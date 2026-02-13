Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar

ADVERTISEMENT

S-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor, dar continuă să fie activă în social media. Pe o rețea celebră, unde are o comunitate apropiată, Maria Iordănescu a dezvăluit ce a pățit în Dubai. Despre ce este vorba.

Maria Iordănescu, concediu de groază, în Dubai

Fiica lui Anghel Iordănescu este o femeie superbă și atentă la felul în care arată. La 28 de ani, Maria este mamă cu normă întreagă după ce și-a dat demisia din televiziune. A renunțat la postul de prezentatoare de la Prima TV pentru a-i fi alături fetei sale.

De când nu mai are un program strict reușește să viziteze multe destinații de vacanță. În toamna anului trecut iar acum a profitat de o escapadă în Emiratele Unite Arabe. A ales să se relaxeze în Dubai.

Experiența nu a fost una pozitivă, având momente pe care frumoasa blondină le-a catalogat a fi drept de groază. Tânăra a vrut să tragă un semnal de alarmă legat de locul adorat de foarte mulți turiști, inclusiv români.

„Efectiv, nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă și ce se întâmplă în Dubai. Și-mi dau seama că nu sunt un caz singular”, a povestit Maria Iordănescu, pe contul personal de Instagram, unde are peste 47.000 de fani.

Cu ce impresie a rămas Maria Iordănescu după vacanță

„Ca femeie, nu poți intra într-un local, la cină sau undeva, să bei un cocktail cu o prietenă sau cu prietene, pentru că, în momentul acela, toți bărbații întorc capul, se uită la tine.

Te simți efectiv vânată, te simți prost, pentru că îți dai seama ce e în mintea acelor bărbați, ca și când tu ai fi gata să agăți pe cineva”, a completat fiica lui Anghel Iordănescu, pe aceeași rețea de socializare.

Din păcate, blondina nu se confruntă pentru prima oară cu o astfel de situație. Tânăra a avut parte de o . Cu toate că era însoțită de soțul său, Teodor Măgureanu, aceasta a fost la un pas să cadă victimă hoților.

Și-a dat seama că este urmărită de doi bărbați de ceva vreme. Partenerul a simțit că ceva este în neregulă și a luat atitudine. Maria Iordănescu a fost nevoită să traverseze rapid strada, riscând să fie lovită de o mașină.

A ajutat-o sau nu numele tatălui, în televiziune?

În urmă cu aproximativ 2 ani, fiica lui Anghel Iordănescu a decis să facă un pas în spate, în carieră. A ieșit din televiziune pentru a petrece mai mult timp cu fiica sa. Fosta moderatoare nu regretă decizia luată, deși i-a fost greu să-și facă un nume în industrie.

Maria Iordănescu susține că de multe ori faptul că are un tată cunoscut nu i-a fost de ajutor. Multe uși i s-au închis în față. Tânăra a sacrificat foarte multe lucruri, mai ales în perioada în care lucra ca reporter. Nu a vrut neapărat să stea în fața camerelor.

„Dacă ar fi să trag linie și o spun cu mâna pe suflet, mai mult le-a închis, vorbesc mai mult în cazul meu. Cred că s-a observat că și în cazul fratelui a fost la fel. Întotdeauna s-a pus eticheta numelui.

El a fost mereu, cumva pus la zid și judecat prin prisma numelui, ca și când el n-ar putea să facă o carieră independentă de sine stătătoare față de cea a tatălui. În privința mea, în schimb, spuneam că mi s-au închis uși.

În momentul în care o fetișcană, să spunem așa, la 20 de ani, intră într-o redacție, lumea se uită și analizează și se întreabă: “Dar oare puștoaica asta de ce vrea să facă asta? Vrea și ea să se vadă la televizor!”, a spus Maria Iordănescu, pentru .