înaintea derby-ului cu Juventus. De când i-a preluat pe nerazzurri, antrenorul român nu a reușit să obțină nicio victorie într-un meci important din Serie A. Partida din tur contra „Bătrânei Doamne” a fost pierdută după 90 de minute nebune, care s-au finalizat cu victoria cu 4-3 a torinezilor. Inter trebuia să-și ia revanșa de această dată.

ADVERTISEMENT

Marcat de frenezia acestui derby, Cristi Chivu nu a mai avut energia să stea prea mult la discuții. El a răspuns doar la trei întrebări la conferința de presă, după care a fost sustras într-o clipită de ofițerul de presă. Lucian Lipovan s-a aflat în primul rând în sala de conferințe și a schimbat două priviri cu antrenorul, însă Chivu nu s-a oprit nici măcar pentru a-l saluta, lucru pentru care jurnalistul a rămas profund dezamăgit, în contextul în care cei doi se cunosc de peste 20 de ani:

„Este ceva incredibil. Nu poți să schimbi niciun salut cu Cristi Chivu. Pentru mine e inexplicabil. Este ieșit din comun. Înțeleg că deține cel mai important rol pe care-l are vreun om în fotbalul românesc, acela de antrenor al unei mari echipe, dar mi se pare ieșit din comun să nu poți să schimbi două vorbe cu un om cu care te cunoști, pentru că mă cunosc cu el de 20 de ani, îl știu de când era la Reșița, îi cunosc și familia.

ADVERTISEMENT

Am stat special în primul rând, am schimbat două priviri în timpul conferinței. M-am și ridicat imediat, dar a țâșnit pe ușă cu ofițerul de presă într-o viteză absolut incredibilă. Era o oarecare presiune în sală, era foarte târziu, dar mă refer la minimul de a schimba două vorbe și a te saluta omenește”, a transmis Lucian Lipovan la

ADVERTISEMENT

Tensiune uriașă după Inter – Juventus. Nerazzurri au fost ajutați de o greșeală de arbitraj

mai ales că Inter Milano a fost clar avantajată de o eliminare ușoară a lui Kalulu. Fotbalistul „Bătrânei Doamne” a primit al doilea galben într-un duel cu Bastoni, însă reluările arată că cei doi nu au avut contact.

decizie ce nu a putut fi întoarsă de VAR, deoarece protocolul nu prevede intervenția în astfel de situații.

ADVERTISEMENT

Chiar și în acest context, echipa lui Cristi Chivu a suferit și a primit gol în superioritate numerică. , a marcat și a adus trei puncte uriașe gazdelor. Cel mai probabil, ofițerul de presă a grăbit conferința tocmai pentru a evita discuțiile la cald asupra fazei ce a influențat meciul într-un mod decisiv.