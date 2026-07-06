Ce a pățit Kane imediat după ce Anglia a eliminat Mexicul la Cupa Mondială: ”Odihnește-te, Harry!”

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Cu doar câteva săptămâni înainte să împlinească 33 de ani, Harry Kane este în vârful de formă al carierei sale. După un sezon de excepție la Bayern Munchen, atacantul strălucește și la Cupa Mondială. Acesta a marcat cu Mexic golul care a calificat Anglia în ”sferturi”. Ce a pățit golgheterul Albionului imediat după fluierul de final al meciului de pe Azteca.

Ce a pățit Harry Kane după Mexic – Anglia 2-3 de la Cupa Mondială 2026

Nicio surpriză azi-noapte pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Harry Kane (32 de ani) a fost din nou în centrul atenției pentru naționala lui Thomas Tuchel (52 de ani), de data aceasta în meciul cu Mexic. Vârful lui Bayern a pasat pentru golul de 2-0, apoi a înscris pentru 3-1, iar englezii mai fac un pas către visul lor de decenii.

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. Starul Angliei a oferit unul dintre cele mai amuzante interviuri din carieră. S-a întâmplat asta pentru că fotbalistul pur și simplu și-a pierdut vocea, după ce a cântat cu fanii minute în șir. Kane, Bellingham, Rice și colegii lor au mers la cei peste 3.000 de fani englezi din tribune și au fredonat hitul faimos al trupei Oasis, ”Wonderwaal”.

De la galerie, Kane a mers la interviul postului BBC. Starul de la Bayern Munich a vorbit cu o voce pițigăiată, abia reușind să articuleze câteva cuvinte clare. ”Mi s-a dus vocea. A fost un meci nebun, a trebuit să luptăm. A trebuit să găsim resurse. Am cântat acolo, abia mai pot vorbi. Totul a fost împotriva noastră, dar am găsit o cale. Sunt fără cuvinte, nici nu pot vorbi”, a spus fotbalistul.

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One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry 🙂 — BBC Sport (@BBCSport)

Solistul Oasis, după ce l-a auzit pe Kane: ”Cântatul e muncă grea, Harry”

Imaginile cu Harry Kane la acest interviu inedit au devenit rapid virale pe toate platformele de socializare. Fanii au avut zeci de mii de reacții amuzante pe seama vocii fotbalistului. Unii au spus că vocea jucătorului sună ca cea a unui personaj Disney: ”Harry Mickey Mouse Kane. Nu se poate, Harry Kane s-a transformat în Mickey Mouse”.

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Liam Gallagher (solistul Oasis) a comentat și el acest moment pe care l-a avut în prim-plan pe starul Angliei: ”E muncă grea cântatul ăsta, Harry Kane! Haide Anglia! Haide Wonderwall”. Au început să curgă, tot în online, și meme-urile pe seama momentului.

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— Jamie wall (@villa64_wall)

Instantly came to my mind 😂 — Jay Webski (@jaywebski)

Cum a reacționat Donald Trump după ce a văzut evoluția lui Harry Kane cu Mexic

, aceasta a fost apreciată nu doar în lumea fotbalului, ci și mult mai sus. Cel mai puternic om de pe planetă, președinte SUA, Donald Trump (80 de ani), a rămas impresionat de ceea ce a văzut la Kane în mecil contra Mexicului, din optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Imediat după meci, Trump a publicat pe platforma sa, Truth Social, un mesaj în care l-a lăudat pe căpitanul Angliei, Harry Kane, numindu-l un ”MARE jucător” (GREAT player). Vârful lui Bayern Kane a avut o contribuție decisivă la calificarea Angliei în sferturile de finală. Kane i-a oferit pasa de gol lui Jude Bellingham la una dintre reușite, apoi a transformat un penalty care s-a dovedit a fi golul care face diferența pe tabelă. Fotbalistul a ajuns la 6 goluri marcate la turneul final, cu unul sub Messi, Mbappe și Haaland.

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